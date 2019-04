Porodnice v Opočně vypadá jako dům duchů, po opravě poslouží seniorům

Ještě dnes, téměř devět let po uzavření chirurgického oddělení, zůstávají u vchodových dveří původní nápisy. Když vstupujeme dovnitř, připadám si, jako bychom se do budovy vkrádali zadním vchodem. Úzké dveře připomínají cokoliv jiného, jen ne vchod na někdejší nemocniční oddělení. Pacienti na nosítkách se do budovy kdysi dostávali zadem, tudy by se s nimi zdravotníci stěží protáhli.

„Tady se zastavil čas,“ slyším od jednoho z kolegů, jenž dorazil na prohlídku budovy, kterou radnice v Opočně vrátila Královéhradeckému kraji, aby v ní vybudoval domov pro seniory.

Městu budova patřila od roku 2013, ale nedokázalo pro ni najít uplatnění. Už dříve nedopadl projekt polského investora, vloni zkrachoval i záměr na dlouhodobý pronájem. Vzniknout tu měla lůžka následné intenzivní péče a rehabilitace, ale investor nezískal smlouvy od pojišťoven.

Vstupujeme do potemnělé chodby v přízemí. Tady se to stalo. Zdejší zdi poprvé slyšely můj křik. I od několika dalších kolegů slyším, že se narodili v Opočně. Porodnice tu zavřela v roce 2007, v chodbě to však vypadá, jako by zdravotníci odešli teprve včera. Na vývěskách ještě visí několik letáků, v místnostech zůstaly některé skříně a v jedné dokonce množství starých nemocničních postelí.

„Budova se od uzavření nepoužívala. Zůstaly tu jen postele, které byly v těchto pokojích. Jsou tu jen proto, že je chceme nabídnout za odvoz nějakému sociálnímu zařízení. Naše sociální služby je nepotřebují a v dnešní době už se navíc používají jiné,“ vysvětluje starostka Opočna Šárka Škrabalová (HNHRM).

Na dveřích v chodbě jsou ještě cedulky se jmény. Nepatří však porodnici ani chirurgii. Jako poslední byly v této budově pacienti psychiatrického oddělení z Nového Města nad Metují. To sem přesídlilo v září 2011 na několik měsíců, než stavbaři opravili tamní prostory.

Psychiatrie, to sedí, pomyslím si. Při pohledu do další místnosti obložené až po strop bílými kachlemi, kterou rozděluje stěna ze zašlých luxfer, si skutečně připadám jako ve filmu Stanleyho Kubricka.

Vedle dokonce zůstalo i vyšetřovací lehátko, starý sterilizátor a několik dalších kusů zdravotnického vybavení. Na skříni tu je i několik sklenic, jedna z nich s kyselinou citronovou. Jdeme dál, do někdejší ordinace. I tady jsou ještě stoly a skříně. Vedle umyvadla visí štětky na čištění lahví, pod oknem stojí staré rádio a vedle je telefonní přístroj.

Z doby před zrušením nemocnice zbyly jen nápisy na kachlíkách

Nad ním zůstalo i několik listů s pokyny pro personál. Ten před odchodem zanechal na bílých kachlích na stěnách několik vzkazů. „Ať se tady opět v dohledné době otevře chirurgie v plném rozsahu,“ hlásá jeden z nich.

„Chce se mi brečet, ahoj Anča,“ stojí na dalším. „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě,“ připsal kdosi vedle zásuvky.

Rušení nemocnice v červnu 2010 se v Opočně neobešlo bez protestů místních i radnice. Lidé tehdy vyšli do ulic s transparenty a požadovali zachování nemocnice. I proto dnes hejtmanství prohlašuje, že objekt v centru města si obnovu zaslouží.

„Je to určité splacení dluhu, protože opočenská nemocnice byla významnou složkou města. Potřebujeme vznik nových lůžek pro seniory a tato budova byla prázdná, je v dobrém technickém stavu, tak proč stavět něco nového, když ji můžeme opravit a dát jí nový život,“ říká hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Když stoupáme do dalších pater, jako bychom poskočili o desetiletí vpřed. Místnosti jsou světlejší, modernější. V některých jsou dokonce křesílka, konferenční stolky i palandy. Radnice se o objekt poctivě starala. Na údržbu dávala téměř milion korun ročně a na technickém stavu je to znát.

„Je vidět, že se tu nestala žádná velká degradace, právě naopak. Některé části by mohly být vzápětí k nastěhování. O to snazší bude rekonstrukce,“ těší hejtmana o poznání lepší stav budovy, než v jakém kdysi kraj přebíral od státu třeba silnice.

Velká rekonstrukce připraví domov se 34 lůžky

V objektu má ještě v letošním roce dojít k velké rekonstrukci. Kraj nechá někdejší nemocniční budovu přestavět na domov pro seniory s 34 lůžky. Téměř polovina z nich má být určená pro nejtěžší stadia Alzheimerovy choroby, několik by mělo sloužit i v režimu takzvané odlehčovací služby.

„Ta je určená pouze na přechodnou dobu. Když se rodina po určitý čas nemůže o seniora starat, třeba kvůli dovolené nebo nemoci, tak ho tam na chvíli dá a zase si ho vezme zpátky,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL).

Kraj v minulém týdnu vybral projektanta. Ten by měl do tří měsíců připravit dokumentaci, hned poté chce hejtmanství vybrat zhotovitele stavby. Se zahájením prací se počítá letos. Náklady se odhadují na 70 až 80 milionů korun.

„Chceme začít stavět už na podzim, aby tato kapacita byla v příštím roce otevřená. Je tu velká šance, že by stavební řízení mělo proběhnout poměrně hladce,“ soudí Derner.

Opočno už nyní provozuje vlastní domov pro seniory Jitřenka s 35 lůžky. Ten vloží do nově vzniklého ústavu, který založí spolu se sousední Dobruškou. Do něj se po rekonstrukci začlení i objekt v bývalé nemocnici.

