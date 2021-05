Kdo je supertalent Mičkov? Budoucí jednička draftu, nový Ovečkin i Svečnikov

Kdo je Matvej Mičkov? Jestli jste to jméno v hokejových kruzích ještě nezaslechli, začněte si na něj pomalu zvykat. Je to supertalent, miluje Sidneyho Crosbyho a podle mnohých expertů bude jednou jeho nástupcem.

MS do 18 let Česko - Rusko, hraje se v sobotu od 23:00 SEČ

Když bylo Mičkovovi deset, pomalu mu docházelo, že je mezi permskými hokejovými kloučky nejen nejlepší, ale úplně odskočený. Potřeboval novou konkurenci. A tak dostal pozvánku do klubu z Jaroslavle. „Můžu tam hrát?“ optal se doma.

I rodina v něm rozpoznala mimořádný talent, proto se nakonec všichni přestěhovali do města na řece Volze a on začal konečně hrát s kluky, co mu stačí.

„V Permu jsem necítil pokroky, a tak jsem byl rád, když mě pozvali do Lokomotivu. Však se odsud spousta hráčů dostala do KHL,“ popisoval své rozhodnutí.

Jen pokorně pak mluvil o tom, že by to sám nikdy nezvládl. „Víte, měl bych to v životě mnohem složitější, kdyby tam se mnou nešla i moje rodina. Ty začátky by jinak byly strašné,“ děkoval na olympiádě mládeže v Lausanne na dálku rodičům za vykonanou službu, klíčovou pro rozvoj jeho kariéry.

I výkvět Jaroslavle brzy přestal stíhat jeho rychlost, nasazení i technické finesy. Byl zkrátka tak dobrý, že měl svou vlastní kategorii.

V patnácti letech všechny suverénně přehrával. A když ho penězi, zázemím a lepšími podmínkami začalo mocně vábit bohaté SKA Petrohrad, rozhodl se prchnout z klubu svého dětství. Čímž si nadělal dost problémů.

„S tím jsem v pohodě,“ říkal klidně pro ruský web Sport-Express. „SKA mi slíbilo stipendium a peníze na pronájem bytu. Ale na tom teď nezáleží. Hlavní věc je, že klub má všechny podmínky pro trénink. Byl jsem v Petrohradě a na vlastní oči jsem viděl a pochopil, o čem to tam je,“ vykládal trpělivě.

Ostatně, kdyby se tehdy neozval klub s miliony dolarů na kontě, podle vlastních slov už by dávno předváděl svůj kumšt kdesi v Severní Americe.

Ruští fandové z něj už teď šílejí, doma je za hvězdu. Láme rekordy. Ještě coby hráč Jaroslavle překonal dorostenecké maximum Nikity Kučerova, dnes jednoho z nejlepších hráčů NHL, když v jediné sezoně za 26 zápasů nastřílel 70 gólů a posbíral 109 bodů.

Mezi dorostenci dělal průměrně čtyři až pět bodů na utkání. S národním týmem Ruska vloni vyhrál olympiádu mládeže v Lausanne. A když letos poprvé nakoukl do ruské juniorské ligy MHL už v dresu Petrohradu, zase vyčníval. I když proti němu stáli o mnoho starší kluci.

„Není pro mě nic nového soutěžit s hráči staršími než já. Takže se cítím dobře. Tempo je samozřejmě vyšší, chlapci jsou fyzicky silnější, ale vždy si dávám maximální cíle. Věk není důležitý, hlavní je být užitečný pro tým,“ řekl velmi vyzrále vloni The Hockey News.

Doma ho srovnávají s obávaným střelcem Washington Capitals Alexanderem Ovečkinem. Celé Rusko čeká, že až se legendární snajpr odhodlá k odchodu do důchodu, on hvězdu plynule nahradí.

Skauti ho už drahný čas dopředu pasují na jasnou jedničku draftu do NHL v roce 2023. A pokud tenhle rozjetý vlak nic nezastaví, neohrozí ho ani další megatalent z Kanady, nyní patnáctiletý Connor Bedard. Jen tihle dva by měli pokračovat ve hvězdných válkách. Začnou nový příběh, až skončí Ovečkin s Crosbym. Mají zahájit novou ságu, až ze scény zmizí Kučerov a McDavid.

Mičkov mezitím ohromuje technickými kousky. A potvrzuje, že se má slavná liga na co těšit. Dovolí si totiž to, co v jeho věku žádný jiný hokejista. Minulý rok dal v jediném zápase dva góly po granlundovsku... nebo chcete-li, předvedl v zápase stejný lakrosový kousek jako v NHL jeho krajan Andrej Svečnikov.

Stejnou fintu předvedl na letošním mistrovství světa do 18 let v Texasu. Dal čtyři góly Němcům a ještě je ponížil ekvilibristickým kouskem. Byl provedený tak dokonale, že si ještě chvilku nikdo nebyl jistý, zda je to vážně gól.

„Já se ale nikdy nestarám o to, kolik gólů dám. Vždycky mám tým na prvním místě. A jestli skóruju a mužstvo skončí poslední, tak je něco špatně,“ dodal jako správný týmový hráč. Teď vede bodování turnaje se sedmi zápisy, kraluje se šesti brankami střelcům a jeho Rusko míří za prvním místem ve skupině B. On na tom má lví podíl, byť je nejmladším na soupisce.

Takový je v Rusku populární Míťa. Ďábel na ledě s andělskou tváří a vyzrálým projevem. Co dodat. Snad jen tolik, že české hokejové naděje s ním v sobotu v ruchu texaské noci budou mít ohromně složitou práci.