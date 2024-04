ONLINE: Hokejistky zahajují jízdu za obhajobou bronzu, hrají s Finskem

Svěřenkyně Carly MacLeodové už patří mezi favoritky na medaile, dvakrát za sebou skončily třetí, o cenný kov by se rády popraly i tentokrát.

„Každý tým se bude snažit vyhrát medaili a my nejsme výjimkou. Chceme se dostat na pódium, být lepší a neustále růst,“ řekla trenérka v rozhovoru pro web Českého hokeje.

ONLINE: Česko – Finsko Sledujte od 21 hodin první zápas českých hokejistek na MS

České hokejistky se představí v elitní skupině A, kde je čekají ještě Spojené státy, Kanada a Švýcarsko. Už nyní mají jisté čtvrtfinále, výsledky z prvních čtyř zápasu určí, jestli se v něm utkají s některými ze známých soupeřek, nebo narazí na tým ze slabší skupiny B.

„Máme dobrý tým. Samozřejmě to nebude jednoduchý turnaj, nikdy vlastně nebyl. Týmy se zlepšují stejně jako my. Když jsme byly dvakrát bronzové, jsou na nás větší očekávání. Myslím si, že si to nemůžeme moc připouštět. Jen hrát svůj hokej a bavit se tím,“ řekla útočnice Tereza Vanišová.

Právě Finky bývají často nejbližšími českými konkurentkami. Právě na jejich úkor národní tým dvakrát slavil bronz, na medaili si však jistě myslí i Švýcarky. Největšími favoritkami na celkové vítězství jsou již tradičně zámořské výběry.

„Chceme co nejdál, náš cíl je porazit Ameriku s Kanadou a věřím, že se to jednou povede. Nebude to tak, že bronz máme jistý a chceme udělat první nebo druhé místo. Dáme všechno do toho, abychom je porazily. Jsem nastavená tak, že nic není nemožné, ale nechci dělat závěry typu, že na ně máme a pak bychom dostaly desítku,“ řekla Vanišová pro iDNES Premium před turnajem.

Titul obhajují Američanky, které na loňském MS ve finále porazily Kanadu 6:3. Pouze jednou od roku 1990, kdy se ženský šampionát konal poprvé, se o titul utkaly jiné týmy. Před pěti lety získaly stříbro Finky, jež v domácím prostředí v semifinále přehrály Kanadu.

První zápas českých hokejistek s Finskem začíná ve 21 hodin, sledujte ho online.