Zchátralou plovárnu proměnili kamarádi v kulturní a sportovní centrum

V dolíku pod Janovičkami na úbočí Javořích hor stojí novotou svítící sportovní areál. Původní betonové koupaliště vybudované svépomocí v 70. letech minulého století obyvateli Heřmánkovic sice dosud platí za požární nádrž, ale je tu čistá voda, slunečníky, písečná pláž, dlouhá skluzavka i zázemí pro adrenalinové sporty či kulturu.

„Sprchy a toalety ještě nejsou úplně dokončené, ale už fungují. Zázemí pro sport máme na víkend nachystané,“ popisuje Miroslav Vlček ze spolku Board Club Broumov.

Vstupné vybírají teprve od července, od začátku první sezony. Stokoruna za celý den pro dospělého a 80 korun pro dítě i o dvacet korun levnější odpolední varianty však vzbudily na sociálních sítích nevoli, lidem se to zdá příliš. Bývalo totiž zvykem plavat zdarma či za dobrovolné příspěvky. Proto teď přes týden přijde jen do padesáti lidí, o víkendech do sto padesáti.

„Od loňska jsme měli dobrovolné vstupné, protože tu bylo staveniště a nemělo to úroveň. Potřebujeme z něčeho platit energie a vodu. Nabízíme i možnost permanentek na rok za 1 400 korun pro dospělého a 900 korun pro dítě, je to rozumná cena,“ podotýká Vlček.

Vidět je na dno

V horkém dni těsně před sezonou se sem sjelo jen pár lidí. Dospělí se baví pod slunečníky, děti okamžitě skáčou do vody. „Je to tady super, až na tu ledovou vodu. Ale vlastně je to obrovské plus, nádrž je průtoková, vidět je na dno,“ hodnotila Jana Paroubková z Prahy.

Akce Koupálo Janovičky 15. - 17. 7.

BCB Summer Jibbing, letní snowboardové a freeski závody: Magenta, Rook, Dryman, Darewin, BRN, Feher Fekete Kerek, Pokyman, Echoboy, Dirty Blondes, Hopes a BRN 2. 8. Letní kino: Samotáři 12. 8. Olympic, koncert 30. 8. Letní kino: Spalovač mrtvol 8. 9. Benátky pod sněhem

Na Janovičkách jsou během týdenního pobytu v Polici nad Metují potřetí. „Na první pohled je to tu rozestavěné, ale někdo budovat musí. Je tu k dostání pití i jednoduché jídlo, děti mají skluzavku a skateboardovou rampu. Personál se opravdu stará, záchody jsou voňavé, takový luxus jsme nečekali. Drobnou chybou je, že žebříky mají jen dvě příčky, takže je trochu obtížné sestoupit do vody i vylézt,“ všímají si Jan a Jana Paroubkovi.

Tabulka v areálu upozorňuje, že jde o požární nádrž a pobyt v ní je na vlastní nebezpečí.

Janovičky platí za výletní cíl Broumovanů, řada místních tam chataří. Když nadešly mizerné zimy, parta snowboardistů tam uspořádala šest ročníků akce Summer Jibbing, což chataři zrovna neuvítali.

Při pendlování si sportovci všimli zanedbaného koupaliště. Dříve si jej pronajímal rybář pro chov ryb, pak jej Heřmánkovice přenechaly do dlouhodobého pronájmu spolku. Za dva roky tu vyrostlo kryté pódium, budova s malým sálem pro workshopy a kiosek s venkovním posezením.

Majitel tábora přenechal sportovcům deset starších chatek, které si zrenovovali. Výrazný bílo-modrý nátěr a la Řecko se však nelíbil ochranářům ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, a tak spolek přetřel chatky na neutrální světle hnědé.

Nechybí ani víceúčelové hřiště pro basketbal, tenis či nohejbal, pumptracková dráha, lze tu vyzkoušet letní snowboarding a lyžování, pádlování na paddleboardu, jízdu na skimboardu či balancování na slacklajně.

Mohutné budování umožnila dotace z Evropské unie, na níž se podílel broumovský spolek s polským partnerem z Nowe Rudy. Díky tomu areál na Janovičkách získal 10 milionů korun v projektu Sportujeme a bavíme se společně v česko-polském pohraničí, Poláci obdrželi 5 milionů na společenské akce.

Hotovo tady nebude nikdy

S projektem i s dotací pomohla Markéta Hanušová, mluvčí Divadla pod Palmovkou, která předtím působila v broumovském klášteře. Spolek, který vznikl na podporu další generace snowboardistů, má v zádech i místního investora Karla France.

„Bylo těžké dotaci získat, protože jsme vymýšleli vizi areálu na tři roky dopředu, a je to těžké pořád. Nás to ale hrozně baví,“ říká třicetiletý Vlček, který vedle práce na Koupále vyučuje tělocvik na základní škole.

Členy spolku jsou ještě pětadvacetiletý Martin Franc, který vystudoval filmovou školu, a šestadvacetiletý Daniel Pancner, jenž se přes zimu živí jako rolbař v Peci pod Sněžkou. Přes léto přesedá do bagru na Janovičkách. Teď bývají na Koupálu od rána do večera. Pomáhali stavebním firmám, řešili ceníky i chod kiosku, učí se za pochodu.

„Tady nebude nikdy hotovo. Je to jako obrovská zahrada, i na údržbu bychom potřebovali víc času. Těším se na zimu, s rolbou mám pracovní čas ohraničený, což tady přes léto není. Malou dcerku teď moc nevídám,“ říká Pancner, který právě řeší ucpaný odtok skluzavky.

K ruce mají i brigádníky nebo dobrovolníky, třeba Pavla Stečínského z nedalekého Olivětína. „Chodím sem s kamarády pomoct s lehčí prací, se sbíráním kamenů z trávy, roznášením židlí, pletím pumptracku nebo nájezdové rampy. My tak děkujeme, že to tady oživili. Bývalo to rozpadlé koupaliště se zelenou vodou, okolo žáby, vlézt do vody chtělo odvahu,“ vysvětluje mladík.

Sní o největším skoku v republice

Rozjezd celého podniku se zpozdil kvůli pandemii, už loni však byl ve zkušebním provozu.

„Doufám, že teď už pár let nic budovat nebudeme. Pár věcí ještě zbývá, ty přijdou časem. Strašně rád bych tu ještě měl věž na skoky do vody na lyžích a snowboardech. Uvažujeme o věži vysoké 11 metrů a rozjezdu dlouhém asi 45 metrů, takže by to byl jeden z největších skoků v republice. Pak by to byl kemp pro freestylové lyžaře a snowboardisty, eventuálně i s možností přípravy na olympijské hry. Jinak bychom do toho nešli,“ říká Vlček.

Na Koupálu se už konaly hudební i sportovní workshopy, pro letní sezonu Markéta Hanušová připravila program z filmů, divadla i koncertů, třeba Olympiku. Právě kultura by sem mohla přivést starší generaci. Na první promítání filmu Zátopek v jedenáctistupňovém chladnu koncem června přišlo třicet lidí, na nedávný koncert Čechomoru jich dorazilo pět stovek. Pořadatelé věří, že se tak dostanou do povědomí.

Na Summer Jibbing, který se bude konat pojedenácté, jezdí až osm stovek příznivců. Pořadatelé doufají, že se vyhnou stížnostem na hluk, který může zaléhat až do Olivětína, byť je Koupálo na odlehlém místě. Podle programu budou některá vystoupení i po půlnoci.

Teď tu ladí nabídku kiosku, jehož se ujal kuchař Tomáš Franze. Úspěch měly kančí burgery, nyní chce šéfkuchař Pavel Netík z meziměstské Walzlovky vyzkoušet, jaký zájem bude o masa připravená způsobem sous-vide.

Covid vystřídalo zdražování

Časem se spolek chce rozšířit o nové členy, možná však kvůli provozování Koupála založí samostatnou firmu. Vzestup Koupála záleží i na tom, zdali se v dohledné době podaří opravit silničku na Janovičky i most v obci, který je v havarijním stavu. Mohlo by to snad být už za dva roky.

V červenci přijede na taneční tábor čtyřicet baletek. Je tu možné stanovat nebo si pronajmout chatku či týpí, rezervací zatím příliš není.

„Za covidu byla hrůzostrašná vidina, že nikdo nepřijede. Vypadalo to, že to nebude mít konce. Byla jen světlá tečka na konci tunelu, že to snad nemůžou nechat zavřené na věky, ale bylo to těžké. Teď je to těžké znovu, když všechno zdražuje a někteří už nemají ani na to, aby si dali doma večeři, natož aby se šli večer bavit a zaplatili dvojnásobek i víc. Není to pěkná vyhlídka, ale věříme, že se to zlepší anebo že to alespoň nebude horší,“ poznamenal Vlček.