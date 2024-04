Přehnaný respekt z Kanady. Takových zápasů potřebujeme víc, říká Mlýnková

Obhájkyně stříbrných medailí si hned od začátku vytvořily drtivou převahu. Vždyť brankářka Klára Peslarová musela v prvním dějství čelit osmnácti střeleckým pokusům.

Češky nestíhaly, nepovedený start podtrhly tři nedovolené zákroky v rozmezí necelých sedmi minut. Na trestnou lavici postupně usedly Klára Hymlárová, Tereza Vanišová a Tereza Radová.

„Kanaďanky tím získaly momentum. Když hrajeme ve čtyřech, tak se hraje těžko. Měly jsme z nich trochu větší respekt, než jsme měly mít,“ vyprávěla Mlýnková v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje

Favoritky měly převahu i v dalším průběhu utkání, ale národní tým si rovněž vypracoval několik zajímavých příležitostí.

„O první přestávce jsme si řekly, že musíme hrát pořád dál. Měly jsme před sebou dalších čtyřicet minut, chtěly jsme dál bojovat. Hrát v rychlosti a trošku zjednodušit hru,“ popsala Mlýnková pokyny realizačního týmu v čele s trenérkou Carlou MacLeodovou.

Kanadské hokejistky se radují z vítězství nad Českem.

Zvýšená snaha nakonec k brance nevedla, reprezentace vyšla gólově naprázdno i v předchozím utkání se Spojenými státy americkými, kterým podlehla 0:6.

„Vždy to zamrzí. Samozřejmě jsme nějaký gól chtěly dát. Musíme více střílet a vybojovat si více šancí. Věřím, že se budeme den ode dne zlepšovat a nakonec to bude dobré,“ uvedla Mlýnková.

Dvaadvacetiletá útočnice věří, že se Češky ze střetnutí se zámořskými soupeřkami poučí a odnesou si z nich cenné zkušenosti, které ve zbytku turnaje ještě zúročí.

„Pro nás je to dobrá škola a takových zápasů potřebujeme více, abychom se jim mohly vyrovnat. Podíváme se na video, pokusíme se zdokonalit detaily a převést to do naší hry.“

Hokejistky teď mají den volna, v úterý od 21 hodin se v závěrečném duelu základní skupiny A střetnou se Švýcarskem.

„Zregenerujeme a připravíme se na další zápas. Švýcarky známe lépe než Kanadu. Určitě do toho půjdeme naplno,“ dodala Mlýnková.