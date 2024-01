Na Jazzinec dorazí kontrabasista Dave Holland i rocker Dominic Miller

Nejzvučnějšími jmény jsou kontrabasisté Dave Holland, Adam Ben Ezra a britský rockový kytarista Dominic Miller. Premiéru si na Jazzinci odbude špičkový japonský trumpetista Takuya Kuroda.

„Nebyl by problém postavit festival z českých kapel, což je také dobře, protože chceme domácí muzikanty podporovat, ale zároveň chceme ukazovat barevnost jazzového světa,“ říká zakladatel a šéfdramaturg Jazzince Tomáš Katschner.

Festival potrvá až do listopadu. Kromě Síně Bohuslava Martinů, Uffa a Národního domu se bude koncertovat také v nedávno otevřeném centru umění EPO1.

Úvodní koncert v Síni Bohuslava Martinů patří skandinávské zpěvačce Josefine Lindstrand, která spolupracuje s kytaristou Davidem Dorůžkou a jeho mezinárodním triem.

Hned na druhém koncertu v polovině února zahraje jeden z nejlepších britských jazzových kytaristů současnosti Nigel Price. Během čtvrtstoletí trvající kariéry se podílel na více než 80 albech, mimo jiné i na desce Keep Me Singing od Van Morrisona. V roce 2019 Price získal výroční cenu British Jazz Award. V nejslavnějším londýnském klubu Ronnie Scott odehrál přes 700 vystoupení.

Hudba jiných sfér

Komerčně nejznámějším jménem je britský kytarista Dominic Miller, který už více než třicet let spolupracuje se Stingem. Třiašedesátiletý rodák z argentinského Buenos Aires pro něj složil i několik skladeb včetně hitu Shape of My Heart.

Program 26. ročníku festivalu Jazzinec 2024 23. 1. – Josefine Lindstrand (Švédsko) 17. 2. – Nigel Price (Velká Británie) 29. 2. – Lubomyr Melnyk (Ukrajina) 4. 3. – Adam Ben Ezra a Septet (Izrael), Hlaskontrabass Oktet (ČR) 7. 3. – Meral Polat Trio (NL, USA) 13. 3. – Takuya Kuroda (Japonsko) 10. 4. – Dominic Miller (USA) 20. 4. – František Kop Quartet (ČR), Dave Holland Trio (USA) 2. 5. – Nicole Zuraitis (USA) 16. 5. – Streetbandits (Švýcarsko) 10. 10. – Harpeet Bansal Trio (Norsko, Indie, ČR) 18. 10. – Jontavious Willis (USA) 6. 11. – Joe Lovano (USA) Hrát se bude v Síni Bohuslava Martinů, centru Uffo, Národním domě i v centru umění EPO1. Více na webu Jazzince.

„Kdykoli Dominic hraje na kytaru, vytváří jedinečné barvy a celé spektrum emocí, ojedinělou architekturu ticha, melodie a rezonancí. Dokáže hudbu pozvednout do jiných sfér,“ řekl o svém dvorním kytaristovi Sting.

Ve Francii usazený muzikant spolupracoval i s dalšími velikány pop music, třeba s Philem Collinsem nebo Paulem Simonem. Dominic Miller vystoupí v polovině dubna v Uffu, speciálním hostem koncertu bude český jazzman Michal Žáček.

Hvězda finále Dave Holland

Na festivalovém finále 20. dubna se v Uffu představí sedmasedmdesátiletý britský kontrabasista Dave Holland, jenž se na přelomu 60. a 70. let podílel na klíčových albech Milese Davise.

„Pro mě to je hlavní hvězda festivalu. V době, kdy Miles Davis udělal přerod z akustického jazzu do elektrického, tak Dave Holland byl přímo u toho. Bude to jedno z posledních setkání s někým, kdo zažil tuhle přelomovou jazzovou éru,“ uvádí organizátor Jazzince.

Dave Holland už od 70. let vydává také vlastní sólové desky, je držitelem ceny Grammy za nejlepší instrumentální jazzové album.

Na finálovém večeru vystoupí rovněž saxofonista František Kop se svým kvartetem a klavíristou Petrem Maláskem. Bude to pro ně velký návrat. Před pětadvaceti lety totiž hráli na prvním ročníku Jazzince.

„Vzniklo to úplně náhodou. V prosinci jsem se s nimi potkal v hradeckém Aldisu, kde doprovázeli Lucii Bílou. Bavili jsme se, a když jsem nadhodil, jestli by si na Jazzinci zase nechtěli zahrát, tak řekli, že je to super nápad,“ vysvětluje Tomáš Katschner.

Špička japonského jazzu

Na jediném koncertu v Národním domě zahraje v polovině března přední japonský trumpetista Takuya Kuroda. Muzikant čerpající z funku, soulu a hip-hopu patří mezi nejžádanější hráče současnosti. O lecčems svědčí, že na jednom z jeho alb hostuje legendární Herbie Hancock.

„Japonsko je země jazzu. Tahle hudba tam je nesmírně populární, v Japonsku se koná spousta jazzových festivalů a vychází mnoho časopisů. Takuya Kuroda patří k absolutní japonské špičce,“ uvádí pořadatel Jazzince.

Ukrajina, válka, migrace. Životní příběh klavíristy Lubomyra Melnyka, známého mimořádně rychlou hrou, jako by zhmotňoval hlavní problémy, které aktuálně hýbou světem.

V roce 1948 se ukrajinským rodičům narodil v uprchlickém táboře v Mnichově. Záhy se rodina přestěhovala do Kanady. Melnyk žil ve Francii i Švédsku. Vlastní klavírní techniku začal rozvíjet v roce 1968. Sám sebe označuje za nejrychlejšího pianistu na světě. Koncerty doprovází filozofickými úvahami.

„Je to velmi zajímavý a naprosto originální muzikant. Jeho osobní příběh má pro mě ještě přidanou hodnotu,“ říká Tomáš Katschner. V Síni Bohuslava Martinů Lubomyr Melnyk zahraje na konci února.

Muzikanti z Izraele jezdí na Jazzinec poměrně často, ovšem v době, kdy židovský stát vstoupil do přímého konfliktu s teroristickým hnutím Hamás, bude mít jarní koncert Adama Bena Ezry zvláštní symboliku. Ezra vystoupil na trutnovském festivalu už dvakrát, začátkem března se představí jako host multižánrového projektu Hlaskontrabas.

„Izraelci hrají na Jazzinci každý rok, navzdory konfliktu v Gaze jsem to nechtěl přerušit. Chci, aby věděli, že když mají problém, jsou u nás vítáni,“ poznamenává Katschner.

Izraelský hudebník používá různé efekty, pedály a smyčky. Na kontrabas hraje a bubnuje zároveň.

Ukradená půda pod nohama

Jen tři dny po Ezrovi se na festivalu představí zpěvačka a herečka Meral Polat, která se narodila tureckým přistěhovalcům v Nizozemí. Její předkové pochází z kurdské komunity alevitů ve východním Turecku, jejichž povstání v roce 1938 turecký stát krvavě potlačil. Ke kořenům národa se hudebnice vrací ve svých skladbách.

„Co to s vámi jako člověkem udělá, když vám zakážou mluvit vaším jazykem a vyznávat víru? Náš osud je podobný Židům. Museli jsme se vyrovnat s tím, že nám ukradli půdu pod nohama,“ říká zpěvačka.

Už loni se prvně hrálo v Centru současného umění EPO1, kde vystoupil finský instrumentalista Aki Rissanen. Do galerie, která vznikla přestavbou staré elektrárny, se festival vrátí v polovině května. V industriálních kulisách vystoupí temperamentní šestičlenný švýcarský soubor Streetbandits se směsí popu, funku, soulu a techna. Festival uzavře začátkem listopadu špičkový americký saxofonista Joe Lovano.

Současně s 26. ročníkem Jazzince se uskuteční 11. ročník Jazz World Photo. Soutěže se každoročně účastní fotografové z celého světa.