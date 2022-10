Divadlo Drak chystá novinky, loutky připomenou i rozpad Československa

Minulou sezonu hradeckého Divadla Drak uzavřela velkoryse pojatá Antigona se saunou, kečupovou krví a antickým dýdžejem, v níž zůstalo Sofoklovo drama i věčný generační vzdor. V té nastávající chystá proslulá scéna tři tituly.

K drakovským vrcholům, k nimž náleží cenami puncovaná Šípková Růženka, O bílé lani, Do hajan!, Bílý tesák či evergreen Poslední trik Georgese Méliese, se může přidat i chystaná koprodukční inscenace s Bratislavským bábkovým divadlem nazvaná Československo.

Divadelní sonda hledá na základech původního příběhu odpověď na otázku, zda existuje něco, co Čechy a Slováky spojuje i třicet let po rozpadu společného státu. Inscenace pro diváky od 10 let má slovenskou premiéru 13. ledna, hradečtí ji zhlédnou 13. května.

Huckleberry Finn

Diváckům od 9 let je určená únorová premiéra autorské inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka Huckleberry Finn na motivy románu Marka Twaina.

„Příběh o osvobození nejen od útlaku a konvencí, ale i vlastních předsudků, navazuje na Bílého tesáka a Cestu, s nimiž tvoří ucelenou trilogii, která našla předobraz v klasických dílech americké literatury,“ říká ředitel divadla Tomáš Jarkovský.

Třetí premiérou bude autorská inscenace na pomezí poetického fyzického divadla a klaunské grotesky To je andělení! v režii a choreografii Veroniky Riedelbauchové, scénografii Marianny Stránské a s hudbou Jana Čtvrtníka. Poetická groteska, co se stane, když z nebe spadne anděl, cílí na nejmenší od tří let. Premiéra má být 29. dubna.

75 let v jednom státě

Historická témata jsou u Vašíčka i Jarkovského v dobrých rukách, důkazem je letošní Cena Marka Ravenhilla za Emila čili O Háchovi v pražském Divadle D21. Dalšími tvůrci Československa jsou scénárista Petr Galdík a režisér Šimon Spišák. Koprodukce s Bratislavským bábkovým divadlem připomíná 30. výročí rozpadu státu, jenž vznikl spojením dvou národů, které se dobrovolně rozhodly sdílet svůj historický vývoj. Vydrželo to 75 let.

„Ojedinělá blízkost našich národů si podle nás zaslouží divadelní reflexi. Protože na inscenaci spolupracují dvě loutková divadla, zvolili jsme si za východisko této reflexe fakt, že české a slovenské loutkářství bylo společně zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Což sice může být důvod k jisté hrdosti, ale zároveň je to také docela zábavný paradox nikoli nepodobný zrodu samotného Československa, jež vzniklo na tezi jednotného československého národa, který ale nikdy neexistoval. A stejně tak je velká otázka, jestli existuje něco jako společná československá loutkářská tradice. Proto nás napadlo pohrát si s hypotetickou situací, že by třeba na UNESCO přišlo anonymní udání, že to celé je nesmysl. Co by pak zbylo československým loutkářům jiného než spojit síly a dodatečně vytvořit jeden společný, dokonale československý, absolutně vyvážený, předem tradiční kus, aby pochyby světové veřejnosti rozptýlili? Otázkou jen zůstává, jestli by byli se schopni dohodnout na tom, jak má takový dokonale československý kus vypadat,“ rozvažuje Tomáš Jarkovský.

V inscenaci se představí členové uměleckých souborů obou divadel – Frederika Kašiarová, Ľuboš Janák, Ľubomír Piktor, Milan Hajn, Šimon Dohnálek a Pavla Lustyková. Autorem scény je Karel Czech, kostýmů pak Tereza Vašíčková. Hudbu zkomponoval Daniel Čámský.

Dobové předsudky

Autorský bude i Huckelberry Finn. „Twainova kniha o chlapci s dobrým srdcem a břitkým jazykem, který pochází z komplikovaných rodinných poměrů a tak trochu nedokáže žít v civilizaci a tradiční společnosti, která se ho snaží v jeho zájmu převychovat, líčí dobové předsudky a zejména pak rasismus velmi autenticky a bez příkras. Příběh o cestě Hucka a uteklého černošského otroka Jima na voru po řece Mississippi je symbolickým obrazem útěku za faktickou svobodou, ale i cestou k sebepoznání, pochopení a přijetí a tematicky tak doplňuje naše dvě předchozí inscenace Bílého tesáka a Cestu a tvoří s nimi ucelenou sadu, která vychází z děl amerických klasiků, kteří se ve své tvorbě věnovali fenoménu tuláctví,“ říká režisér Jakub Vašíček.

V únorové novince hrají Barbara Jarkovská Humel, Milan Hajn, Dominik Linka, Jan Popela a Milan Žďárský. Jako autor scény se do Draku opět vrací Kamil Bělohlávek, ve spolupráci s Terezou Vašíčkovou, která má na starost kostýmy. Autorem hudby je zase Daniel Čámský.

Hostující tvůrčí trio – režisérka a choreografka Veronika Riedlbauchová, scénografka Marianna Stránská a skladatel Jan Čtvrtník - už v Draku připravilo oceňované představení Do hajan!

V inscenaci To je andělení! se vedle Petry Cicákové a Luďka Smadiše, kteří svůj pohybový um a cit pro gag předvádějí už v Do hajan!, se představí Edita Valášková a Šimon Dohnálek.

Projekt v Labyrintu budou tvořit dvě části, výstava Čtyřhlas, která je doprovodným programem ke stejnojmennému počinu producentského MAUR filmu a prezentuje čtyři animované filmy, jež v tomto studiu vznikly, a druhou bude interaktivní animační herna Draci v animaci autorského týmu Divadla Drak. Výstava bude veřejnosti přístupná od října do srpna.

I v této sezoně Drak obmění barevnost své vizuální identity. Světle modrou barvu z minulé vystřídá jasně zelená.