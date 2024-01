Hrošík liberijský v dvorské zoo už může do bazénu, voda ho ale zatím neláká

Samice Malaya porodila 1. prosince, od té doby ale panoval v pavilonu režim absolutního klidu a matka s mládětem zůstávaly pouze ve dvou boxech v zázemí. Otcem je samec Wamburuhtuh, který žije v jejich sousedství.

„Mládě je samec, což je v případě hrošíků dobrá zpráva. Vše zatím probíhá bez komplikací a my začínáme zkoušet matku s mládětem pouštět do expoziční stáje,“ říká vrchní chovatelka Monika Darvašová.

Hrošíci jsou velmi nesnášenliví. V případě rozrušení z jiného pachu či hluku by mohlo dojít k ohrožení zdárného odchovu. Proto se zoo snaží zajistit přítomnost co nejmenšího množství pachů jiných hrošíků. Zatím se to daří a samice je v klidu.

Mládě s matkou zůstávalo dosud v zázemí i proto, že by nezvládlo schody z bazénu, který je v expozici. Do vody se mu však příliš nechce, koupalo se zatím jen jednou.

Hrošík liberijský Je výrazně menší příbuzný hrocha obojživelného. Liší se od něj vzrůstem i chováním. Hrošíci jsou samotáři, kteří jsou v pralese mnohem méně vázáni na vodu. Dovedou sice výborně plavat, ale preferují spíše mělčí nádrže a bahenní jámy, v nichž odpočívají mezi pochůzkami po rozsáhlém pralesním teritoriu. To si podobně jako hroch označují rozmetáním trusu krátkým ocáskem. Na rozdíl od hrochů bývá aktivní i ve dne: jejich citlivou kůži totiž chrání stín pralesa. Přesto jsou aktivnější za soumraku a v noci. Jejich stavy v přírodě západní Afriky podle IUCN stále klesají především v důsledku úbytku přirozeného prostředí. Druh je proto vedený jako ohrožený. Evropský chov trpí nedostatkem vhodných chovných samců.

„Teď už malý samec povyrostl natolik, že cestu z bazénu a do bazénu zvládne. Pro nás bude důležité sledovat, jak samice reaguje na střídání v expozici s dalšími hrošíky,“ vysvětluje Monika Darvašová.

V posledním roce se ve světových zahradách narodilo jen dvanáct mláďat hrošíka liberijského, přežila jich pouze část. V českých zoo není mládě hrošíka k vidění nikde. Safari Park je nejúspěšnější zahradou v chovu hrošíků liberijských v regionu.

Odchovy se začaly po patnáctileté pauze poprvé znovu dařit v roce 2021, kdy postupně přišli na svět dva samci. Situace navázala na náročné hledání chovného samce, kterých je nedostatek, a rekonstrukci dvorského chovného zařízení.

Hrošík je mezi návštěvníky velmi oblíbený, například v Safari Parku je tradičně na vrcholu žebříčku zvířat podle počtu adoptivních rodičů.

Zároveň jde o zvíře, jehož situace v přírodě se dramaticky zhoršuje. Velmi náročný a nákladný chov ale způsobují, že chovatelská základna není příliš velká.

Safari Park chová hrošíky liberijské od 70. let. Za tu dobu se tu narodilo přes 25 mláďat, včetně vůbec prvního v tehdejším Československu. Nyní ve Dvoře žijí čtyři hrošíci liberijští, dva samci a dvě samice. Otce a matku mláděte doplňuje ještě jedna chovná samice.