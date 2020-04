Pešánův výběr? Jméno ve světě nemá, potřebuje známé lidi, soudí Sýkora

Už od loňska se ví, že svazový šéftrenér Pešán u národního týmu nahradí Miloše Říhu. Až nyní je zřejmé, jaké pobočníky k sobě na jedno z nejsledovanějších trenérských míst v zemi přizve.

Straku a Špačka. Jedenáctka mužů ze svazového výkonného výboru jména nových asistentů posvětí v nejbližších dnech. Bude to formalita.

Oba jsou významné postavy českého hokeje. Olympijští vítězové. Mistři světa. Borci, kteří dohromady dají bezmála dvě tisícovky startů v NHL. Zapálení pánové, kteří se ve sportu výrazně angažují i po konci úspěšných kariér.

Do velkého hokeje nakoukli v Plzni na počátku 90. let, kde zrovna velel Marek Sýkora - dnes uznávaná trenérská kapacita a upřímný hokejový expert. „Snad je to dobrý výběr, líbí se mi,“ poví Sýkora. „Může to také posílit spojení reprezentace s hráči z NHL. Kluci z Ameriky reagují na taková jména jinak.“

U národního týmu zůstane i generální manažer Petr Nedvěd, další machr s výbornou zámořskou kariérou.

Otázkou teď zůstává, jak se nové duo zapojí do samotného trénování a vedení národního týmu. Noví Pešánovi kolegové zároveň budou muset vymyslet, jak skloubit reprezentační a klubové povinnosti. Někdejší bek Špaček je v Plzni jedním z asistentů trenéra u extraligového áčka, Straka celý klub úspěšně řídí jako majitel.

„Jarda Špaček už u reprezentace byl a na hře obránců to bylo poznat,“ připomíná Sýkora dřívější Špačkovy šichty u národního týmu. Pomáhal Růžičkovi, Vůjtkovi i Jandačovi. „Martin je zase bývalý skvělý hráč, správný chlapík, šéf. Ale jako trenér? Nevím. Nemůžu ho vychvalovat, když to pořádně nevím,“ dodává Sýkora.

Koučující majitel Straka

Pozor, Straka ale není naprostý trenérský greenhorn. V předminulé sezoně velel Plzni jako koučující majitel. Plzeň se Strakou na střídačce tehdy ovládla základní část extraligy. V play off 2018 doputovali do semifinále, kde ji zastavili pozdější mistři z Brna.

Martin Straka (vpravo) a Jaroslav Špaček

„Pokud to byla Martinova zásluha, tak si pamatuju, že Plzeň hrála velmi moderní celoplošný hokej. Žádné zatažení do obrany, ale forčekink. Hráli aktivně vepředu, výborný přechod středního pásma. Snažila se ho přecházet rychle, což je prvek kanadského hokeje,“ přibližuje expert Sýkora. „Na Plzeň se dalo dívat.“

Indiáni se podobně prezentují i v současnosti pod vedením kouče Čiháka. Odborníci Plzeň dál v extralize řadí mezi týmy, jejichž výkony rozhodně nenudí. Pokračuje v trendu, který nastolil Straka.

V podobném vidění hokeje by si mohl notovat s Pešánem. „Věřím, že Filip je chlap, který ví, co dělá,“ oznamuje Sýkora. „Je to jeho zodpovědnost. Neodvážím si říct, jestli udělal dobře, nebo špatně. To ukáže další doba.“