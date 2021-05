Kouč po ostudě: Nejhorší je Rusák, co vás bere vážně. Proti Kanadě překvapíme svět

Koučoval spoustu zápasů proti Rusku, ale ještě nezažil takovou pohromu. „Je to prostě rudá mašina. Velmi rychle nám dala góly a potom už byla nezastavitelná. Pro mě jako kouče by teď bylo hrozně jednoduché říct, že gólman, obrana a naše hra i systém byly špatné, jenže tohle dnes nebyli moji hráči,“ líčil po utkání.

Přitom za osmnáctiletými jinochy pořád stojí a věří, že po zkáze v posledním utkání skupiny B dokážou jeho svěřenci najet zpátky na vlnu dobrých výkonů, jaké předváděli v předešlých duelech.

Co bylo proti Rusům tak moc špatně, že jste si odnesli ten šílený debakl?

Nejhorší je, když je na vás Rusák připravený a bere vás vážně. To se právě stalo. Kvůli těm všem řečem kolem našich výkonů během posledních dnů byli Rusové v pozoru. Pomohli jim první dva góly a pak už byla jen krása dívat se na to, co předvádějí. Přiznávám, že bylo těžké zastavit tu jejich rudou mašinu.

Takže jste selhali v taktice?

Neplnili jsme si povinnosti od prvního střídání, nedostupovali jsme situace. Vím, že během neděle už bude po ulicích chodit spousta trenérů a budou říkat, jak slepě jsme zase věřili našemu agresivnímu hokeji.

Takže když už se s tím nedalo nic dělat, šlo už jen rozhazovat bezmocně rukama a čekat na konec?

Přesně, v minulosti ten pocit zažívali i jiní čeští trenéři. A zažili to tady na MS i Švédi, jedni z aspirantů na titul, když dostali dvanáct gólů od Kanady. Také jsme na ně koukali a říkali jsme si, jak jim tu situaci nepřejeme. Bohužel to potkalo i nás. Já tu hořkou porážku každopádně skousnu. Je to pořád lepší prohra než s Finy (pozn.: 5:6, rozhodující gól padl 19 vteřin před koncem). O půlnoci jsme šli spát a pak bude nový den. Ale jedna věc mě trápí.

Povídejte.

Ti naši kluci jsou strašně hodní, plní systém, akorát exekuce finálních akcí kulhá. Jsou to drobné detaily. Mezi námi a těmi nejlepšími je jediný rozdíl v zakončení a přechodu modré čáry. Je to v drobných detailech, co se týče situací dvou na jednoho, tří na dva. Rusové nám to dnes ukázali, předtím Finové. Američané zrovna tak, ale neměli štěstí. Náš styl hry je ušitý na úzké kanadské hřiště.

Vězí úspěch českého mládežnického hokeje jen v produktivitě a disciplíně?

Není to jen o jediném dni. Jsou věci, které sledujete na každém tréninku. Je to apel na trenéry v Česku. Ale to už říkal i kouč dvacítky Karel Mlejnek, trenéři přede mnou a před nimi dokonce i já. Je to pořád ještě ten rozdíl mezi námi a světovými týmy. Tahle naše parta pracuje výborně. Ale zakončení finálních momentů, to je ta darda, kterou tady dostáváme. Dostali jsme teď naloženo a objevíme se v titulcích zpráv, ale to bude ok.

Přitom vás do této chvíle chválili za hru i v zámoří.

Byl za námi i Hemák (Aleš Hemský) a také chválil. Posloucháme to na každém kroku, čteme to i na webových stránkách. Možná tohle byla také moje chyba a měl jsem i hráče trochu krotit. Zkoušel jsem to. Nechtěl jsem, aby kluci četli všechny ty pochvaly. Jenže oni tu vzbudili obrovský poprask. Neustále říkám, že jsou skvělá parta, jak musejí dodržet systém, ale ještě nemají ty dovednosti. Ve dvaadvaceti už je mít budou. Ale jestli chceme získávat medaile na osmnáctkách i dvacítkách, potřebujeme to teď hned. To je vzkaz pro české trenéry. Ale nechci být negativní. Dnešní propadák se stane lepším mužstvům i trenérům. Věřím, že na čtvrtfinále s Kanadou budeme ready a překvapíme celý svět.

Čeští hokejisté vyzvou ve čtvrtfinále MS do 18 let Kanadu v pondělí od 22 hodin SEČ.

Jaká tedy bude přípravu na Kanadu a jak budete působit na hráče?

Strašně rád bych vám odpověděl, ale už před zápasem s Ruskem nám tam kroužili tři Kanaďané. Asi tušili, že na ně půjdeme. Já to teď řeknu a oni si to vygooglují. (smích)

Zapomenou hráči na vysokou porážku?

No jasné, právě proto jsme spolu byli tři měsíce. Teď dostali ostrý vzkaz ode mě i celého realizačního týmu. Hokej vás baví, zvlášť tady v Americe na malém hřišti. Teď to bude hlavně moje práce udělat z nás za 48 hodin zase stejné mužstvo ze začátku turnaje.

Jak promluvíte k hráčům?

Bude to těžká práce pro nás všechny. I já jsem se už zlepšil. Za starých časů bych po tak prohraném zápase na tiskovce rozmlátil stůl a na tři čtvrtiny otázek bych neodpovídal. Ale dneska už jsem starší pán a umím s tím pracovat. Chci jít na kluky s klidnou hlavou, mají svůj režim a budou mít den volna. Já a moji kolegové jsme v mentální přípravě hráčů silní. Můj vzkaz k mužstvu už po zápase byl: Hele, mluví o vás celý svět, překvapili jste všechny hokejem. Teď jste ukázali, že můžete být i na straně poražených. Zatím jsme tu ho… dokázali, teď se ukáže, jestli o nás všichni budou mluvit, co by se stalo, kdyby… Nebo dokážete celému světu, že jste vážně mančaft.

Proti Kanadě nemáte co ztratit, že?

Hráčům jsem už během komerčních přestávek během zápasu s Ruskem říkal: Borci, příběh čtvrtfinále začíná tady a teď. Musíme soupeři vyslat signál, že jsme jako tým pohromadě. Třeba je celý ten průšvih moje chyba. Myslel jsem si, že můžeme být zase úspěšní s aktivním agresivním hokejem stejně jako v celé skupině.

Cítíte se za výsledek zodpovědný?

Možná jsme měli hrát víc defenzivně. Jenže já mám rád práci s kluky v téhle kategorii, bruslivý hokej. Navzdory tomu si myslím, že budeme připravení. Přijeli jsme si užít turnaj, předvádět zajímavý styl hokeje. A to pořád platí.