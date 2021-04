Hrdý kouč osmnáctky: Můžeme porážet svět. Jak se borci probudí, zjistí to

S Finskem jste jinak předvedli podařený výkon. Berete pozitivně alespoň to, že s nejlepšími týmy můžete hrát dobrý hokej?

Dneska to budu hodnotit tak, že jsme to pros..li v koncovce. Začíná mi být líto, že sezona nebyla normální. Nebyl Hlinka Gretzky Cup, ani turnaj pěti. Ten tým má mentální a herní sílu i systém. Je jen škoda, že jsme s Finy nedostali ještě odměnu. Zítra bych možná mluvil jinak, ale teď to vidím takhle černě proto, že to jsou věci, které se mi staly už na dvacítkách v posledním zápase ve skupině a tam to šlo do kytek. Ale ať se to raději stane teď než v play off. Tam už budeme v některých ohledech chytřejší.

Byli hráči v kabině naštvaní na sebe i na rozhodčí?

To střídání do šesti před pátým gólem byla hloupost. Jsou to pořád oficiálně dorostenci, proto bylo dost těžké krotit emoce. Z toho vyplynula i ta chyba. Jenže jsme měli sedm minut do konce, přišly tři vyloučení a tam mi nikdo nevysvětlí, co se stalo. Finům to sice posledních deset zápasů nešlo v přesilovkách, ale stejně to někdy prolomit museli. Hráči si ovšem dokázali, že můžou být lepším týmem a dnes také byli lepší než Finové.

Vašim hráčům se v zápasech se silnými soupeři tolik nevěřilo. Takže jste na ně hrdý?

Až se borci ráno probudí, zjistí, že můžou porazit každého. Finové měli v nohou prodloužení zápasu s Rusy, v jejich utkání jsme viděli odstoupené obrany. Tentokrát jsme viděli jiný styl zápasu. Jsem strašně rád, že jsme naplnili naši filozofii aktivního hokeje, jen mi tam chybí třešnička na dortu.



Ukázal český mládežnický hokej současnou sílu a vzestup výkonnosti?

Aktivní hokej je cesta, jak se světovým týmům dostat pod kůži. Získávat kotouče a prosazovat se. Z trenérského pohledu jsem spokojený, že se nám vyplácí všechno, co jsme za poslední dva až tři měsíce udělali. To, že hráči udělali stupidní fauly, to k tomu patří. Kdybychom Finy zastavovali ve středním pásmu, tak je neuděláme. Teď je mi líto celého mančaftu, jaké jsme dostali góly v závěru. Věřím, že nás ta mrzutá zkušenost posune a až za pár dní začne play off, budeme se tomu smát.

Zbytečné fauly tentokrát srážely jinak dobrou hru. Jak se dá během pár hodin zapracovat na disciplíně?

Nejsem přesvědčený, že to dnes všechno byly fauly. Měl jsem s rozhodčími velmi slušnou debatu po první třetině. Na začátku MS jsou všichni instruovaní, jak mají pískat, aby zachovali nějaký standard pro všechny. Jsem v emocích, ale snažím se to hodnotit klidně a objektivně. Byla to taky naše hloupost. Vedli jsme o dva góly, měli jsme dát další tři šance. Ale to okolo Finů máme jezdit jako panenky a nehrát aktivní hokej? To už jsem radši, že ty fauly vyplynou z aktivity a forčekingu.