Americkou trilogii v hradeckém Draku uzavírá Twainův Huckleberry Finn

Huckleberry Finn, určený divákům od 9 let, má premiéru ve Studiu Divadla Drak v sobotu v 17 a 19:30 hodin.

Drak vychází ze slavného románu Marka Twaina Dobrodružství Huckleberryho Finna, jenž platí za jeden ze zakladatelských titulů tradice velkých amerických románů. Chlapec na dobrodružné cestě za svobodou je nucen utkat se nejen se společenskými předsudky, ale i s vlastním sebepoznáním a sebepřijetím.

Dramaturg Tomáš Jarkovský s režisérem Jakubem Vašíčkem naplno nechávají zaznít satirickou a vypravěčskou sílu Twainovy předlohy, kterou převádějí do příběhu svéhlavého hrdiny s osobitým přístupem k životu, kterého okolnosti donutí vydat se na dobrodružnou cestu.

Inscenace se odehrává na skládce odpadků

„O inscenování Huckleberryho Finna jsme s Jakubem uvažovali už dlouho. Kdysi jsme společně dělali takovou punkovou inscenaci podle Dobrodružství Toma Sawyera a už tehdy jsme si říkali, že bychom se chtěli nějak divadelně vypořádat i s jeho románovým pokračováním, které je stejně humorné, ale v lecčem přitom o dost syrovější a temnější. A když jsme pak v Draku připravovali Bílého tesáka, hodně jsme o Twainovi mluvili, protože byl Londonovi dost důležitou inspirací. A okolo motivu poutnictví a života někde na okraji hlavních proudů se zase točí naše Cesta. Ostatně jedna z hlavních postav Cesty se k poctě Twainovi, který příběhy velkých tuláků do americké literatury v jistém smyslu přinesl, jmenuje Huck. Tak jsme se rozhodli uzavřít celou trilogii a konečně se k Twainovu románu vrátit,“ uvádí dramaturg a spoluautor Tomáš Jarkovský.

Inscenace se odehrává na skládce odpadků, která je pro některé postavy domovem a pro jiné nechtěným útočištěm či úkrytem. Divákovi se pomalu odhalují střípky z Huckova života a také důvody k útěku jak od věčně opilého otce, tak od vdovy Douglasové, která se ho snaží ve jménu jeho dobra převychovat.

Huck a uprchlý otrok Jim se nakonec za zvuků všudypřítomného blues na monstrózním voru sestaveném z věcí nalezených na skládce vydávají na pomalou a houpavou plavbu po nevyzpytatelné Mississippi. Ona plavba je přitom pro oba hlavní hrdiny nejen vysněnou cestou ke svobodě, ale pro Hucka i k vnitřní integritě, kdy reviduje své osobní postoje včetně předsudků, kterých si do té doby možná ani nebyl vědom.

Požitek z vyprávění

„Pro Twainův román je mimo jiné charakteristický zjevný požitek z vyprávění. Jako by sám akt vyprávění byl stejně důležitý jako to, o čem se vypráví. To jsme rozhodně chtěli přenést na jeviště, a proto jsme je zaplnili lidmi, kteří toho fyzicky mnoho nemají, nebo spíš skoro nic, ale zato jim nechybí čas. Čas vyprávět a vyprávět si. Společně si pak vyprávějí příběh, který se možná stal nebo možná nestal, možná někomu z nich nebo možná někomu jinému, možná nikomu nebo možná všem. Na ničem z toho přitom nijak zvlášť nezáleží. Záleží jen na schopnosti vyprávět a otevřít stavidla fabulace. To je koneckonců další z mnoha podob svobody, která je tématem, k němuž se neustále vrací jak Twain ve svých románech, tak my v našich inscenacích,“ říká režisér inscenace Jakub Vašíček.

Atmosféru amerického jihu podtrhuje bluesová hudba Daniela Čámského s kostýmy a akční scénografií Kamila Bělohlávka.

„Ten v souběhu s tím, jak se v inscenaci na sebe vrství a skládají jednotlivé dílky příběhu, vrství a skládá přímo před divákem zdánlivě nahodilé rekvizity a objekty, až se počáteční chaos skládky promění v divadelní obraz a výtvarné gesto,“ uvádí Jarkovský.

Jako obyvatelé skládky se představí Dominik Linka (Huckleberry Finn), Milan Hajn (Tom Sawyer), Milan Žďárský (otec), Petr Seiner (Joe Harper) a Jan Čipčala (Jim). Jedinou ženou je Barbara Jarkovská Humel v roli pracovnice Armády spásy. Nová inscenace je vhodná jak pro školní kolektivy, tak pro veřejnost a divadlo k ní nabízí metodické listy i lektorský program.