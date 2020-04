Nedvěd doufá: Reprezentaci by vedla perfektní trojka. Pešán je ostřílený

Svaz by měl dát oficiální razítko trojici Pešán - Straka - Špaček v nejbližších dnech. Trenérem brankářů dál zůstane Zdeněk Orct. Muselo by se něco nečekaně pokazit, aby to nevyšlo.

„Snad se to brzy doladí, teď to ještě hotové není. Ale za mě by to byla perfektní trojka!“ myslí si Nedvěd. „Filip Pešán má za sebou i v takhle mladém věku bohatou trenérskou kariéru, je ostřílený. Kluci toho za sebou trenérsky tolik nemají, ale „Špágr“ už u repre jako asistent byl, „Stráča“ má za sebou zkušenosti z Plzně. Ti dva kluci si prošli skoro vším.“



Straka šéfuje plzeňskému klubu od roku 2009, Špaček je asistentem u A týmu. Stejnou roli plnil u reprezentace Josefu Jandačovi (2016-2018) i předtím Vladimíru Vůjtkovi nebo Vladimíru Růžičkovi.



Oba se v úterý nad nabídkou shodli: „Je lákavá.“

Ani oni, ani Nedvěd nechtějí předbíhat, dokud nebude vše oficiální.

„Straka se Špačkem by byli snad pro každého trenéra první volnou. Kdyby to dopadlo, bylo by to příjemný a my budeme šťastní. Ale zatím to je spekulace, byť ji máte podloženou,“ říká Nedvěd. „I tu jejich vizi si umím představit. Jen to musím dát zatím na stranu, dokud to nebude oficiální.“

Kdy? „Můj feeling (pocit) je, že se to tak či onak vyřeší do týdne, možná míň.“

Straka připustil, že se mu nabídka líbí, jen si potřebuje ujasnit, jak skloubit reprezentaci s povinnostmi v Plzni: „To hraje velkou roli a kdybych do toho šel, tak to nebude určitě jednoduché. Všechno komplikuje především koronavirová situace, která teď nastala. Musím se starat o Plzeň, není to jednoduché. Navíc nikdo neví, jak to bude vypadat dál, co se bude dít. Je to taková těžká situace.“



Pešán vystřídá Miloše Říhu 1. června. Kromě národního týmu je bývalý liberecký trenér i šéftrenérem na svazu Českého hokeje.

„Filip Pešán je výborný trenér, fandím mu, ale ve světě mu chybí jméno. Potřebuje k sobě známé lidi, kteří mají ohromnou zkušenost,“ nabídl svůj názor expert Marek Sýkora. „Snad je to dobrý výběr, líbí se mi. Může to také posílit spojení reprezentace s hráči z NHL. Kluci z Ameriky reagují na taková jména jinak.“