Nepovolené stavby mizí z kempu na Rozkoši, Povodí Labe je už nestrpí

Odlehlá část autokempu u České Skalice na Náchodsku nezapře, že je dědictvím socialistických rekreací.

U vyústění úpského přivaděče stojí řady stavebních buněk zakrytých společnými střechami, které si pronajímají turisté, některé vlastní rybáři. Do konce roku však musí zmizet, stejně tak i zděné toalety nebo obstarožní kuchyňka.

Celý břeh až po zátopovou čáru musí zůstat volný, nanejvýš tu bude možné zaparkovat karavan nebo postavit stan.

Soukromníkům stěhování buněk přinese starosti, autokemp bude platit i za demolice a vypadnou mu některé příjmy za ubytování.

„O demolicích se mluvilo před patnácti lety, ale pak z toho sešlo. Loni jsem od známých koupil dvě buňky a teprve nedávno se dozvěděl, že je musím odstěhovat,“ říká Lukáš Sokolovič z Hostinného, který se do kempu roky vrací.

„Nakonec jsem sehnal jiné místo u Rozkoše, ale odvezení buněk o deset kilometrů mě přijde na víc než dvacet tisíc. Kempu jsem přitom ročně platil 40 tisíc za umístění a pozemek, o to přijdou. Odcházím nerad, byl jsem blízko břehu, mohl jsem si při chytání ryb natáhnout elektřinu až k vodě,“ lituje Lukáš Sokolovič.

Už odstrojil střechu a rozebírá dlažbu. Z buňky stěhuje lednici, pro kterou si přijeli zájemci. Kemp je až na několik rybářů prázdný, nevlídně mrholí.

„Naše lednice nepřečkala zimu, tak nám pán nechává svoji. Máme tu karavan na kolech, o ten snad nepřijdeme, je až nahoře, za zátopovou čárou. Jsou to velké změny po čtyřiceti letech, co sem jezdíme. S pronájmem autokempu nějakému investorovi, jak o tom uvažuje město, nesouhlasíme. Kemp by vypadal jinak, kdyby z něj město netahalo peníze. To se nelíbí nikomu,“ říká Hana Andrlová ze Dvora Králové nad Labem.

S manželem se zmiňují i o spekulacích, že stěhování nakonec neuniknou ani stovky vzdálenějších buněk.

Buňky na inzerát

Zavedené pořádky se tu začaly měnit, když se Česká Skalice rozhodla najít pro kemp silného investora. Proti tomu však protestovali živnostníci, rekreanti či rybáři v petici. Loni v dubnu zastupitelstvo souhlasilo s přepsáním městského majetku v hodnotě 62 milionů korun na městskou společnost Autocamping Rozkoš (ATC).

Jelikož se však kemp rozkládá z větší části i na státních pozemcích, firma se souhlasem města už uzavřela smlouvu o pronájmu 15 hektarů pozemků od Povodí Labe na třicet let.

Jednatel ATC Rozkoš Jan Šnajdr vypočítává, že pod zátopovou čárou stojí dvanáct soukromých buněk a dalších devatenáct patřících kempu. Než může jeřáb obydlí naložit, musí se sundat střechy. Teď jednateli drnčí telefony, protože se ozývají zájemci na inzerát. Přebytečná buňka vyjde na 25 tisíc, s nábytkem a linkou o 5 tisíc víc.

„Jsou to chatičky pod zátopovou čárou, postavené před čtyřiceti lety na státních pozemcích. Je to pozůstatek dob minulých, kdy tu fabriky z celé republiky měly odborářské rekreace. Postupem času jsme polovinu chatek získali my, asi polovinu soukromí vlastníci, dál od břehu jsou i další buňky, které má třeba základní škola, rybáři či Karosa. Chatky, které ohrožuje stoletá voda, se musí odstranit, aby vše bylo v souladu se stavebním zákonem,“ vysvětluje šéf autokempu Jan Šnajdr.

„V tomto území neměly stát nikdy žádné objekty. Pod restaurací Na Pláži jsou toalety, kuchyňka i jedna velká budova sociálního zařízení. To se postavilo v roce 1988, ale nikdy to nebylo zkolaudováno, je to přesně pod zátopovou čárou. Tyto budovy se nikdy neměly povolit, nemají tam co dělat. Povodí Labe má pravdu, vždy na to upozorňovali. Na část buněk v rizikové oblasti jsme už dříve smlouvy neprodlužovali. Bývalo to velmi plné území, teď jsou tam chatky jak noty na buben. Bylo to špatně koncipované, ale nikomu to nevadilo,“ podotýká jednatel.

Odhaduje, že demolice a uložení suti budou stát 2 až 3 miliony korun. Podstatnou ztrátou bude výpadek půl milionu korun ročně za ubytování v buňkách.

Povodí Labe potvrzuje, že poměry v autokempu se konečně narovnají. „Ve stávající praxi nelze pokračovat. Žádná ze staveb na pozemku s právem hospodařit pro Povodí Labe nemá platné povolení ani kolaudační rozhodnutí a nemůže ho získat ani dodatečně,“ říká mluvčí státního podniku Hana Bendová.

Česká Skalice znovu hledá investora Radnice letos nabídla propachtování autokempu, avšak nikdo se nepřihlásil. Všech pět zájemců, kteří se dříve ozvali, odpadlo. Podle starostky to souvisí s covidovou nejistotou. Rozsáhlý majetek chtělo město pronajmout za 1,4 milionu ročně (740 tisíc pro město a 675 tisíc bez daně pro Povodí Labe za pozemky). Od investora čekalo, že zanedbaný areál do třiceti let 300 miliony zvelebí a bude ho i udržovat. V prvních šesti letech měl investor vložit do kempu 180 milionů. Kemp bude v letech 2022 a 2023 provozovat městská firma. Druhý pokus o soutěž radnice vyhlásí na přelomu roku, pracovní skupina před tím zreviduje podmínky a případně navrhne změny. Nejistota provozovateli kempu neprospívá, potýká se i s nedořešeným koupáním pro rekreanty. V severní nádrži Rozkoše se v létě kvůli většímu množství fosforu objevují sinice, z rozestavěných biotopových jezírek vedení radnice vycouvalo a soudí se s firmou.

Nová smlouva s ATC podle ní umožní modernizaci autokempu na desítky let. Zároveň odtud zmizí černé stavby a nepovolená obydlí, což je nešvar více míst kolem přehrady, kde si rybáři po léta zabydlují třeba maringotky nebo karavany, aniž s tím úřady mohly pohnout.

„Tato smlouva již plně reflektuje ustanovení nového občanského zákoníku, stavebního práva a soudní rozhodovací praxi ve věci výrobků plnících funkci stavby,“ vysvětluje mluvčí Bendová. Na cizích pozemcích kolem Rozkoše se těmito obydlími zabývají stavební úřady.

Sezona byla slabší

Letošní turistická sezona se kempu s kapacitou až 3 500 rekreantů příliš nevydařila, hlavně kvůli nestálému počasí.

Odpadly některé srazy, na něž se na Rozkoš ve velkém sjíždějí majitelé značek aut nebo chovatelé psů. Loni byl zájem turistů vyšší, a to proto, že kvůli koronaviru vsadili na domácí dovolenou.

„Letošní červenec ještě ušel, ale srpen byl propadák. Na tržbách máme asi o milion korun méně než loni,“ hodnotí šéf kempu. Loňské hospodaření po zdanění dosáhlo 1,6 milionu korun a tržby téměř 13 milionů.

Důsledkem nové smlouvy s Povodím Labe je to, že autokemp za pronájem pozemků namísto současných 600 tisíc korun vydá od ledna nově 675 tisíc ročně. Pobřeží však musí zůstat prázdné tak, aby se hladina zásobního prostoru nádrže mohla zvednout o dvacet centimetrů nebo až o jeden metr.

Dotazu MF DNES, zdali demolice v kempu zaplatí město, se českoskalická starostka Zuzana Jungwirthová (Pro město) vyhnula a odkázala na jednatele městské firmy.

Kemp podle Jana Šnajdra žádný příspěvek na bourání nedostal, odpovědnost za vložený majetek teď nese firma. Snaží se zatím obstarat demolice zčásti vlastními silami a o část nákladů pak bude žádat město.