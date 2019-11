Domov pro seniory bude dvakrát dražší, než kraj čekal, kvůli zpoždění

Náklady na lůžko sice nepřevyšují běžný průměr v Česku, přesto jde o téměř dvojnásobek částky, s níž kraj dříve počítal. Projekt Domky na Květné měl původně vzniknout v šest kilometrů vzdálených Albrechticích nad Orlicí a kraj ho připravoval od roku 2016. Stavba měla stát v prodloužené ulici Pod Strání, kde Albrechtice plánují výstavbu rodinných domů. Proti tomu se však postavili vlastníci okolních pozemků, kteří napadli územní řízení.



„V rámci odvolání úřad uznal jejich námitky a vrátil celé jednání na začátek. Kraj hledal rychlejší alternativu, tak svou aktivitu přenesl do Borohrádku,“ lituje rozhodnutí starosta Albrechtic nad Orlicí Jaromír Kratěna (Patrioti Albrechtic), který si od stavby sliboval nová pracovní místa v obci i nárůst obyvatel, což by do rozpočtu přineslo další peníze. Stavba objektů by navíc odstartovala rozvoj celé lokality, kde mají vyrůst nové domy.

Kraj se k přesunu stavby z Albrechtic nad Orlicí rozhodl kvůli tomu, že na výstavbu domova pro seniory získal dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Aby nepřišel o přiznaných 29,7 milionu korun, musí objekty dostavět do konce příštího roku.



„Územní řízení by se nepodařilo uzavřít v termínech, které jsme potřebovali. Proto došlo k přenesení záměru do Borohrádku, kde máme již areál ucelený. V sousedství stávajícího domova důchodců postavíme tři propojené objekty s plochou střechou, které budou napojené na kotelnu vedle stojícího domova,“ vysvětluje radní kraje pro investice Václav Řehoř (ODS). Protože v Borohrádku se bude stavět uvnitř areálu kraje, komplikace podle úřadu nehrozí.

Původně mělo hejtmanství v plánu začít s výstavbou v roce 2018 a hotovo mělo být v letos v listopadu. Cena se při projektování odhadovala na 46,75 milionu korun s daní. Dotace tak měla pokrýt přes 60 procent nákladů. Nakonec to však bude výrazně méně. Po přesunu do Borohrádku se cena o 37 milionů korun zvýšila. Může za to hlavně zvětšení objektů. Původně měly mít plochu 5 800 metrů čtverečních, nově to bude 7 835 metrů, což cenu navýší o 16,4 milionu korun. Dalších 9,35 milionu způsobí nárůst cen stavebních prací.

„Když se objekt navrhoval poprvé, platily jiné předpisy. V roce 2019 se změnila vyhláška MPSV, která vyžaduje větší rozměry místností. Proto se projekt musel zvětšit,“ vysvětluje Dan Lechmann z tiskového oddělení kraje.

Seniory pohlídá senzorická podlaha

Dalších 906 tisíc korun má stát archeologický průzkum, 932 tisíc zaplatí kraj za přípojky vody, kanalizace a telekomunikací, které v původním projektu měla hradit obec Albrechtice. Protože stavba vznikne zčásti na místě bývalého rybníka, musel projektant upravit základy. Nově se bude stavět na pilotech, což projekt prodraží o dalších 2,4 milionu a 3,6 milionu bude stát přeložka stávajícího potoka a hlavního kanalizačního řadu. Poslední výraznou položkou je 3,4 milionu korun za senzorickou podlahu, která v původním projektu nebyla.

„Jde o monitorovací systém, aby pečovatelé věděli, kde se klienti pohybují. Čidla je upozorní na to, když třeba senioři upadnou,“ objasnil novinku Lechmann.

Kraj vybuduje tři samostatné objekty, které budou mít v přízemí obývací pokoje, terapeutické místnosti, ošetřovnu, kancelář či šatnu pro zaměstnance. V patře budou jedno a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. V každém domě bude osm lůžek, navzájerm propojeny budou vstupní halou.

„Královéhradecký kraj má v zařízeních pro seniory k dispozici přibližně 2,5 tisíce lůžek. Za poslední tři roky jsme tento počet navýšili o několik desítek,“ doplňuje náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL).

Archeologický průzkum v Borohrádku už začal. Bagr zatím odkryl část budoucího obvodu budovy. Archeologové očekávali, že by pod zemí mohly být fragmenty někdejší tvrze. To se však zatím nepotvrdilo.

„Zjistili jsme, že ta část stavby, která je přístupná, je v bývalém rybníku. Tvrziště tu být nemůže. Už nyní je proto jisté, že archeologické práce budou v mnohem menším rozsahu, než jsme předpokládali,“ říká archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.