Ochotníci a krkonošský spiritismus. Klicperovo divadlo uvádí nový kus

Režie hry psané přímo pro zdejší divadlo se ujal spící člen úpické ochotnické Společnosti doktora Krásy, bývalý kmenový režisér Národního divadla a držitel mnoha ocenění Jan Frič.

„Jde o nekompromisně realistickou komedii o těžkém životě moderních spiritistů a ochotnických divadelníků z Nové Paky. Ti se po nocích scházejí v místní pekárně, kde se oddávají seancím a zkoušení inscenací. Při jednom setkání, přesně v den jarní rovnodennosti, však majitelé pekárny Vilém a Jana zjistí, že pece nepečou a že pekárna byla odstřižena od elektřiny. Divadlo, spiritismus i celý život hrdinů se otřese v základech. Jelikož se ale nevzdávají, najdou řešení,“ nastiňuje děj dramaturg Martin Satoranský.

Inscenace však není jen třeskutou komedií plnou výstředních hrdinů a černého podkrkonošského humoru. Dotýká se i takových věcí, jako je víra, fanatismus, vliv dezinformací, ale třeba i otázek o smyslu divadla, o potřebě ho dělat a jakým způsobem. To vše je ještě okořeněno láskou autora k východním Čechám. René Levínský navíc napsal svůj nový kus přímo pro Klicperovo divadlo a na tělo konkrétním hercům.

Ochotnické divadlo a krkonošský spiritismus

„Spiritismus je dodnes hluboce spjat s východočeskou krajinou. Kdykoliv zavítám za svou přízní na Mostek či do Levínské Olešnice, jsem se spiritismem a okultismem konfrontován na denní, skutečně žité bázi,” říká autor. „Nemám ve svém okolí snad nikoho, kdo by se o zásadních životních otázkách, jako je volba střední školy či životního partnera, neradil s duchy předků, případně alespoň nechodil meditovat na místa, která jsou energií předků z minulosti prodchnuta. Téma spiritismu je tak pro mne stejně přirozené jako třeba ranní čištění zubů, je pro mne inherentní součástí každodenní obyčejnosti.“

Celý život nestačí Klicperovo divadlo v Hradci Králové v pátek uvedlo původní komedii hradeckého rodáka Reného Levínského Celý život nestačí. Světová premiéra se uskuteční v sobotu v 19 hodin na hlavní scéně. Předcházet jí bude v 18:15 hodin vernisáž unikátní výstavy obrazů a grafik Vladimíra Komárka.

„Smyslem divadelničení je předávat radost ze smrti. Divadlo je rituálem permanentní pomíjivosti, extatický tanec smrti: radostně zaniká v momentu, kdy vzniká. Tedy krása. Rádi bychom si – i vám – to udělali hezký. Zadal jsem tedy Renému, nejvtipnějšímu současnému dramatikovi, ať je to pocta ochotnickému divadlu a krkonošskému spiritismu, neboť co jiného v tomto kraji, když navíc obě tradice jsou si v principu tak blízko – ne náhodou,“ vypráví režisér Jan Frič.

„Abychom se při zkoušení kochali, požádal jsem ho o to, aby se ve hře pohybovaly předměty po stole a proběhlo pár mordů, protože práce s červenými tekutinami je to nejlahodnější a nejdůležitější, co v divadle vůbec lze dělat. A herce jsem poprosil, aby hráli co kdy v životě nejlíp – a skutečně! Myslím, že se tedy není čeho bát,” říká režisér, pro něhož je zkoušení inscenace Celý život nestačí nejen několikátou spoluprací s Klicperovým divadlem, ale i s Reném Levínským.

Majitele pekárny, nadšené ochotníky a talentované spiritisty, Janu a Viléma Jasné ztvární Lucie Andělová a Jakub Tvrdík, místní učitelku Emílii Martákovou, osobu schopnou vyřešit jakýkoliv problém, pak Zora Valchařová Poulová.

Postavě Antonína Hanče, majitele prodejny lyží a kol, dodá své charisma Filip Richtermoc. Anna Kratochvílová se ujala nejlepšího média v celých Krkonoších Marie Votočkové. V roli Karla Záhorského se divákům představí Jan Vápeník, v úloze jeho matky Karly Záhorské Lenka Loubalová.

V roli místního kolemjdoucího a pravidelného zákazníka pekárny Gottlieba Schnabela se alternují emeritní šéf umělecko-technického provozu Klicperova divadla Ladislav Svoboda a legendární člen party jevištní techniky Klicperova divadla Milan Téra, Kapitána Josefa Mareše z krajského ředitelství policie ČR v Hradci Králové hraje William Valerián, který je rovněž autorem scénické hudby.

Režisér Jan Frič si ke spolupráci přizval kolegy, se kterými v hradeckém divadle vytvořil inscenace jako Fligny, koks a kutilové, Nikdy nebo Bylo nás pět, a to scénografa Nikolu Tempíra a kostýmní výtvarnici Janu Hauskrechtovou. Na návrhu scény se dále podílel Jakub Peruth.