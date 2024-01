Hamleta hrají v Hradci jako rodinné drama. Politiku režisér Khek upozadil

Jedna z nejočekávanějších inscenací 139. sezony hradeckého divadla měla premiéru před Vánoci. Něco je ve vzduchu asi „prohnilého“, vedle Klicperova divadla se totiž v Česku v letošní sezoně rozhodlo nejslavnější tragédii všech dob nazkoušet pět dalších. Hamleta uvádí Městské divadlo Brno, Divadlo Petra Bezruče v Ostravě, Národní divadlo Praha i Národní divadlo Brno, kde mají dánské prince dokonce dva.

Přesná datace vzniku hry není známa, první kvartové vydání bylo uveřejněno roku 1603. Výtisky druhého kvarta nesou vročení 1604 a 1605 a první foliové vydání šestatřiceti Shakespearových her vyšlo v roce 1623. Hamlet se hraje v divadlech po celém světě a někde na světě začíná nějaké představení každou minutu.

Několikrát byl i zfilmován. Mezi nejslavnější verze patří film režiséra Laurence Oliviera poctěný v roce 1948 čtyřmi Oscary. Hamletem byl i Mel Gibson režírovaný Francem Zeffirellim nebo v roce 1996 Kenneth Branagh, jenž film také režíroval.

Komornější obsazení

Jaký je ten hradecký? Režisér Pavel Khek inscenuje svoje shakespearovské tituly v překladu Martina Hilského, s nímž ho pojí mnohaleté přátelství i opakované divadelní spolupráce.

„Rozhodli jsme se pro komornější obsazení, protože jsme chtěli hru zaměřit na Hamletovu osobnost a jeho rodinu. Politický aspekt hry jsme mírně upozadili, jelikož pro nás byl důležitý mladý člověk, který je zmaten ve světě a oporu nenachází ani v rodině. Zároveň je podle mě Hamlet skutečně nejlepší hra, která kdy byla napsána. Neztrácí na své aktuálnosti, protože do sebe vždycky nějakým způsobem nasákne dobu, ve které daná inscenace vzniká,“ míní Pavel Khek.

Dramaturgyně Lenka Smrčková jeho slova doplňuje: „Pro mě je to hra o paměti a o tom, jak nám může modulovat realitu. Na jejím počátku je zločin, který se stal ještě před první stránkou. Je to svým způsobem detektivka, jež se snaží odhalit vraha. Odehrává se sice v nejvyšších patrech dánské královské rodiny, ale postavy mají zcela obyčejné city a emoce. Hamlet řeší svůj vztah s rodiči, přátelské a milostné vztahy a snaží se vyznat v komplikovaném světě, který je často náročným místem k žití – a to známe moc dobře všichni.“

„Baví mě, že jsme Hamleta pojali hodně jako rodinné drama, kde se řeší primárně vztahy. Pavel Khek je náročný režisér, ale práce s ním mě velmi baví, protože má jasnou představu, kudy chce příběh vést. Kromě činohry se diváci mohou těšit i na prvky fyzického divadla a na šerm,“ říká představitel dánského prince.

Dále hrají Jiří Zapletal, Martina Nováková, Jan Vápeník, Martina Czyžová, Martin Klapil, Josef Čepelka a Karel Pešek. Do inscenačního týmu Pavel Khek přizval svoje spolupracovníky z úspěšné Prašiny skladatele Ivana Achera a výtvarníka Jozefa Huga Čačka a nově přibral choreografku Ivanu Hannichovou, choreografa bojových scén a šermu Petra Nůska a také hlasovou poradkyni Evu Spoustovou.