Půjčený mustang při tragické nehodě řídil amatérský závodník

Třicetiletý řidič jel v sobotu ve směru od Vrchlabí ve Fordu Mustang společně s dvanáctiletým dítětem. Podle stop z místa při projíždění pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru.

Tam se čelně srazil se Škodou Rapid, v níž cestovali směrem na Vrchlabí 49letý řidič - brigádní generál vojenské tajné služby Milan Jakubů - a jeho 47letá spolujezdkyně. Řidič škody střet nepřežil, ženu přepravil vrtulník do hradecké fakultní nemocnice.

Svědci nehody uvedli, že sportovní vozy byly na silnici dva a jeden řidič se druhého snažil předjet.

„Vozidlo značky Ford Mustang, které bylo účastno na dopravní nehodě, ke které došlo dne 21. 9. 2019 na silnici mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím, je ve vlastnictví naší společnosti a bylo jeho řidiči zapůjčeno na víkend k soukromým účelům. Řidič se s vozidlem účastnil setkání majitelů vozidel značky Mustang. K nehodě došlo při neorganizované individuální jízdě tohoto vozidla mimo program setkání. Je nám líto, že k nehodě došlo, a soucítíme se všemi poškozenými,“ uvedl na facebookovém profilu Jan Myslivec, výkonný ředitel firmy Auto IN, která prodává automobily značky Ford.

Facebookoví diskutéři pranýřují řidiče i firmu

Policie příčiny nehody teprve vyšetřuje, ale na facebookovém profilu zmíněného Vojtěcha Ch. už nyní přibývají desítky nenávistných komentářů.

„Jízda ze Špindlu zůstane navždy zapsaná v novinářských análech jako vražedná honba za egem. Mám dvě děti a jezdím opatrně, protože mi nejsou lhostejné, bůh mě chraň potkat vraha na silnici jako jsi ty. Nemyslíš, zaplatíš,“ napsal jeden z uživatelů.

Další ho označil za vraha s tím, že „chyba se může stát, ale takovým způsobem, jakým jsi zabil nevinného člověka a druhého poslal do nemocnice s pravděpodobnými trvalými následky, je neodpustitelné.“

Jiní se naopak snaží emoce krotit.

„Lidi, neblázněte. Já ho vůbec neznám, možná byl machýrek, určitě udělal obrovskou chybu, stalo se neštěstí, ale nekamenujte ho. Od toho je soud, který mu s největší pravděpodobností vyměří nepodmíněný trest,“ zní jeden z komentářů.

Schytala to také firma, která auto půjčila.

„Auto nebylo zapůjčeno a už vůbec né nějakému ‚troubovi‘, jak zde píšete. Jednalo se o automobilového závodníka Vojtu Ch., který dopravní nehodu způsobil. Smutné na tom celém je, že o život přišel nevinný člověk kvůli tomu, že si musel závodní jezdec měřit ego s někým, kdo jel v mnohem výkonnějším voze. Takovéhle věci se přece nedělají na běžných komunikacích, ale na okruzích, a o tom by závodník měl přeci sakra něco vědět,“ lze číst v komentářích na profilu Auto IN.

Policie shání záznamy z palubních kamer

Řidič sportovního auta i s dítětem vyvázli s lehkým zraněním a skončili v nemocnici ve Vrchlabí. Redakci TN.cz, která s ním mluvila, řekl, že zatáčkami projížděl napřed červený mustang a za ním teprve oranžový, nikoli opačně, jak spekulují někteří lidé na internetu.

„My jsme nezávodili, nedocházelo tam k předjíždění. Byli jsme za sebou, vezl jsem syna řidiče toho červeného vozu. Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné,“ prohlásil podle TN.cz řidič.

Policie v pondělí uvedla, že řidič sportovního vozu ještě nebyl z důvodu hospitalizace vyslechnut. Podle nejnovějších informací ho policie vyslechne buď ještě v úterý, nebo v nejbližších dnech.

Dvanáctileté dítě již bylo z nemocnice propuštěno a svědectví kriminalistům poskytlo.

„Orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u třicetiletého řidiče byla s negativním výsledkem, nicméně čekáme ještě na výsledek odběru krve a s tím související toxikologický rozbor. Očekáváme také výsledky nařízené soudní pitvy u zemřelého řidiče z druhého vozidla,“ uvedla v pondělí mluvčí hradecké policie Ivana Ježková.

Policie žádá očité svědky nebo majitele palubních kamer, aby se jim s informacemi z doby krátce před nehodou ozvali na lince 158. Vyšetřovatelé zatím neurčili příčinu nehody, musí vyloučit například technickou závadu nebo zdravotní indispozici. Nepotvrdili tak ani, že by nehodu způsobila sportovní auta soupeřící na horské silnici.

Blesk v pondělí uvedl, že na horách se sešlo několik mustangů a na srazu prý padla nabídka na ukázkové svezení mustangy z horského střediska po cestě směrem na Vrchlabí. Došlo při tom zřejmě i na poměřování sil. „Závodění aut je spekulace, kterou zatím nemáme za potvrzenou,“ uvedla ovšem mluvčí policie Ježková.

Za dvojicí vozů pak jelo další sportovní auto, jehož posádka později pomáhala na místě nehody. Svědci poukázali na riskantní jízdu těchto aut s rychlostí kolem 150 kilometrů v hodině, vozy se navíc prý předjížděla v zatáčkách.