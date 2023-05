Nové Město se vrací k obnově koupaliště, biotop by mohl vyjít na 40 milionů

Betonová plovárna vedle řeky Metuje léta sice zarůstá divočinou, ve vzpomínkách místních je to však oáza.

Za obnovu koupaliště se občanští aktivisté sešikovali už před komunálními volbami roku 2018, poté tehdejší radnice svolila s přípravami projektu. Po dvou letech však vedení města zarazilo přípravy kvůli vysokému odhadu ceny za protipovodňový val.

Mezitím se i kvůli koupališti rozpadla koalice, kterou opustila ODS. Při loňských volbách už byl Letní areál Metuje jedním z klíčových témat několika stran a nová radniční trojkoalice si jej vepsala i do programového prohlášení.

Po půl roce úsilí koalice koncem dubna prosadila, že přípravu stavby koupaliště dokončí. Couvla však pod tlakem opozice od toho, že by se budovalo podle hotového návrhu architekta a nyní i zastupitele Vojtěcha Lichého (Město pro život s podporou Zelených). Vybírat se bude z více řešení.

„Byl to soukromý návrh pana Lichého, který chtěl studii darovat městu, ale skupina zastupitelů, která u Metuje takovéto koupaliště – nevím proč – nechce, to kritizovala. Ustoupili jsme od toho,“ uvedl starosta Milan Slavík (ODS).

„Chtěli bychom oslovit aspoň pět architektonických nebo projekčních kanceláří, v první půli května se ještě sejdeme ohledně zadání. Není možné dělat na vše architektonickou soutěž, jaká se nedávno konala na Kino 70, to je diametrálně odlišné. U Metuje bude pouze budova zázemí, vlastní biotop, možná třeba hřiště na beachvolejbal. Záleží, kolik do toho chceme dát peněz,“ řekl starosta.

Pro záměr koupaliště hlasovalo třináct z jednadvaceti zastupitelů. Koalici ODS, Za Nové Město a Město pro život, která drží jen těsnou většinu jedenácti hlasů, podpořila ještě Vize 22, vzešlá z příznivců obchvatu.

Návrh bez oponentury, znělo u opozice

Proti biotopovému koupališti se však současná opozice už od podzimu ozývala. Jiří Tymel (Východočeši) varoval, že výsledkem zelené technologie, jež se sice obejde bez velkých pořizovacích nákladů, bude rybniční voda, kam se část obyvatel koupat ani nepůjde. S kolegy chtěli, ať radnice znovu prověří umístění koupaliště u sídliště Malecí, byť údolí Metuje vyšlo už v minulosti z vyhledávací studie jako nejlepší.

16. srpna 2020

Vadilo jim také, že současná radnice vycházela z jediného návrhu architekta, který je od podzimu i zastupitelem. Upozorňovali, že kdyby dohlížel na koupaliště jako placený autorský dozor, byl by ve střetu zájmů. Žádali soutěž na více řešení podoby areálu a finanční analýzu.

Zpochybnili i to, že budou stačit uvažovaná parkovací místa pro pětatřicet vozů. Navíc auta jedoucí v úzkých ulicích ke koupališti podle nich dopravu u náměstí zkomplikují. Osm politiků z opozice plovárnu nepodpořilo.

„Vidím seznam spousty investic, které město naplánovalo, kino za sto milionů, Jiráskův park, park v Oáze, kasárna. Pro mě mají daleko vyšší prioritu. Nevidím důvod, proč budovat koupaliště a zavazovat se k další vcelku významné investici,“ řekl zastupitel Radek Prouza (Nové Město, STAN).

Odhadem 40 milionů

Radnice vydala za dosavadní přípravy koupaliště přes 550 tisíc korun, ověřila se například vydatnost vrtu a studie zkoumala dopravní napojení.

V letošním rozpočtu se na studii a potřebné dokumentace počítá s dvěma miliony korun. Novoměstští radní chvátají hlavně kvůli tomu, že se chtějí ucházet o dotaci pro brownfieldy, tedy zanedbané zastavěné plochy. Ta by mohla dosáhnout až 80 procent nákladů.

Starosta odhaduje, že by se nové koupaliště dalo vystavět už za 40 milionů korun, třeba i po etapách. Kloní se také k tomu, aby to byla právě biotopová plovárna čištěná vodními rostlinami.

„Biotopu nahrává už charakter území. Klasické koupaliště s chemickým čištěním se do nivy Metuje nehodí. Navíc my budeme muset brát ohled na náklady na provoz,“ vysvětlil starosta. Podle něj by se koupaliště mohlo stát novým cílem návštěvníků, kteří obvykle přijedou pouze na historické náměstí, nanejvýš do Pekla.

Kvůli povodním zvednou terén

Už také odpadly komplikace s ochranou koupaliště před stoletou vodou. Před dvěma lety to vypadalo, že kratší či delší varianta ochranného valu by mohla vyjít na pět až 11 milionů a zastupitelé kvůli tomu odmítli dát peníze na projektování valu.

Královéhradecký kraj však začátkem roku nově vymezil aktivní zónu záplavového území řeky Metuje a posudek vodohospodářů z Povodí Labe potvrdil, že kolem zamýšleného koupaliště pouze stačí zvednout terén. Bude to většinou o 20 až 30 centimetrů, někde až o 60 centimetrů, v délce asi 200 metrů.

Pak by šlo vyjmout pozemek ze záplavového území stoleté vody a po dokončení staveb dorovnat terén. Pouze pokud by vodohospodáři našli trhliny ve svazích, musely by se opevnit. Kolik to bude stát, se zatím přesně neví, odhadem jde o stovky tisíc korun.

Budova kdysi vyhořela

Plovárna v úzkém údolí Metuje bývala kdysi jednou z nejhezčích v okolí a vyhledávaným cílem výletníků. Denně tam chodívalo na osm stovek lidí. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela.

Město si v roce 2011 pořídilo projekt i stavební povolení pro nový areál, ale na akci za více než sto milionů korun nesehnalo dotaci. Obavy byly i kvůli vysokým provozním nákladům.

Koupaliště si obyvatelé dlouhodobě přejí, je i v aktuálním strategickém plánu. Skupina občanů před pěti lety shromáždila pod peticí 2 200 podpisů příznivců Letního areálu Metuje, místní architekt areál pro 500 lidí se šatnami, hřištěm a parkovištěm zdarma navrhl. Než aktivisté zamířili sami do politiky, angažovali se silně i v pracovní skupině pro přípravu plovárny.

12. srpna 2020

I když má stavba koupaliště před sebou řadu neznámých, jeho fanoušci neskrývají nadšení.

„Snad se vše podaří dotáhnout do úspěšného konce. Bylo by úžasné, kdyby měl Nováč po tolika letech zase koupálko,“ kvitovala Renata Chmelíková ve facebookové skupině podporovatelů plovárny.

„Mně osobně přijde nesmyslné dělat koupaliště pro 200 lidí, kteří ho budou využívat asi čtyři měsíce v roce, a to ještě pouze při pěkném počasí. Obzvláště když máme za humny Rozkoš a koupaliště v blízkém okolí,“ hodnotil Jiří Flégr.

Ke koupališti přes lesopark

Zastupitelé už také vyčlenili 800 tisíc korun na studii a projekt pro lesopark pod Klosovou vyhlídkou, který se od sokolovny svažuje až k Metuji a mohl by se stát další přístupovou trasou návštěvníků k budoucímu koupališti.

Radnice poukazuje na to, že bývalé vedení po sobě nezanechalo v šuplících schopné projekty, a i u lesoparku proto spěchá kvůli možné dotaci.

„Víme, že parky budou dotačně podpořeny a tento park už v územním plánu je. To území si to určitě zaslouží. Ve svahu to bude spíše lesopark se štěrkovými cestičkami a ukotvenými lavičkami,“ uvedl radní Vladimír Brož (Město pro život), který se už dříve jako občan snažil posouvat přípravy Letního areálu Metuje.

Při Pekelské ulici u sokolovny by mohla vzniknout nová parkovací stání či nástupní místo pro panoramatický výtah do údolí, což je spíše vize do budoucna. Protože by to ukrojilo část Jiráskových sadů, musí to teprve posoudit odborníci.