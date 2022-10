Výkonný ředitel kanadského hokejového svazu kvůli sexuálnímu skandálu skončil

Hockey Canada je terčem kritiky od května, kdy vyšlo najevo, že se dohodla na mimosoudním vyrovnání se ženou, která tvrdila, že ji členové hokejové reprezentace do 20 let z mistrovství světa 2018 sexuálně napadli v hotelovém pokoji.

Svaz za přístup k aféře kritizoval i kanadský premiér Justin Trudeau a federální vláda zmrazila organizaci finanční podporu. Nesouhlas dali najevo i sponzoři z řad velkých kanadských firem, jako jsou Scotiabank či řetězec rychlého občerstvení Tim Horton’s. Naposledy spolupráci s Hockey Canada ukončila společnost Nike.

Dočasný řídící výbor povede svaz do doby, než nově zvolená rada jmenuje nového výkonného ředitele. Seznam kandidátů by měli členové svazu dostat do voleb naplánovaných na 17. prosince. Členové současného představenstva se o znovuzvolení ucházet nebudou.