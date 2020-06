Hala Slavie v Hradci potřebuje revizi vazníků, přístup je po nové palubovce

Jakmile se v hale podaří opravit jeden problém, vyvstane záhy další. V posledním roce přišly hned dvě rány naráz. Hygiena nařídila odstranit panely s azbestovými vlákny, které pokrývají všechny stěny uvnitř obrovské stavby. Ještě horší je však zatékání i stav střešní konstrukce.

V nejhorším případě se dokonce může stát, že hala zůstane od začátku září zavřená.

Do hry vstupuje nečekaná souvislost s úplně novou palubovkou. Vazníky, o kterých se alespoň město domnívá, že nejsou zcela v pořádku, se musí překontrolovat. Našla se dokonce i firma, která by to provedla a za jejich stav se zaručila. Jenže revize vazníků, která má vyjít na 1,1 milionu korun, by znamenala nemalé riziko pro loňskou desetinásobně vyšší investici do palubovky.

„Když byla opravena palubovka, vzápětí se přišlo na to, že je vadná i střecha. Jenže palubovka je velmi drahá a my na ni nemůžeme pustit těžké stroje, které by dosáhly pod střechu, aby byly překontrolovány vazníky. Nyní to vypadá, že na palubovku se položí nějaká vrstva a až poté se na to budou moct postavit stroje,“ neskrývá znepokojení hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Pod střechou jsou sice lávky, ale ty jsou také ve špatném stavu a není možné na ně vstoupit, protože nikdo neví, jestli se nemohou utrhnout. Zkrátka řešíme nejen špatný stav, ale i neuvážený harmonogram oprav haly. Každý by se napřed, než začne něco dělat uvnitř své nemovitosti, měl podívat, jestli je v pořádku i střecha,“ soudí primátor.

„Před dvěma lety, kdy nám město schválilo jedenáctimilionovou dotaci, byla palubovka v mnohem horším stavu než střecha. Museli jsme zvolit její výměnu, protože v jiném případě bychom halu nejspíš museli zavřít,“ upozorňuje předseda TJ Jakub Lejsek.



TJ by si přála dotaci, v pondělí rozhodnou zastupitelé

Podle náměstkyně pro majetek města Věry Pourové (ANO) vazníky nejspíš poškodilo, že v době nekonečné výstavby haly trvající dvacet let byly uskladněné venku. „Jen samotná oprava střechy by měla stát asi 20 milionů. Bude také nutné sáhnout i do elektroinstalace nebo vzduchotechniky,“ říká náměstkyně Pourová.

Podle vedení jednoty však nejvíce spěchá kontrola vazníků. Bez revizní zprávy prý Slavia svou halu v září neotevře.

„My si sice myslíme, že vazníky jsou v pořádku, ale když se neprozkoumá jejich stav a nebudeme na to mít razítko, nemůžeme si dovolit halu v září otevřít. Je nutné, aby investici 1,1 milionu na jejich kontrolu schválilo pondělní zastupitelstvo. Potřebovali bychom to jako dotaci, abychom to byli schopni vyřídit co nejrychleji,“ konstatuje šéf TJ.

Desítky milionů na celkovou rekonstrukci

Bez ohledu na střechu a další vady je jasné, že hala zoufale potřebuje minimálně desítky milionů korun na celkovou rekonstrukci. Padly dokonce i návrhy na demolici a stavbu úplně nového sportoviště, ale vypadá to spíš na opravy za provozu.

Dalším problémem však je, že hala sice stojí na městském pozemku, ale současně je v majetku Tělovýchovné jednoty Slavia. O převodu do majetku města se diskutuje již delší dobu, a protože i vedení TJ si uvědomuje, že situace je neudržitelná, je nakloněné dohodě. O převodu naposledy diskutovala úterní valná hromada, avšak bod byl nakonec stažen z programu.

„Jedním z důvodů je, že nám město neřeklo, za jakých podmínek halu převedeme a kdo ji bude provozovat. Pochopitelně nechceme, aby se hala za nějakých podmínek převedla a za pět let abychom litovali, že jsme udělali blbost,“ uvažuje Lejsek, jenž zmiňuje například podmínku, kterou se podařilo smluvně ukotvit i v případě rekonstrukce venkovního areálu: přednostní právo využívání sportoviště pro členy TJ Slavia.

Jedna z největších hal se stavěla kvůli lukostřelcům

„Hala je ze 70. let, její dostavba pak z roku 1991. Technický stav tak odpovídá stáří budovy. Oddíl ale nemá dostatek peněz na zajištění oprav. V koalici je mezi námi shoda, že by se město mělo na rekonstrukci významně podílet, ale dlouhodobě nemůžeme investovat do cizího majetku. Proto jednáme o převzetí haly do majetku města,“ upozorňuje primátor.

„Převod je velký oříšek a jsme teprve na začátku. Celá věc by stála hodně peněz, ale máme pocit, že máme závazek vůči občanům. Myslím, že město by se mělo zasadit o to, aby to sportoviště bylo funkční a v provozu. Snažíme se předejít tomu, aby hala musela být uzavřena. Pokud se dohodneme, předpokládáme, že město by dříve nebo později provedlo opravy, kterých je však potřeba celá řada,“ doplňuje náměstkyně Pourová.

Podle Pourové bude před převodem nutný i jistý administrativní proces: „Vzhledem k tomu, že oddíl využívá dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je třeba také prověřit, zda změna vlastníka haly neohrozí jejich čerpání nebo dokonce, zda je oddíl nebude muset vrátit. V každém případě je nutné se v jejich důsledku zabývat udržitelností, která ovlivní způsob převodu haly.“

Slavie se stavěla v roce 1970 kvůli mistrovství Evropy v lukostřelbě, ale dokončena byla až za 21 let. Hala je unikátem nejen kvůli zoufale neekonomickému provozu, ale také díky svým rozměrům. Zatímco do největších českých hal se vejdou jen čtyři volejbalová hřiště, na hradecké palubovce o rozloze 98 krát 28 metrů jich vedle sebe může být až šest.

Jedna z největších hal v republice, kde se ročně protočí na 30 tisíc sportovců, byla těsně před zavřením už před dvěma lety. Tehdy ji město zachránilo dotací na palubovku.