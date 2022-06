Hradec ožívá divadelními Regiony: 27 tipů, jak si užít 27. ročník

1 Konec rudého člověka Divadla v Dlouhé

Nabídka festivalu je bezbřehá a žádá si až vědeckou trpělivost, přesto už nyní lze pokládat za událost závěrečný večer na hlavní scéně Klicperovy činohry, kde pražské Divadlo v Dlouhé uvede Konec rudého člověka.

Podle knihy zpovědí Nobelistky Světlany Alexijevičové Doba z druhé ruky vystavěl Daniel Majling navýsost aktuální a čechovovsky hořký portrét ruské rodiny prominentního generála v 90. letech. Režisér Michal Vajdička vsadil na zdánlivě starosvětské herecké divadlo, v hlavních rolích září vedle Jana Vondráčka či Johanny Tesařové i Jan Sklenář a Miroslav Zavičár, léta nepostradatelní členové hradeckého souboru.

2 Závěrečný koncert na Letní scéně

Závěrečný koncert náleží talentovanému hradeckému písničkáři Michalu Horákovi, jenž se pouští do dnes obtížné disciplíny: humoru v písničkách. Když plachý gentleman s úsměvem přistiženého jedničkáře spustí Prsa, V toleranci, Hej, teto! či V 7:25, lze tušit, že Karel Plíhal má následníka. Dnes Letní scénu otevřou znamenití Terne Čhave a jejich Rom'n'Roll, dojde i na populární Mastix s Davidem Smečkou a spol či swingový JH Big Band Hradec Králové.

3 Antigona v Draku

Poslední premiérou Draku byla autorská inscenace na motivy slavné antické tragédie, Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček vytvořili podle Sofokla vlastní Antigonu jako dnešní děvče ze sídliště v citlivém věku - pro diváky ve stejně citlivých letech. Drama pomsty a zodpovědnosti za své činy i rodinu, jež není zrovna učebnicová, doprovází strhující výklad na téma antika a její étos i eros.

4 Čechov česky i polsky

Když byla řeč o Čechovovi, jeho Tři sestry uvede Slovácké divadlo z Uherského Hradiště. Jenže režisér Michal Zetel pro zkoušení zvolil jedinečnou metodu: dramatickou laboratoř. Herci nedostali do ruky text, znají pouze situace, témata a vztahy mezi postavami a vše ostatní už závisí na improvizaci, odvaze a jedinečnosti okamžiku.

A ještě je tu Strýček Váňa v osobitém pojetí umělecké šéfky Teatru Ludowého v Krakově. Režisérka Małgorzata Bogajewska inscenuje Čechova tady a teď. Pro mezinárodní porotu polského festivalu Božská komedie nejlepší představení ročníku i s několika hereckými oceněními.

5 Lajka v šapitó

Vše souvisí se vším, k rudému člověku patří boj o kosmos. Pardubické amatérské divadlo Exil přiveze do šapitó Lajku, příběh fenky z ulice, ze které se stala hrdinka celého psího pokolení. Režie Lucie Hašková a Naďa Kubínková.

6 Expedice: Má láska!

Drak uvede ze svého aktuálního repertoáru dobrodružnou podívanou Expedice: Má láska! Režisér a scenárista Filip Homola se inspiroval ceněnou knihou Expedice: Můj milostný příběh, v níž autorka Bea Usma pátrá po tříčlenné expedici z roku 1897, která chtěla dobýt severní pól v horkovzdušném balónu. Jedinečná příležitost prožít příběh odvahy a lásky, korunovaný besedou s Beou Uusmou.

7 Hradecká Maryša

Klasika naše, důvěrná známá, přesto moderní, dusná a strhující. Hradecká Maryša zbavená vší selankovité výšivky v režii Michala Háby zastihuje Filipa Richtermoce jako Lízala v životní formě, skvělé výkony podávají Anna Peřinová, Jan Vápeník, Zora Valchařová Poulová, William Valerián či Michala Gatialová. Nemluvě o aplausu pro „větu vět“ Milana Téry.

8 Štátne divadlo Košice a Zweig

Vždy vděčné bývá hostování slovenských divadel, kolikrát tu excelovali Milanové Lasica i Kňažko či Juraj Kukura. Tentokrát Štátne divadlo Košice uvede Netrpělivost srdce. Nesentimentální příběh o osobní a společenské zkušenosti podle románu rakouského spisovatele Stefana Zweiga. Žádná vina není zapomenuta, dokud o ní ví svědomí.

9 Chazarský slovník Husy na provázku

Věrná přehlídce bývá Husa na provázku, nezapomenutelné jsou její Gadžové jdou do nebe z covidového ročníku na Flošně. Letos Brňané sehrají Chazarský slovník, pod inscenací slavného románulexikonu o detailní zprávě, kolik výkladů má jedna pravda a kolik cest k ní vede, je podepsán režisér Jan Mikolášek.

10 Tesla a elektrické výboje na jevišti

Většinou programy varují, že se na jevišti střílí a kouří. To Městská divadla uvádějí, že dochází k elektrickým výbojům. Jde o inscenaci Tesla a slibuje tři herce, fyzikální pokusy plné blesků a řadu spotřebičů stejného jména. „Cílem vědce nejsou okamžité výsledky. Jeho práce je jako práce sadaře – pro budoucnost,“ pravil Nikola Tesla. Uvádí hradecké Divadlo Drak.

11 Pravda plzeňské Alfy

Šéfové Draku Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček pozvali i plzeňskou Alfu, kde vytvořili aktuální kus Pravdu má každý svou(?). Téma vychází z názvu: jak se orientovat ve společnosti zahlcené nejen informacemi, ale také zpochybňováním vědecky dokázaných jistot? V postmoderním fragmentovaném světě lze popírat i přírodní zákony, o kterých jsme si mysleli, že jejich znalost sdílíme vespolek. Je vůbec Země kulatá?

12 Lars von Trier v Besedě

Kdo má rád poctivé herecké divadlo, neměl by v Besedě minout hradeckou inscenaci Prolomit vlny na motivy filmu Larse von Triera a v režii uměleckého šéfa Pavla Kheka. Příběh lásky a víry v zázraky s Natálií Holíkovou v hlavní roli vede ke katarzi z nejsilnějších, přitom se nečaruje ani nezdobí, jen vypráví.

13 Jukebox z Liberce

Naivní divadlo Liberec přiveze do Draku Jukebox, moderovaný hudební kvíz v podání celého souboru a mnoha dalších zaměstnanců. Trestuhodně opomenuté výročí se týká vynálezu barové hrací skříně. SOK – Skoro opravdická kapela umí všechno od punku po country, vybírají si diváci a navrch dostanou i naživo inscenovaný klip.

14 Antikvariát Na Rynku

Festivalovou jistotou bývá i neustále otevřený Antikvariát Na Rynku, jehož lampion jak z čínského nevěstince za tmy láká noční chodce, pijáky piv i zážitků i všechny uhranuté žijícím Malým náměstím, kde ozvěnou z dálky duní muzika i syčení píp.

15 Vosto5 v Šimkových sadech

Letos poprvé přibudou mezi destinace Off programu Šimkovy sady, kde na dva dny vyroste stan pro představení publiku známého Divadla Vosto5. V úterý a středu parta okolo Petra Prokopa odehraje improvizační představení Sentimetal – Noc, kdy na Kavčím plácku umřel Michael Jackson a Oréstes se na to jenom díval.

„Vostopětka bude hledat původní rozkoš ze hry, důvod k radosti i smutku. S textem dramatika René Levinského se chlapci pouští na tenký led antických konotací, osobní výpovědi a dojetí nad sebou samými,“ píší pořadatelé.

16 Atmosféra v ulicích Hradce

Rekordní počet diváků zavítal o víkendu na Rock for People a bylo by velké překvapení, kdyby rekordy nehlásil „divadelňák“. Žízeň po kultuře se konečně projevila v plné síle, počasí bude letní, zřejmě nic nebrání tomu, aby se v Hradci znovu vytvořila pulsující atmosféra, která nemá srovnání. Stánek na každém rohu, improvizované divadlo a hudební produkce v ulicích, všude otevřené obchody, kavárny a hospody s venkovním sezením. Každý z osmi festivalových večerů se vyplatí vyrazit ven, litovat nebudete.

17 Elektroswingová formace Mr. Moss

Už dnes po 21. hodině se na Letní scéně Klicperova divadla představí hradecká elektroswingová formace Mr. Moss. V plánu mají 90minutový set a to samé zopakují ještě příští pátek v Lodivadle. Předloni skončili druzí v mezinárodní soutěži Líheň.

18 Pulzující Žižkovy sady

Pokud chcete skutečnou atmosféru, určitě jděte kterékoliv odpoledne i večer do Žižkových sadů. V jindy docela nudném parku vyroste městečko se stánky s jídlem a koncertním a divadelním stanem. Zázemí tu mají neziskovky a kluby, pořádají workshopy a dílny. Všude se posedává i tančí.

19 Besedy o válce na Ukrajině

Festival vzpomene na hrůzy, které páchají ruská vojska na Ukrajině. Besedy nejen o válce se zúčastní novinářka Petra Procházková, která na Ukrajinu od února jezdí, či náměstek ministra zahraničí a hradecký exprimátor Martin Dvořák.

20 Dívčí trio Holektiv

Dívčí trio Holektiv propojující žánr fyzického divadla, tance a nového cirkusu bude mít tři vystoupení. „Žijí po našem boku, stejně jako okupují svá území v lesích daleko od lidí. Jejich barva, nahrbený postoj a láska ke zdechlinám napomohly tomu, že se staly symbolem smrti. Jsou ale i symbolem narození.“ Tak zní anotace k představení Vrány. Dalšími jsou Lekce špičkování a Letkyně, kde tři odhodlané ženy sestrojí letadlo. Dílo je poetickou sondou do světa letectví, kde výšiny, lety a pády působí jako analogie světa novocirkusového umělce.

21 Kočovný Le Cabaret Nomade

Kočovníci, kteří se od roku 2016 potulují světem, si říkají Le Cabaret Nomade. Umělce z Česka, Francie, Slovenska či Ruska spojuje touha po cestování i společné tvorbě. Vytvořili už sedm představení pro festivaly ve Francii i Belgii. Soubor klade důraz na poetiku a silné obrazy, které probouzí fantazii a chuť k přemýšlení. Specialitou kabaretu je divadlo pro jednoho diváka v nedivadelním karavanu a šapitó. Do Hradce přivezli představení Kaleido a Plume.

22 Akrobacie v ulicích K. O. City

Kdy budu moct obejmout přátele? Můžu už navštívit babičku? Podáš mi ruku, nebo loket? Už ses naočkoval? Jak nás ovlivnil covid, je téma tanečníků a novocirkusových umělců, kteří diváky provedou městem. Těšte se na závěsnou akrobacii bez nářadí, umělcům musí stačit, co zrovna bude v ulicích k mání. Představení K. O. City na Malém náměstí začíná v úterý v 17 hodin.

23 tYhle a kufr

Česko-francouzský kolektiv tYhle se věnuje pohybovému a vizuálnímu umění. Jsou čtyři a snaží se experimentovat a bořit hranice. Venkovní představení Suitcaseboarding je věnováno cestovatelům, kterým kufr byl, je a bude nejvřelejším partnerem, s nímž objeví nespočet zákoutí v mnoha nestřežených okamžicích. Obsese zavazadlem a chuť sdílet dlouhé chvíle, které se na cestách dobrodruha vytratí, je to, co partu spojuje.

24 Lodivadlo na Kavčáku

Kavčí plácek je jedno z tradičních míst u Malého náměstí a díky unikátní konstrukci Lodivadla ještě atraktivnější. Už dnes tu mají koncert kapela M. H. A. a Hakel Band a večer tu bude představení Karameloun Švandova divadla Praha. Zítra lze zajít na večerní koncert hradecké pop-rockové formace Malone.

25 Kulatiny nezávislého divadla

Na nezávislé scéně se Regiony poohlédnou za třiceti lety Divadla Continuo a za dvaceti lety Geisslers Hofcomoedianten, nezávislého souboru z pražského Divadla Vila Štvanice, které se inspiruje barokem a kombinuje moderní umění s tradičním. V Hradci odehrají představení LK3P 2: Zelenavý Ptáček, Jedem s medem!, Tři ženy a zamilovaný lovec a 27.

26 Hudební šapitó v Žižkových sadech

Hudební šapitó v Žižkových sadech dělá z Regionů ještě další festival. Už ode dneška je to jeden koncert za druhým, namátkově Iggy Mayerov, The Valentines, DJ Vegy, Glad For Today, DJ Cigárko, Anna Beckerová, Nessie, The Prxducer, Unrealeast, Space Bandits, Věc Makropulos, MC Gey...

27 Kamínková benefice

Hradecká Oblastní charita pořádá na festivalu další ročník Kamínkové benefice. Prodej omalovaných kamínků od dětí a dospělých bude v Žižkových sadech ve středu a čtvrtek vždy od 15 do 20 hodin. Výtěžek půjde na nákup pomůcek pro péči o děti s postižením.