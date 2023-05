Láska, Hamlet a Brokolice. Klicperovo divadlo uvede osm premiér

„Moc si vážíme, že jste v postcovidové nelehké době opět našli cestu za kulturou a plníte hlediště energií a potleskem. Naše nabídka je velice chutná, naši šéfkuchaři – režiséři – připravují dokonce osm chodů z těch nejlepších ingrediencí, které v jiné restauraci nedostanete,“ obrací se k divákům umělecký šéf Klicperova divadla Pavel Khek.

Většina z osmi inscenací podle něj bude světovou či českou premiérou.

„Vše elegantně servírováno prostřednictvím skvělého ansámblu Klicperova divadla. Ať už si z jídelního lístku vyberete svůj oblíbený pokrm, či přijdete ochutnávat neznámé, budeme se na vás těšit. Nezapomeňte, že divadlo je potravou ducha. Za všechny zaměstnance Klicperova divadla vám děkuji za přízeň,“ děkuje Khek.

Hamleta uvedou v prosinci

Jeho Hamlet bude mít premiéru v prosinci. „Představte si, že jste první divák Hamleta – ten, který ještě neví, jak to dopadne… Nevíte, zda Duch nelže, zda Claudius opravdu zavraždil Hamletova otce, zda v tom měla Gertruda prsty či zda se s Ofélií skutečně prolomila větev – nebo jí někdo pomohl? Je Hamlet spravedlivý princ vykonávající pomstu, anebo blázen, který vidí ďáblů víc, než peklo obsáhne? Zkuste si představit, že netušíte, jak tahle detektivka skončí. Přijďte společně znovuobjevit tajemství nejlepší hry, která kdy byla napsána,“ stojí v anotaci sondy do nitra současného mladého člověka, který čelí tlaku okolí.

A je plná otázek: Co to znamená být dneska jiný? Co když nás okolí považuje za blázna, podivína, zkrátka tak trochu magora? Jak se dá bojovat proti lži a přetvářce? A je pomsta vždycky to správné řešení?

Khek chystá i Oslavu

Khekovou druhou režií bude v květnu 2024 Oslava, která vzniká přímo pro Klicperovo divadlo. Za ní stojí autorský tandem Jaroslav Rudiš a Petr Pýcha. Rudiš je držitelem Ceny Jiřího Ortena, Ceny Alfréda Radoka nebo Ceny Karla Čapka. Jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků.

Pýcha, držitel Českého lva nebo Ceny Alfréda Radoka, je jako scenárista podepsán pod oceňovanými filmy Všechno bude, Atlas ptáků nebo pod rozhlasovými hrami Benzína Dehtov, Bulhar nebo Víc než Paříž.

„Komedie si pohrává s historií a mystifikací, že Antonio Vivaldi napsal Pět ročních období,“ naznačuje Pavel Khek.

Divadelní dokument Láska

Sezonu otevře v říjnu v Besedě autorská inscenace Barbary Herz Láska, divadelní dokument o kapitalizaci lásky a hluboká sonda do autentických příběhů.

Druhou říjnovou premiéru připraví Diana Šoltýsová, která v hradecké činohře stojí za úspěšnými inscenacemi Hana a Její pastorkyňa. Tentokrát si zvolila hru U Kočičí bažiny nejúspěšnější irské dramatičky Mariny Carrové. „Každej neví, že se za to špatný musí jednou zaplatit,“ čteme v anotaci.

V Besedě v prosinci dojde na titul Vyhubyt, novou hru talentovaného režiséra a dramatika Tomáše Ráliše, dvojnásobného držitele ceny Evalda Schorma za původní divadelní hru.

„Mladý pár hledá byt, prostor jenom pro ně dva, kde by mohli dát růst své lásce. A ono se to povede. A brzy láska není to jediné, co roste, na cestě je dítě. Byla chyba říct, že je to problém, že je to chyba. Je potřeba sehnat víc peněz. Je potřeba většího bytu. Je potřeba poprosit o pomoc,“ naznačuje autor.

Komedie Vincenc úspěšného britského dramatika Torbena Bettse měla skvělé dialogy, příběh i herce, takže autor se do Klicperova divadla vrací s titulem S Carolinou v kuchyni.

Premiéru měla v červnu 2018 ve známém londýnském Park Theatre, okamžitě se stala diváckým hitem a získala řadu pozitivních kritik. Klicperovo divadlo ji uvede v české premiéře v režii Jana Holce, známého zdejšími inscenacemi Doma, jsem zlato a Fernando Krapp mi napsal dopis.

Završení Drábkovy trilogie

Milovníci poetiky někdejšího uměleckého šéfa Davida Drábka se dočkají završení osudů postav z jeho předchozích titulů Jedlíci čokolády a Velká mořská víla. Světová premiéra Brokolice na Marsu se uskuteční v březnu na hlavní scéně.

„Ludvík a Róza jsou stále spolu. Za dvacet let od doby, kdy jsme je viděli naposledy, se však mnohé změnilo. Ludvík s Rózou stále žijí ve stejném domě, ale tentokrát jako klienti geriatrického centra. Jan tu žije také, Helena totiž dala přednost lékaři Adamovi a odjela s ním do Austrálie. Přesto si i v sedmdesáti udržují radost ze života a zejména Ludvík se baví organizováním nejrůznějších her, kterými dovádí k šílenství nejen doktory, ale i Rózu. Jenže s Ludvíkem se něco děje. Realita přestává být reálná, vzpomínky se pomalu vytrácejí a naši hrdinové musí čelit možná poslední, ale určitě nejtěžší výzvě svého života,“ naznačuje dramatik a režisér.

Osmým titulem bude na přelomu května a června původní adaptace románu Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých polské držitelky Nobelovy ceny za literaturu Olgy Tokarczukové, kterou pod názvem Lovu zdar! (Přes kosti mrtvých) nastuduje dramaturg Martin Satoranský.