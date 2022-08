Blíž turnaji hvězd. Pár duelů v Praze? Nevadí. NHL cílí i na Londýn a Paříž

„Jdeme vpřed. Turnaj plánujeme na únor 2024,“ oznamuje Bill Daly, zástupce komisaře NHL.

Není to převratná novinka. O akci pro nejlepší hokejisty planety se podrobněji hovoří od chvíle, co vedení NHL kvůli koronaviru zatrhlo účast hráčů na únorové olympiádě v Pekingu.

„Stále chceme odehrát jednu skupinu v Evropě a jednu v Severní Americe, kam se celý turnaj přesune na semifinále a finále,“ přibližuje Daly, který v Paříži navštívil šéfa Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luca Tardifa. „A počítáme i s dalšími schůzkami,“ dodává Daly.

Už na jaře se objevily zprávy, že by se evropská část turnaje mohla odehrát v Praze, proti čemuž se ohradil český hokejový svaz. Jen pár měsíců po Světovém poháru se v tuzemsku totiž koná mistrovství světa.

Víc týmů. A pořád bez Rusů?

„Byl to celkem logický postoj, pokud pořádáte část Světového poháru nějaké dva měsíce před šampionátem. To je takzvaný moneymaker pro hokejové federace,“ připomíná pro iDNES.cz generální sekretář svazu Martin Urban. „Světový pohár další turnaj ekonomicky oslabí. To stanovisko jsme nezastávali pouze my, ale i IIHF a další země, které by v budoucnu v daném roce kromě Světového poháru měly pořádat i mistrovství světa.“

Značně opatrné a uhlazené vyjádření jednoho z vrcholných činovníků NHL o evropské skupině nevyvrací, že by se Světový pohár mohl odehrát ve více městech. „Vybíráme z tradičnějších hokejových trhů,“ naznačil Daly. A mezi ně se Česko řadí.

Steven Stamkos v kanadském dresu na posledním Světovém poháru

Plánovaná seance hvězd by klidně mohla napodobit Světový pohár 2004, kdy Češi k zápasům „evropské“ základní skupiny postupně nastoupili v Helsinkách, Stockholmu a Praze. Obdobný program by i pro domácí svaz byl schůdnější.

„Když to řeknu velmi jednoduše: jeden nebo dva zápasy v Česku by nevadily. Vadil by celý turnaj nebo jeho značná část,“ uvažuje Urban.

O pokračujících jednáních a o podobě světového turnaje oficiálně česká strana zatím informace nedostala.

Navíc kromě destinace musí pořádající NHL s hráčskou asociací (NHLPA) vyřešit i další otazníky. Zvažuje se, že osmička účastníků se rozšíří na deset. O volné fleky by se hrálo v kvalifikaci, která by se uskutečnila ještě před Světovým pohárem. „Myslím, že by se musel odehrát v jinou část roku,“ odhaduje Daly. Šéfové soutěže chtějí na turnaj vyhradit patnáctidenní únorové okno v programu přespříští sezony NHL.

Daly také připomněl, že IIHF nadále zakazuje start válčícím Rusům. A je nejisté, zda se na tom do února 2024 něco změní. Plánuje se upustit od uměle vytvořených týmů, které se představily na zatím posledním Světovém poháru před osmi lety. Turnaje v Torontu se účastnil severoamerický tým hráčů do 23 let a výběr Evropy, v němž hráli Slováci, Němci, Švýcaři či Norové.

Expanze do Paříže či Londýna. A zase do Číny?

Kromě Světového poháru, který by měl NHL vygenerovat další příjmy, Daly při francouzské výpravě prozradil další nápady s propagací a expanzí zámořské soutěže.

Aleš Hemský na Světovém poháru v roce 2016.

NHL by ráda uspořádala předsezonní zápasy právě v Paříži nebo Londýně, kde v roce 2007 vstoupily do sezony dvojzápasem Anaheim Ducks a Los Angeles Kings.

„Spoustu lidí tehdy doletěla do Londýna, aby zápas mohli vidět,“ říká Daly. „Předpokládáme, že podobnou dynamiku by získaly i duely v Paříži, kam bychom přilákali fanoušky i z jiných měst. Plány jsou reálné.“

NHL také zvažuje, zda neobnoví cesty na přípravné mače do Číny. Hráči i fandové z hokejově zaslíbených koutů planety spíš vyhlížejí informace o Světovém poháru.

Na konfrontaci těch nejlepších z nejlepších hokejová říše už čeká šest let. A minimálně rok a půl si počká.