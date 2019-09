Hradec postaví dům s odlehčovací službou. Z peněz určených na Střezinu

Když před čtyřmi lety Hradec představoval projekt proměny vybydleného objektu v Honkově ulici na dům s odlehčovací službou, město operovalo s rozpočtem kolem 30 milionů korun. Před dvěma lety už architektonická studie hovořila o nákladech mezi 60 až 75 miliony.

Minulý týden zastupitelé odsouhlasili 120 milionů, avšak zařízení ve skutečnosti bude stát až 137 milionů korun. Odhadovaná cena jednoho projektu tak narostla o více než sto milionů korun.

I přes strmý nárůst nákladů má dům pro hendikepované na Pražském Předměstí jednoznačnou podporu vedení města, o čemž kromě jiného ubezpečuje programové prohlášení koalice.

„Je to nesmírně důležitý projekt, který bude sloužit lidem, aby o jejich blízké bylo postaráno v přirozeném prostředí. Kapacita je 35 lůžek, očekávám tedy, že v jednom roce by se tam mohlo prostřídat asi 300 lidí. Navíc to bude pro Hradec Králové i nová služba, protože kromě jiného bude určena i pro imobilní spoluobčany,“ říká náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení)

Poukazuje na fakt, že bezbariérové služby v celém Hradci nejsou k dispozici a poskytuje je třeba až Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou.

Jestliže vše půjde podle ideálního harmonogramu, město ještě letos v soutěži vybere stavební firmu, příští rok bude vyhrazen pro budování a dům, který bude poskytovat přechodnou pobytovou službu na až tři měsíce, by měl být hotový v roce 2021.

„Je to nejvyšší investice do sociální oblasti v novodobé historii města,“ připomíná Hanousek.

Podle něj je zvýšení konečné ceny až na 137 milionů korun nepříjemné, ale město již disponuje stavebním povolením i čerstvým ceníkem. „Dopracováváme dokumentaci pro provedení stavby a výdaje se bohužel o něco zvednou. Finální rozpočet bude přepočítán z cenové úrovně roku 2016 na srpen 2019. Mezitím šly práce o 25 procent nahoru,“ vysvětluje náměstek primátora pro sociální oblast.

Ujišťují mě, že je to jen přesun financí, říká ředitel školy

Náklady stouply oproti původním představám násobně, avšak město si vypomůže úvěrem. Ten byl sice v červnu 2017 schválen na rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina, ale Komerční banka neměla problém výhodný úvěr naroubovat na dům s odlehčovací službou.

„Jsem ze všech stran ujišťován, že peníze na Střezinu nakonec budou a že jde jen o formální přesunutí financí. Nezbývá mně nic jiného než tomu věřit. Dříve jsem říkal, že rekonstrukci Střeziny neuvěřím, dokud neuvidím bagry, teď neuvěřím, dokud neuvidím slavnostně stříhat pásku,“ říká ředitel umělecké školy Karel Šust.

Město se nevzdává naděje na dotaci od ministerstva práce a sociálních věcí. Sice není jasné, jak vysoký příspěvek by Hradec mohl získat, avšak město věří, že dotační podmínky splní.

„Dosud byly podmínky vypsány jen na rekonstrukční projekty, kdežto náš projekt je novostavbou. Doufáme, že v září, nejpozději v říjnu budou dotace vypsané. Naší výhodou je, že máme projekt v mašličkách,“ upozorňuje Hanousek.

Piráti varují před hlukem. Normy splní, oponuje radní

Vybydlený dům v Honkově ulici ještě nedávno přitahoval spíš narkomany či bezdomovce a připomínal bezútěšné ghetto. Nevalný dojem ještě umocňuje železniční koridor na Pardubice, který vede jen několik metrů od pozemku, i silnice, jež se má stát významnou místní komunikací.

A právě na riziko hluku a nepohodlí upozorňují například Piráti. „Místo je naprosto nevhodné ke stavbě domu s odlehčovací službou. Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak se chová k nejslabším. A když je v Hradci dáme na nejhorší pozemek, který se vůbec dá najít, bohužel to o nás dost vypovídá,“ zdůrazňuje zastupitel Aleš Dohnal.

Martin Hanousek nepopírá, že pozemek má své problémy, ale upozorňuje, že budoucí stavba bude vyhovovat veškerým limitům: „Nevím, jak se posuzuje ideální a méně ideální pozemek, ale my si nemůžeme dovolit, aby nebyly splněny normy, a proto jsou na konkrétní projekt architektonicky vymyšlena protihluková opatření.“

„Navíc město nemá pro sociální služby dostatek vhodných pozemků. Některé jsou zablokované pro směny a prodeje, ale neustále čelíme extrémním tlakům, aby je získali lidé s různými záměry. Bohužel některých takových pozemků se město v minulosti zbavilo,“ říká Martin Hanousek.

Klidnější prostor by potřebovali senioři, u tohoto domu to nevadí

„Bude to dům s odlehčovací službou, tedy na přechodnou dobu. Kdyby to měl být domov pro seniory, asi by stálo za to hledat poněkud klidnější prostor. Budou splněna protihluková opatření i veškeré normy. My jsme každopádně rádi, že se podobný prostor vůbec našel. Potřebnost toho domu je skutečně veliká,“ upozorňuje někdejší náměstkyně primátora pro sociální oblast, současná zastupitelka Anna Maclová.

Podle architektonické studie by v třípodlažním domě mohlo najít přechodnou péči 35 klientů. Má tu být pět jednolůžkových a 15 dvoulůžkových pokojů, počítá se rovněž s tělocvičnou, terasou, kadeřnictvím či pedikúrou i s klidovým koutem v zahradě s pergolou.

Hradec nepřemýšlel o stavbě domova pro seniory, avšak odlehčovací službu podporuje.

Škola Střezina zatím na rekonstrukci čeká, stavba se zastavila: