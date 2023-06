Na dlabaném člunu přes Egejské moře: expedice vypravila plavidlo do Řecka

Téměř tři tuny vážící člun je z jednoho kusu kmene. Má délku 11,5 metru, široký je až 120 centimetrů. Členové expedice jej dnes naposledy v Česku vyzkoušeli v rámci vodáckého dne na rybníku Biřička na okraji Hradce Králové. Pádlování a plavbu v člunu si mohly vyzkoušet i desítky návštěvníků Biřičky. „Stabilita člunu nás překvapila. Všechny udivilo, jak rychle se člun z plavebního okruhu vrátil, když v něm pádlovali jen laikové,“ řekl Tichý.

Z hladiny Biřičky člun vyzvedl jeřáb a položil jej na automobilový podvalník. Do Řecka plavidlo poveze nákladní auto. Členové výpravy, která má celkem 25 lidí, do Řecka odcestují v pátek 16. června letecky.

Pro expedici Monoxylon IV si hradečtí archeologové připravili nový člun. Plavidlo je z jednoho kusu kmene dubu a je větší než předchozí dlabané čluny použité při dřívějších expedicích. „Nový člun by měl mít lepší plavební schopnosti, měl by být rychlejší a měl by pojmout 20 pádlařů a kormidelníka, zatímco v minulosti bylo v člunu nejvýše devět lidí,“ řekl Tichý. Dvě plavební zkoušky na nádrži Rozkoš u České Skalice byly podle něj úspěšné.

Expedice Monoxylon S týmem archeologů a kamarádů v roce 2019 v replice neolitického člunu vyplul Radomír Tichý po Egejském moři. Vědecký experiment měl přinést nepřímý důkaz, že pravěcí předci mohli cestovat po moři i na velké vzdálenosti, což se podařilo. S úspěchem roste chuť, a tak se posádka připravuje na novou misi. Expedice Monoxylon IV vypluje na moře znovu letos v létě.

Trasa Monoxylonu IV by měla být dlouhá kolem 530 kilometrů. Bude mít 17 úseků mezi ostrovy. Povede z řeckého ostrova Samos u pobřeží Turecka přes ostrov Mélos s významným zdrojem obsidiánu a dále do Řecka na poloostrov Peloponés do Argolického zálivu s významnou archeologickou lokalitou, jeskyní Franchthi z období neolitu. Mezi ostrovy bude vzdálenost až 50 kilometrů. Při rychlosti pět kilometrů za hodinu to bude znamenat až deset hodin pádlování. Výpravu bude tvořit 20 pádlařů a kormidelník. V doprovodném plavidle poplují kapitán plavidla, lékař a kameraman.

Archeologové si chtějí především ověřit, za jakých podmínek lze Egejské moře překonat. Při plavbě budou také zkoušet přepravu nákladu, který v minulosti mohla tvořit i zvířata. Náklad budou simulovat pytle se štěrkem. Předlohou expedičního plavidla bylo 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma.

Člun archeologové vyrobili z kmene vyvráceného dubu, který zhruba 300 let rostl v lesích v oboře Mochov u Opočna na Rychnovsku. I proto člun dostal jméno Král Mochova. Na otesání kmene a výrobě člunu členové expedice pracovali loni od dubna do září. Zhruba ze třetiny jej opracovali replikami neolitických kamenných nástrojů.

Expedice Monoxylon IV se uskuteční pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Archeopark Všestary. Rozpočet výpravy činí přes 1,5 milionu korun, tvořen jej zejména příspěvky od Archeoparku, sponzorů a členů expedice.