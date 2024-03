Hokejistky budou útočit na třetí medaili z MS, jádro týmu zůstalo stejné

Evropská část nominovaných hráček se sejde 24. března. Po dvoudenním kempu se přesunou do zámoří, kde se k nim připojí MacLeodová a hokejistky působící v Kanadě a USA. Šampionát v Utice se uskuteční od 3. do 14. dubna. Češky se ještě před jeho začátkem utkají v přípravě v Lake Placid s Američankami.

„Jsem za tuto dohodu velice vděčná. Měla by nám zaručit co nejčastější vzájemnou konfrontaci, a to v podobě společných přípravných kempů a utkání před světovými šampionáty napříč kategoriemi,“ uvedla generální manažerka Tereza Sadilová v tiskové zprávě.

S hráčkami USA se připravovaly i juniorky před lednovým MS, na kterém získaly stříbrné medaile. „Je skvělé, že na spolupráci můžeme navázat i před seniorským šampionátem v USA. Pokud se chceme i nadále výkonnostně posouvat, jsou pro nás tyto těžké zápasy naprosto kritické,“ podotkla Sadilová.

České hokejistky se radují z úspěšné bronzové obhajoby na mistrovství světa v kanadském Bramptonu.

V nominaci jsou čtyři z pěti českých hokejistek, které působí v nové zámořské soutěži PWHL - obránkyně Aneta Tejralová a útočnice Denisa Křížová, Kateřina Mrázová a Tereza Vanišová. Chybí zraněná Dominika Lásková, která za Montreal nastoupila naposledy 27. ledna a chyběla i v únoru na turnaji v Liberci.

V týmu jsou tři hráčky, které se v lednu podílely na zisku stříbrných medailí na mistrovství světa do 18 let. Ve Švýcarsku startovaly Adéla Šapovalivová, Tereza Plosová a Čabelová. „Snažíme se do seniorské reprezentace zapojit mladé hráčky, což je součástí dlouhodobé koncepce, která směřuje k zimním olympijským hrám v roce 2026 v Itálii,“ uvedla Sadilová.

České hokejistky se na MS představí v elitní skupině A a v první části turnaje se postupně utkají s Finskem, USA, Kanadou a Švýcarskem. Bez ohledu na výsledky mají zajištěný postup do čtvrtfinále, kam projdou i tři týmy ze skupiny B.