Blamáž hokejových mladíků. Rusové jako hladoví psi, padala ostrá slova

„Nehráli jsme naši hru, nedělali jsme to, co jsme si řekli v šatně,“ soukal ze sebe zklamaně útočník Jakub Altrichter.



Nesplněná taktika je jen jeden kousek nočního propadáku. Druhým dílem skládačky byli famózní Rusové. Rychlí, nečitelní, extrémně pohybliví a technicky zdatní. A posílení o šestnáctiletého šikulu Matveje Mičkova. Kluka, co na ledě proměnil v úspěch cokoliv, co si zrovna umanul.



Ruští teenageři ujížděli české obraně, nemilosrdně trestali fauly i byť jen drobné nedokonalosti a skuliny ve hře, jež se proti mimořádně kvalitnímu soupeři nedaly zakrýt.



„Byla to frustrace. Rusové byli na koni a my jsme se z toho nedokázali vylízat. Měli jsme tam pár dobrých pasáží. V té chvíli to chtělo vstřelit branku, ale to se nepovedlo,“ kroutil hlavou Altrichter.

Obránce Jiří Ticháček

Útočník Jakub Altrichter

Přestože si Češi s každou další přestávkou říkali, že v dalších dvaceti minutách bude lépe, nic už jim z bídy nepomohlo. „Padala ostrá slova, což bylo hodně potřeba. Furt jsme se snažili nakopnout,“ vykládal bek Jiří Ticháček.

„Rusové byli připravenější a hladoví po gólech. Kdybychom jen dokázali vydržet a držet se naší hry, vypadalo by to úplně jinak. Bohužel se pak z toho narodilo to, co z toho bylo,“ dodal s trpkostí v hlase.

Výsledek 1:11. Víc netřeba dodávat. Byl to nejostudnější debakl v historii české hokejové mládeže. Po skvělých výkonech proti takticky vyspělým Finům a dravým Američanům přišlo kruté vystřízlivění. A také tučně svítící titulky hlásající do světa, že na vrcholné scéně propadli jako hotoví učenci.



Rusové je jednoduše vyškolili. Ukázali podobu moderního hokeje. A nastavili zrcadlo jejich dovednostem.



Soubor osmnáctiletých jinochů ale nemá na hokejové žalmy čas. Byť by teď jejich smutek mohl být dvojnásobný. V pondělním čtvrtfinále je čeká stejně silná, ne-li ještě nedobytnější Kanada, kterou si nikdo na turnaji nepřál potkat.

Tým plný talentu, dovedností a především neutuchajícího sebevědomí pumpovaného do tamních hráčů od prvního nazutí bruslí.

Debakl s Rusy podle hráčů nezanechá na českém týmu před soubojem s extrémně silným soupeřem žádné následky. „Uděláme za zápasem tlustou čáru. Půjdeme na Kanadu s čistou hlavou a se stejnou hrou jako v předchozích utkáních ve skupině,“ burcuje Altrichter.

Výběr kouče Jakuba Petra se chce ve složité překotné době opírat o víru. Ve vlastní schopnosti i umění boje s nejsilnějšími mužstvy světa. „Dokážeme to z hlavy vytěsnit a budeme připravení na čtvrtfinále. Můžeme ten hrozný výsledek přetavit v mnohem lepší hru v příštím zápase,“ míní Ticháček.



Trenér plánuje své hráče zklidnit, nalít do nich optimismus. „Za starých časů bych na tiskovce rozmlátil stůl a na tři čtvrtiny otázek bych neodpovídal. Ale dneska už jsem starší pán a umím s tím pracovat. Chci jít na kluky s klidnou hlavou,“ řekl po utkání.

Ostatně na rozpoložení svěřenců už začal pozitivně působit během sobotní blamáže. „Říkal jsem jim: Borci, příběh čtvrtfinále začíná tady a teď. Musíme soupeři vyslat signál, že jsme jako tým pohromadě,“ popisoval dění na střídačce.

„Třeba je celý ten průšvih s Ruskem moje chyba. Myslel jsem si, že můžeme být zase úspěšní s aktivním agresivním hokejem stejně jako v celé skupině,“ líčí Petr.

Český hokej v Texasu překvapil na obou stranách spektra. Jednou byl opěvován za vynikající výkony, v amerických novinách si teď obratem píše o nevídané zkáze. „Teď dostali ostrý vzkaz i ode mě a celého realizačního týmu,“ netají Petr. „ Ukázali, že mohou být i na straně poražených. Zatím jsme tu hov.. dokázali. Teprve teď uvidíme, jestli a jak o nás všichni budou mluvit,“ tvrdí kouč.

Češi mají jediný den na nalezení cesty ze sobotního srabu. V pondělí ve 22 hodin středoevropského času už musejí stát na modré čáře plní elánu a nové naděje proti Kanadě.