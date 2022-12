Na osmitisícovkách nechci soutěžit, vysvětluje učitelka a úspěšná závodnice

Loni jste zdolala osmitisícovku Gašerbrum II a letos v létě jste zůstala jen pár metrů pod vrcholem další osmitisícovky v pákistánském pohoří Karákóram – Broad Peak. Dostala jste se do výšky 8 031 metrů, k dosažení úplného vrcholu vám chybělo jen pár metrů. To asi hodně zamrzelo?

Zbývalo mi deset nebo dvanáct výškových metrů, ale cesta na vrchol vedla po velmi exponovaném hřebeni. Počasí bylo skvělé, ale během treku do základního tábora jsem byla nemocná a táhlo se to se mnou až nahoru. Byl to můj strop a dál jsem už nemohla. Přestože jsem se na úplný vrchol nedostala, tak to považuju za velmi hodnotný sportovní výkon.

Neplánovala jsem si, že jednou budu horolezkyně, ale do hor mě to vždycky táhlo. Nedokážu ani vysvětlit proč, ale opravdu intenzivně mě lákají osmitisícovky. Karolína Grohová