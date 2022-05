Světový pohár 2024 v Praze, plánuje NHL. Česko je kvůli domácímu MS proti

Vedení svazu tak Mezinárodní hokejové federaci zaslalo stanovisko, v němž pořádání nedoporučuje, a požádalo IIHF o podporu.

Informace iDNES.cz potvrdil generální sekretář Martin Urban i první místopředseda IIHF Petr Bříza.

„Nám by určitě ekonomicky neprospělo, kdyby se tu pár měsíců před mistrovstvím odehrálo x zápasů s hráči NHL. Český trh není tak bohatý, aby lidi zaplatili tolik peněz za drahé lístky za obě akce. To je ten hlavní problém,“ vysvětluje Urban.

Světový pohár 2016 Připomeňte si průběh posledního turnaje.

„Zní nám to naprosto logicky, proto mě výkonný výbor požádal, abych napsal oficiální dopis na IIHF, že svaz nesouhlasí, aby se turnaj v roce 2024 konal v Praze. Respektive obecně, aby nebyl v zemi, která ten samý rok organizuje mistrovství světa.“

V Česku by se v roce 2024 neodehrál kompletní turnaj, pouze jeho část. Ostatně podobný formát se praktikoval i v minulosti.

V roce 2004 se „evropská skupina“ rozdělila mezi Prahu, Kolín nad Rýnem, Helsinky a Stockholm a „severoamerická“ mezi Montreal, Toronto a Saint Paul, rozesetý po světě byl i turnaj v roce 1996.

Světový pohár 2016 se naopak celý odehrál v kanadském Torontu, navíc se dvěma umělými týmy: výběrem Severní Ameriky do 23 let a týmem Evropy.

Pro roky 2024, 2028 a 2032 NHL plány opět mění.

„Měli jsme před třemi týdny schůzku v Paříži. My, Švédsko, Finsko, NHL a NHLPA a poslechli jsme si jejich plány. Je několik variant,“ přidává Urban.

Turnaje se mají účastnit opět pouze jednotlivé země. „NHL se s umělými týmy trochu spálila. Diváci se s nimi neidentifikovali a když nakonec Spojené státy nepostoupily do finále, nekoukalo na to tolik lidí, přitom příjmy z televizních práv byly velké,“ říká Urban.

V září před turnajem by se měla odehrát kvalifikace. „S těmi lehce slabšími zeměmi. Jedna skupina by se pak v únoru hrála v Severní Americe, ta druhá v Evropě. Jenže únor je velmi problematický kvůli uvolňování hráčů, kompenzacím...," tvrdí Urban.

Jasno zatím není o tom, kolik zemí by se Světového poháru mělo účastnit. V únoru se po jednání generálních manažerů klubů NHL mluvilo o osmi týmech.

Dostalo by pozvánku Rusko vzhledem k aktuální vojenské invazi na Ukrajinu? „O něm se teprve bude rozhodovat,“ psal začátkem roku novinář Darren Dreger ze stanice TSN.

Je také otázka, jak velkou váhu má odmítavé stanovisko českého svazu, ostatně Urban sám říká: „Nechci říct, že NHL si může dělat, co chce, ale my bychom to neorganizovali. Oni něco vymyslí, dají podmínky a zeptají se: Chcete, nechcete?“

I proto vedení českého hokeje požádalo o podporu IIHF, kterou podle Urbana dostalo. „S NHL a NHLPA jsme v intenzivním kontaktu a jednáme,“ říká Bříza za IIHF.