Exhejtman Štěpán vládne Rokytnici. Zkrachovalec, útočí odvolaný starosta

Loni vyhrál v Rokytnici komunální volby, když pro své uskupení Rokytnice PRO získal 5 z 15 zastupitelů. Přesto se tehdy starostou dvoutisícového horského městečka nestal a skončil v opozici. Bývalý hejtman Jiří Štěpán (SOCDEM) byl po celý rok hlavním kritikem nového vedení a v posledních dnech se mu podařilo získat na svou stranu většinu rokytnických zastupitelů.

Ti v pondělí večer rozhodli o kompletní přeměně vedení radnice, a tak odvolali z funkcí starostu Luboše Michalce a místostarostu Michala Štefka (oba Sdružení pro Rokytnici) i celý zbytek pětičlenné rady.

Komunální kabaret

Na jejich místa obratem nastoupili nový starosta Jiří Štěpán, místostarostka Eva Levá (Město ROH) a další tři radní. Bezmála tisícovka diváků, která si pustila pondělní přenos či záznam jednání zastupitelstva v Rokytnici v Orlických horách, mohla sledovat slušný komunální kabaret.

Dvoutisícové horské městečko zažilo jako už několikrát v posledním roce osočování, občas neřízené výstupy jednajících i zjevné slovní ataky.

Třeba když dosluhující starosta komentoval charakter každého jednoho opozičního zastupitele a o samotném Štěpánovi řekl: „Zkrachovalý expolitik ze zkrachovalé strany přišel nám vidlákům na vesnici říct, jak se dělají podrazy a jak se šplhá lidem po zádech.“

Sociální demokracii pak označil za „matku komunistů, která má na rukou krev Horákové“ a jednání zastupitelstva pak za zábavní pořad. Kritikou nové koalice nešetřili ani další bývalí radní, kterým vadilo zejména to, že odvolání starého vedení nastalo až v závěru programu, přestože se o podobných snahách ve městě mluví několik dní.

„Mně to přijde jako sviňárna“

„Neměli jste koule to říct v pondělí na pracovním zastupitelstvu, dát to vědět e-mailem. Mně to přijde jako sviňárna,“ dala průchod emocím dnes už bývalá radní Vendula Michalcová (Město ROH), z jejíhož uskupení pocházejí dva přeběhlíci z nového vedení. Ti oponovali, že v době pracovního jednání ještě neměli zajištěnou podporu.

Podle nespokojených zastupitelů, kteří hlasovali pro výměnu vedení, dosavadní rada poskytovala zastupitelům i členům výborů nepřesné informace a některé podklady údajně vůbec nedodala, třeba s odvoláním na časovou vytíženost.

„Situace, která nastala, začala už rozdělovací kampaní v předvolebním boji,“ upozornil na dlouhodobé potíže v komunikaci nový radní Daniel Divíšek (Na horách doma).

Podle nového starosty Jiřího Štěpána město zaspalo především v investiční přípravě a ve vyhledávání možných dotačních příležitostí.

„Investiční příležitosti máme absolutně nevyužité. Mimo dotace na stromy si nejsem vědom, že bychom byli aktivní. Byl bych rád, kdybychom se snažili bezprostředně připravit projektové dokumentace a záměry,“ prohlásil Štěpán.

Podle něj je v Rokytnici řada veřejných budov, ale i městských bytových domů, které potřebují minimálně zateplit. Chce se proto nyní zaměřit na přípravu projektů, aby město bylo připravené ve chvíli, kdy se objeví vhodné dotace.

„Nejde jen o budovy. Je potřeba opravovat chodníky, komunikace, chceme se zaměřit i na měkké projekty typu vzdělávání nebo činnosti spolků,“ uvedl Štěpán.

Mezi prvními kroky nového vedení byla úprava rozpočtu, která umožní pružněji použít peníze určené na projekční přípravu. Zhruba 750 tisíc bylo původně určeno na opravy dvou městských budov, nově je bude moci radnice využít i na další projekty. Nový starosta už se také sešel se zaměstnanci, aby je ujistil, že se na úřadě nepřipravuje žádné zemětřesení.