Kam posunout reprezentaci. Máme s Pešánem stejnou vizi, říká Straka

Hokejový svaz potvrdil Martina Straku a Jaroslava Špačka na postech asistentů v úterý. Doplní šéftrenera Filipa Pešána i generálního manažera Petra Nedvěda a vytvoří realizační tým respektovaných jmen. „Je to velikánská pocta a zodpovědnost. Chceme uspět, to je nejdůležitější,“ říká Straka v rozhovoru pro iDNES.cz.

S jakou vizí přijdete?

Filip ji má, nechci sám od sebe nic nadhazovat, bude to jeho cesta. Ostatně vyhrál Prezidentské poháry, chce hrát ofenzivní hokej, nutit soupeře k chybám, aby padalo hodně gólů. To se snažíme praktikovat i my v Plzni. Myslím, že máme vizi stejnou nebo podobnou. Ale abych to mohl blíže komentovat, musíme se ještě sejít.

Jak si rozdělíte role?

Jaroslav je obránce, tak je bude mít na starosti. Myslím, že Filip si vezme útočníky a já budu sledovat spíš přesilovky. Když uvidím něco v útoku, tak to hráčům během zápasu vysvětlím.

Nechci od vás kritiku předešlého kouče Miloše Říhy, ale chtěl bych vědět, co nového do reprezentace plánujete přinést?

Jak jste řekl, nechci kritizovat. Během těch dvou sezon hrála reprezentace skvělý hokej, mně se moc líbil. K medaili na šampionátu chybělo s Rusama maličko. Chceme hrát útočný hokej, aby se lidem líbil. Čekáme na medaili strašně dlouho, dáme větší prostor mladým. A jestli se úspěch dostaví, to už budete hodnotit vy, s tím počítám.

Přemýšlel jste i nad tím, že až budou kritici hledat chyby, někdo použije argument o protekci plzeňských hráčů?

Ne, ne! Ani náhodou, to pro mě vůbec není směrodatné. Záleží na výkonu kluků, ti si musí místo zasloužit. Ať jste z Plzně nebo ze Sparty. Lidi, kteří mě znají, vědí, že u mě tohle neexistuje.

Martin Straka a Jaroslav Špaček při rozlučkové exhibici v roce 2014.

U reprezentace budete poprvé, může vás, zkušeného člověka, něco zaskočit? Případně vám poradí kolega Špaček?

Jasně, zažiju něco nového a Jaroslav byl u nároďáku několik let. V klubu máte kluky pořád na očích, v nároďáku je zase musíte vybrat a poskládat tak, aby vše zapadlo do sebe. Bavili jsme se, víme, že je situace složitá. Snad to brzy zaběhne do normálu, protože čím delší dobu fungujeme v omezeném režimu, začínají z toho být lidi trošku vynervení. Každý by už chtěl něco dělat.

Šel byste k reprezentaci bez Špačka? On prý bez vás ne.

To nevím. Já dostal nabídku, líbila se mi. Jaroslava znám, můžu se na něj spolehnout a myslím, že i on na mě. O to to bylo jednodušší, když jsme nad tím společně s Filipem Pešánem a Petrem Nedvědem debatovali.

Zároveň jste musel zvažovat povinnosti v klubu.

To bylo komplikovanější, vytíženost je docela veliká. Když oba odjedeme, musíme zabezpečit klub. Ale myslím, že povinnosti se nám povedlo rozdělit tak, aby klub pod Tomášem Vlasákem a dalšími kluky fungoval.