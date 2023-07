Nike jako sponzor kanadského hokeje končí, důvodem je sexuální skandál

Po příchodu Hendersonové, která uplynulých sedm let řídila národní curlingový svaz, se před dvěma týdny k Hockey Canada vrátila společnost Bauer. Nike se ale rozhodl spolupráci ukončit. Svaz v prohlášení firmě poděkoval za podporu v uplynulých dvou desetiletích.

Hendersonová s novým vedením bude usilovat o napravení pošramocené reputace Hockey Canada. Svaz se loni stal terčem kritiky za to, jak řešil případ sexuálního napadení, kterého se údajně dopustili hráči reprezentace do 20 let v roce 2018.

Vedení se s ženou, která tvrdila, že ji na oficiální akci sexuálně napadlo osm hráčů zlatého týmu z MS juniorů, vloni v květnu v tichosti mimosoudně vyrovnala. Vláda kvůli tomu pozastavila hokeji finanční podporu. V říjnu kvůli aféře rezignovalo celé vedení svazu včetně prezidenta Scotta Smithe.