Loni marodila, při návratu na MS zářila. Nula patří i holkám, smála se Peslarová

K výhře a úspěšnému startu na cestě za obhajobou bronzových medailí přispěla devatenácti úspěšnými zákroky. Působila velmi spolehlivě, po zápase vyzdvihla i spoluhráčky.

„Holky mi neskutečně pomáhaly. Nula patří i jim,“ hlásila sedmadvacetiletá gólmanka v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje

Na šampionátu se představila po roční odmlce. V říjnu 2022 se vážně zranila a musela vynechat zbytek sezony. Při kolizi s protihráčkou si přetrhla přední zkřížený vaz a postranní vaz v kolenu.

I proto měla Peslarová z nuly velkou radost: „Určitě si toho vážím! Do zápasu jsme šly s tím, že chceme vyhrát, ale nevěděly jsme, co od nich očekávat. Od první minuty jsme se trochu rozkoukávaly, ale myslím si, že jsme to zvládly.“

Česká brankářka Klára Peslarová během úvodního utkání světového šampionátu hokejistek proti Finsku.

Češky měly Finkám co vracet, na únorovém turnaji v Liberci jim podlehly vysoko 1:6.

„Chtěly jsme si dávat pozor, co děláme, a zbytečně na ně nebafat. Myslím si, že se nám to podařilo a od druhé třetiny jsme na to naskočily. Šly jsme za každou střelou, za každou dorážkou a padlo to tam,“ uvedla Peslarová.

Další zápas čeká hokejistky v brzkých sobotních ranních hodinách (1.00 SEČ), kdy se utkají s Američankami, které obhajují zlaté medaile. Vzájemný duel v přípravě ovládl domácí tým 6:1.

„Myslím si, že tohle bude ještě těžší a kvalitnější zápas. V přípravě jsme nenarazily na kompletní tým, protože Američanky hledaly hráčky do třetí a čtvrté lajny,“ řekla brankářka švédského Brynäs.

Těší se i na lepší atmosféru. Zatímco první české utkání navštívilo necelých 300 diváků, Američanky proti Švýcarsku podporovaly více než tři tisícovky fanoušků.

„Bude plný dům a fanoušci budou táhnout soupeře. Nás to může nakopnout.“