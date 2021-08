Investor může zachránit kemp u Rozkoše, zájemce ale město hledá marně

„Dostali jsme ústně zprávu od právnické firmy, která nám zpracovává výběrové řízení, že jeden zájemce se vyjádřil, že podmínky jsou přijatelné, ale banka mu doporučila, aby se do takového podniku pouštěl až příští rok, kdy bude jasněji se situací jeho firmy. Písemnou zprávu nám teprve pošlou,“ uvedla starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová (Pro město).

Současné vedení radnice, které se vyměnilo před dvěma a půl lety, směřuje k pronájmu autokempu. Změnu jeho provozování projednávali zastupitelé už v září 2019.



Podmínky koncesního řízení pak vzešly z předběžných tržních konzultací, do nichž se vloni v červnu přihlásilo se svými náměty celkem pět zájemců, z toho tři byli podnikatelé například z pronajatých stánků v kempu.

Starostka zvažuje, že město by výběrové řízení ještě zopakovalo. „Jestli nám v něčem koronavirus zavařil, tak v tom, že městu ubývá obyvatel, a navíc z pěti zájemců, jak se období s covidem-19 protahuje, nemáme nikoho. Teprve si musíme říci, co dál. Až se situace uklidní, možná areál znovu nabídneme. Město nemá peníze na dostavbu biotopových jezírek. I kdybychom je dobudovali, bylo by to jedno koupání uprostřed retro areálu, k tomu bychom si na tři roky znemožnili jiné investice ve městě. Je to složité, investice do kempu slouží návštěvníkům, nikoli místním. Těžko se místním vysvětluje, že město není vyspravené, přitom z kempu máme pronájem. Toto byla naděje, že by investor vložil do kempu peníze a město by si zachovalo majetek. Mám z toho těžkou hlavu,“ podotýká starostka.

Město od investora žádalo, aby provozoval ubytování s nejméně dvěma tisíci lůžek, zčásti na ploše pro stany a karavanová stání, alespoň tři sta lůžek by mělo být v chatkách, apartmánech nebo hotelu.



Také chce dvě nová dětská hřiště pro mladší a starší děti, aspoň jedno sportoviště, třeba minigolf či lanový park, a wellness služby.



Provozovatel by měl nabídnout i letní koupaliště včetně zábavních prvků. Bude muset vylepšit i parkoviště, chodníky a silnice a zřídit loděnici.

Vloni v dubnu zastupitelstvo souhlasilo s přepsáním městského majetku za 62 milionů korun na městskou společnost Autocamping Rozkoš (ATC). Firma se souhlasem města také již uzavřela smlouvu o nájmu 15 hektarů pozemků od Povodí Labe od ledna 2022 na třicet let.

Rozruch však vzbudilo, když starostka přiznala před zastupiteli, že se o pronájmu kempu radila s Richardem Kirnigem z krkonošské společnosti Mega Plus, a to ještě v době před předběžnými tržními konzultacemi.



Proti změnám v kempu vznikla petice rybářů, rekreantů či živnostníků, kteří žádali zrušit koncesní řízení, dostavět biotopová jezírka a udržet kemp jako městský pro obyčejné návštěvníky, nikoli pro milovníky luxusu.

Kemp loni vykázal výsledek hospodaření po zdanění 1,6 milionu korun a tržby téměř 13 milionů, o rok dříve to bylo 70 tisíc ztráty a 12 milionů na tržbách. Firma však upozornila, že do majetku společnosti město vložilo i některé stavby, které čeká demolice s termínem do konce roku, aniž by se řešilo, z jakých peněz bude ATC bourání platit.



Kvůli překážkám v cestování přijelo víc lidí

Loni však kemp s městem alespoň částečně dořešily problémy zejména s vodovodními a kanalizačními sítěmi, které se oddělily od městské veřejné sítě. Firma také získala do majetku průmyslový plynovod a vyjasnila jeho další provozování. Odstranila nejpalčivější havárie na sítích, takže nyní je kemp plně funkční.

Loni také kvůli koronavirové pandemii a překážkám v cestování přijelo do kempu víc lidí než v předešlých letech s 60 až 70 tisíci přenocováními ročně. „Po návratu do normálu se dá předpokládat úbytek klientů, bude to důsledek ztráty pozice na trhu ubytovacích a rekreačních služeb,“ odhadl jednatel ATC Jan Šnajdr v květnové účetní závěrce.

Letošní sezona tomu zatím odpovídá. Kemp má kapacitu až 3 500 rekreantů, nyní se v něm ubytovává 600 až tisíc lidí. „Letos máme oproti loňsku asi o 30 procent méně hostů. Těžko říct, zda je to z obav kvůli covidu, nebo zda lidé spíš cestují do zahraničí. Plněji máme o víkendech, lidé přijíždějí na prodloužené víkendy, čtyřdenní nebo i týdenní pobyty,“ říká Jan Šnajdr.



Ani rezervace na srpen nevzbuzují velké naděje. Podle něj nedořešená změna provozovatele dopadá kvůli nejistotě nejen na kemp, ale i na řadu firem.