Česká Skalice hledá boháče, který by pozvedl autokemp u Rozkoše

Když vodohospodáři roku 1972 dobudovali přehradní nádrž Rozkoš, na břehu u České Skalice vznikl rozlehlý autokemp. Nejstarší stavby už mají padesát let, některým hrozí havárie.

Nové vedení České Skalice se rozhodlo k radikálnímu kroku a chce způsob provozování kempu změnit. Posledních sedmadvacet let jej spravuje městem vlastněná společnost Autocamping (ATC) Rozkoš, radnice však chce kemp propachtovat některému investorovi.

Podmínky koncesního řízení by měly vzejít z předběžných tržních konzultací, do nichž se zájemci mohli hlásit do konce června. Údajně město získalo odezvu od pěti, nic však zatím komentovat nechce.

„Dokud nebudou dokončeny zadávací podmínky koncesního řízení, město nebude zveřejňovat pracovní podklady ke koncesnímu řízení, a to ani jednotlivé osoby, které se zapojily do předběžných tržních konzultací,“ říká místostarostka Gabriela Jiránková (Pro město).

Radnice uvažuje o třicetiletém pronájmu. Kemp by měl sloužit v roce nejméně po tři měsíce a nabízet aspoň 1500 lůžek. Nový provozovatel by měl dobudovat rozestavěná biotopová jezírka. Z konzultací vzejde, zda podnikatelům připadá schůdný požadavek, aby do kempu investovali 300 milionů korun bez započtení daně, z toho 60 procent v prvních sedmi letech.

Kdo si kemp pronajme, bude muset vyměnit havarijní plynovod. Musí počítat i s nájemní smlouvou se státním podnikem Povodí Labe, který vlastní část areálu a chystá se do konce roku 2021 odstranit některé budovy nad záplavovou čarou. V kempu navíc vlastní drobné stavby řada majitelů, kteří smějí používat pozemky do konce roku 2022. Město očekává, že od investora získá každoroční pachtovné.

Proti změnám však v květnu vznikla petice, kterou podepsalo v papírové podobě i na internetu už na osm set lidí. Nově založený spolek Zachráníme Rozkoš, kde se sdružilo téměř sto rybářů, majitelů karavanů či stánkařů, žádá po městě zrušit výběr nového provozovatele a dostavět biotopy. Mají obavu, že kemp s novým provozovatelem už nebude dostupný běžným turistům.



Starostka po půl roce připustila, že jedná s firmou

„Do předběžných tržních konzultací se přihlásili tři podnikatelé také z nás, pronájmu kempu se nebráníme. Nechceme, aby tu někdo vytvořil kemp pro horních deset tisíc, když sem jezdí normální lidé,“ ohrazuje se jeden z autorů petice David Vondráček, majitel stánku s občerstvením.

Naráží na to, že se českoskalická starostka Zuzana Jungwirthová už od června 2019 radila o změnách v kempu s Richardem Kirnigem, jednatelem společnosti Mega Plus provozující skiareály v Peci pod Sněžkou a okolí. Podle petičníků se to může promítnout do podmínek koncesního řízení.

Radnice přiznala kontakty s podnikatelem jen neochotně. V září 2019, kdy se změna projednávala v zastupitelstvu, starostka připustila, že získala kontakt na jednoho člověka, který může v dané oblasti poradit.

Teprve v dubnu, než zastupitelstvo přepsalo na ATC majetek za 62 milionů korun, ji opoziční zastupitel Martin Staněk (SNK) díky informačnímu zákonu přiměl zveřejnit, že jednala s Mega Plus. Právě jednoho z jednatelů Kirniga pojí k České Skalici blízký vztah, protože spoluvlastní dům na břehu Rozkoše v okrajové části města.

My nemáme zkušenosti, firma ano, hájí se radnice

„Jednou z myšlenek, která vzešla z podnětu dozorčí rady ATC, bylo provozování autokempu soukromou osobou. Já ani nikdo z radnice nemáme o této problematice valné znalosti, proto jsme hledali někoho, kdo v cestovním ruchu, navíc v úzké spolupráci s obcemi, má zkušenosti. Tady je i bonus, že pan jednatel je téměř místní,“ vysvětlila tehdy starostka Jungwirthová (Pro město), že si u firmy pouze ověřovala, zda je možné změny v kempu vůbec uskutečnit. Pokud by město spravovalo kemp jako dosud, podle starostky by mu hrozil krach.

Zastupitel Aleš Vodička (Pro město) říká, že v dlouhodobé perspektivě kemp potřebuje desítky milionů, které ale město nemá. Kdyby se kvůli kempu zadlužilo, chyběly by mu peníze na vlastní rozvoj.

„Impulz k určitým změnám přichází přímo od radních či občanů nebo jako v tomto případě od potenciálního investora. Na tom nespatřuji nic špatného, pokud se dějí věci transparentně. Pokud je mi známo, je příprava koncesního řízení i pod dohledem příslušných ministerstev,“ míní zastupitel Vodička.

Kemp by podle něj měl usilovat, aby v budoucnu nabízel kvalitní služby a ideálně i pro celou rodinu, protože lidé jsou stále náročnější. To by také ATC pomohlo získat dostatek klientů na Rozkoši, kde už vznikají menší konkurenční podniky.

Společnost Mega Plus zatím neví, zda se do koncesního řízení na autokemp přihlásí. „Mega Plus byla právní kanceláří zastupující město Česká Skalice oslovena ohledně účasti na předběžných tržních konzultacích. V současné době neznáme podmínky výběrového řízení, a tak je předčasné říci, zda se výběrového řízení zúčastníme,“ uvádí mluvčí Mega Plus Zina Plchová.

Městu schází dlouhodobá vize

V nejistotě jsou teď i dlouhodobí návštěvníci kempu Rozkoš. „Pobýváme tu ve vlastním karavanu už pátým rokem, vždycky od jara do podzimu. Nechceme trávit důchod v paneláku, jezdíme domů jen jednou měsíčně. Na Rozkoši si pronajímáme za 13 tisíc korun ročně místo, kolem karavanu stříháme živý plot i trávu, můžeme tu mít psa. Mrzelo by nás, kdybychom o to přišli, je tu plno stánků a potkáme tu dost známých i dovolenkářů,“ chválí si manželé Josef a Eva Košťálovi, kteří se k petici také připojili.

Nejistou budoucnost pociťuje i živnostník David Vondráček, který si před třemi lety za 800 tisíc korun opravil svou hospůdku, dočasnou stavbu. Dříve mu provozovatel městského autokempu sliboval, že prodloužit smlouvu na pozemek nebude problém. Co však bude od roku 2023, není jisté.

„Od nás, kteří platíme v kempu za pronájmy, vybere ATC ročně 2 miliony korun. Prodali nám tu chaty, lidé si zvelebili buňky. Víme, že tento areál dokáže vydělávat, ale nemůže, když odtud město bere peníze. Přitom loni v červnu zrušilo vstupné do areálu a parkovné si začalo vybírat samo. Kemp se donedávna, než ho město převedlo na ATC, staral i o veškerý městský majetek. Město tu skoro neinvestovalo, tady by ale k větší návštěvnosti pomohla hlavně dostavba biotopových jezírek,“ míní Vondráček.

Opoziční zastupitel Jiří Zvára (KSČM), který je od loňska předsedou dozorčí rady ATC, tvrdí, že kemp je za pětadvacet let zanedbaný. „Když budeme chtít zachovat kemp, bude se muset investovat. Jsem rád, že se naskytla šance najít investora, ale jestli to je dobré rozhodnutí, ukáže se až za dvacet let,“ říká Zvára. Konzultace s podnikateli nezavrhuje, alespoň přinesou dlouhodobou vizi, která městu schází.