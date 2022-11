Divadlo Drak po mateřinkách a základkách zacílilo i na středoškoláky

„Nový projekt je věnován mladému publiku a jeho součástí je speciální dramaturgická linka čtyř představení, navazujících lektorských programů pro střední školy i seminář pro pedagogy pracující s náctiletými. Projekt podpořil Národní plán obnovy na kreativní vzdělávání a dotační program Královéhradeckého kraje,“ vysvětluje vedoucí produkce a marketingu Divadla Drak Barbora Kalinová.

Cílové skupině náctiletých se podle ní Drak bude věnovat dlouhodobě. „Společně s partnery z Norska a Německa jsme totiž uspěli v evropském dotačním programu Kreativní Evropa s tříletým projektem Third Place/Třetí místo,“ sdělila.

Hlavní částí projektu Drak+ je celoroční spolupráce se dvěma třídami středních škol z Hradce Králové nazvaná Druhák.

„Zapojili se studenti druhých ročníků Gymnázia J. K. Tyla a střední zdravotnické školy. Ti v tomto školním roce absolvují šest setkání, k nimž patří úvodní divadelní seminář, tři dopolední představení s navazujícím lektorským programem, debaty s tvůrci a večerní neorganizovaná návštěva divadla, kde se obě zapojené školy sejdou dohromady. Projekt zakončí společný závěrečný happening,“ říká Kalinová.

Kromě dvou inscenací z repertoáru Draku jsou součástí dramaturgické řady dva tituly hostujících souborů. Jihočeské divadlo přiveze multimediální inscenaci Invisible Man, za kterou stojí tvůrčí tandem Janek Lesák a Natálie Preslová. Druhým hostujícím souborem bude pražské divadlo D21, které se mladým hradeckým divákům představí s inscenací Emil čili O Háchovi. Ta před nedávnem získala Cenu Marka Ravenhilla pro nejlepší inscenaci současné hry za rok 2021.

„Inscenacemi Cesta a Antigona se v Draku otevřely dveře i dospívajícím divákům, kteří dlouhodobě považovali Drak za divadlo pro mateřinky a základky. Rádi bychom dospívající publikum přiměli do divadla se vracet a vidět představení, která je mohou bavit, řeší témata jim blízká nebo jim umožňují reflektovat vlastní zážitky a emoce. Proto jsme se rozhodli přizvat dva další divadelní soubory a vytvořit programovou řadu čtyř inscenací, které v jedné sezoně uvedeme na naší scéně v dopoledních reprízách pro školy i ve večerních časech pro veřejnost,“ uvádí Kalinová.

Divadlo školí i učitele

Divadlo Drak myslí i na pedagogy. Pro ty na začátku října uspořádalo pod vedením lektorek Anny Hrnečkové a Jany Nechvátalové pilotní dvoudenní akreditovaný seminář Divadlo pro náctileté: Metody rozvíjení divácké gramotnosti dospívajících.

Seminář představil divadelní umění jako příležitost k poznání světa i sebe sama, jako příležitost k diskusi, k tříbení názorů, empatii a porozumění, a seznámil s metodami jak tuto zkušenost zprostředkovat studentům. Ke všem inscenacím lektorské oddělení připravuje metodické a pracovní listy.

Na Drak+ naváže v letech 2023 – 2026 mezinárodní projekt 3Place: Performing arts as the Third Place for the young audience (Scénické umění jako třetí místo pro mladé publikum), který divadlo Drak připravuje s norskými partnery Scenekunstbruket, kteří celý projekt vedou, a s německým divadlem Junges Ensemble Stuttgart.

„Třetí místo zkoumá scénické umění pro mladé publikum ve třech různých aspektech, kdy každý z partnerů zastupuje jedno z hledisek – za prvé fyzický prostor, kde se kulturní zážitek odehrává, za druhé samotnou uměleckou tvorbu, kterou zaštiťuje v projektu Divadlo Drak, za třetí zapojení mladého publika tak, aby se cítilo být v tvorbě zastoupeno,“ uvádí ředitel Draku Tomáš Jarkovský.