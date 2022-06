Kemp u nádrže Rozkoš znovu hledá provozovatele, podmínky zmírnily

Známý kemp vznikl u České Skalice po dostavbě přehrady před 50 lety. Zub času je tu pořád znát, byť některé relikty socialistických rekreací zmizely od přelomu roku, když už Povodí Labe odmítlo tolerovat zástavbu pod zátopovou čárou.

Současné vedení radnice vsadilo na hledání bohatého investora, pronájem kempu připravuje přes tři roky. Slibuje si, že atraktivnější zázemí přitáhne víc turistů. Loni se však nejspíš i kvůli pandemii žádný zájemce o kemp neobjevil, teď je tu druhý pokus. Na prohlídku v květnu sice nikdo nepřišel, ale radnice už zodpovídala dotazy od možných zájemců.

„Koncesní řízení vyhodnotíme po 30. červnu. Výsledky dostanou zastupitelé, ale přijímat takto závažná rozhodnutí na posledním zasedání před volbami nebudeme,“ říká starostka Zuzana Jungwirthová (Pro město). Rozhodnutí učiní až noví zastupitelé.

V porovnání s loňskem město slevilo z požadavků. Nyní už nechce, aby investor do třiceti let zvelebil autokemp 300 miliony korun a skoro dvě třetiny prostavěl už v prvních šesti letech. Nežádá už ani roční obrat 25 milionů, takže přihlásit se mohou i zájemci s obratem 5 milionů. Nové podmínky už nebudou živit spekulace, že koncese cílí na konkrétního zájemce, což se objevovalo, když starostka připustila konzultace s krkonošským podnikatelem Richardem Kirnigem.

Město ani nediktuje, jaké služby v kempu přesně budou. Investor se zkušenostmi v oboru by měl provozovat aspoň 2 tisíce lůžek s občerstvením třeba ve fastfoodech, stáncích či restauracích, s wellness a volnočasovou nabídkou. Postará se o cesty, parkoviště a sociální zařízení a zřídí na břehu Rozkoše loděnici nebo podobné zázemí. Pokud bude chtít koupaliště, město to zohlední při výběru, protože půjde o nejnákladnější položku.

Exstarosta: Proč do toho nejdete sami?

Město pronajme kemp nejdéle do konce roku 2051, dokdy má uzavřenu smlouvu na 15 hektarů pobřežních pozemků s Povodím Labe. Za kemp chce inkasovat ročně nejméně 1,47 milionu korun bez započtení daně, z toho 700 tisíc přepošle Povodí. Na hodnocení nabídek se z poloviny bude podílet kvalita podnikatelského záměru, třetinovou váhu bude mít výše ročního pachtu pro město a zbytek zohlední celkovou investici.

Postup v březnu odhlasovalo sedmnáct zastupitelů z devatenácti. Porevoluční starosta Petr Fejfar, podle nějž dříve kemp městu vydělával slušně, však druhý pokus o koncesní řízení kritizoval.

„Mně to přijde, že pořád čekáte, že k vám sestoupí nějaký Deus ex machina a všechno tohle vyřeší. Je-li tu obchodní společnost Autocamping Rozkoš s majetkem několika desítek milionů, proč do toho nejdete sami? Proč neuděláte projekt a nezafinancujete ho od bank?“ ptal se.

Šéf finančního odboru Jiří Fišer však odmítl, že by město či jeho společnost dosáhly na úvěry a ekonomicky ustály další rozvoj kempu.

V autokempu ubytovala radnice asi padesát ukrajinských uprchlíků. Dostali nejlepší chatky či apartmány, ale s blížící se sezonou je kemp potřebuje. Přes sezonu zůstává u Rozkoše 42 Ukrajinců, vesměs matek s dětmi, které se přesunuly do méně vybavených čtyřlůžkových buněk. Podle starostky se přes 30 uprchlíků podařilo umístit do bytů v okolních městech, většinou i pracují, do školy ve městě chodí téměř 50 ukrajinských dětí. Na 10 uprchlíků už odjelo domů.

Loňská turistická sezona se kempu s kapacitou až 3 500 rekreantů příliš nevydařila, hlavně kvůli počasí. Odpadly některé tradiční srazy. V létě hlavně v chatkách, stanech či karavanech pobývalo denně od 600 do tisíce lidí, asi o třetinu méně než v roce předtím. Kemp pociťoval propad tržeb asi o milion korun oproti roku 2020, kdy turisté kvůli koronaviru vsadili na domácí dovolenou.

Doufám, že sezona dopadne, říká šéf kempu

Kemp letos na jaře mírně upravil ceny. Nyní počítá okolo 400 návštěvníků většinou na víkend, když je pěkně. Letošní sezona však zatím přesné kontury nemá.

„Pokud jde o chaty, s rezervacemi jsme na tom dobře. Kolik lidí dorazí v sezoně se stanem nebo karavanem, neodhadnu. Spousta míří do zahraničí, média to přiživují hesly o poslední levné dovolené. Jak říkají lidé z cestovních kanceláří, většina zájezdů je vyprodaná. Dívám se na to ale optimisticky, voda asi slavná nebude, ale doufám, že sezona dopadne,“ říká jednatel Autocampingu Rozkoš (ATC) Jan Šnajdr.

Předloni v dubnu zastupitelstvo souhlasilo s přepsáním městského majetku za 62 milionů korun na městskou společnost ATC. Když však zastupitelé začali s hledáním investora, živnostníci z kempu, rekreanti či rybáři podepisovali petici, aby kemp dál provozovala městská firma a aby konečně došlo na dostavbu koupacích biotopových jezírek. Lidé petici na internetu podepisují i dál, horší kvalita zdejšího ubytování je příliš netrápí. „Navštěvuji kemp 37 let, chci ho udržet na dalších několik let pro nás obyčejné lidi,“ připsal k podpisu Vladimír Šmída z Tatenic.

V kempu zůstává nedořešené koupání. V severní usazovací nádrži Rozkoše se v létě kvůli většímu množství fosforu objevují sinice. Za předešlého starosty Martina Staňka (Sdružení nezávislých kandidátů) začala stavba biotopových jezírek za 19 milionů korun bez započtení daně, pak ale radní v srpnu 2018 odmítli prodloužit firmě Green Project termín dokončení a vyměřili penále. Ta nečekaně odstoupila od smlouvy, pak odstoupilo i město. V areálu zůstaly nové toalety a vyhloubené jámy pro jezírka. Město se dosud s firmou soudí o 1 milion korun.

Do kempu město až na výjimky příliš neinvestovalo. Opravilo jednu střechu, zažehnalo problémy s plynovodem. Částečně městská firma dořešila i potíže s vodovodními a kanalizačními sítěmi. Kemp provozuje jediné nové sociálky Na Křižovatce a vybudoval apartmány Na Stráži. Zčásti však vyhlíží jako retro areál s různorodými stavbami a poutači.