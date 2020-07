Pozitivní test na covid-19 měl i jeden hráč hokejové sedmnáctky

Pozitivní test na koronavirus měl po návratu z reprezentační akce i jeden z hokejistů výběru do 17 let, který hrál minulý týden ve Švýcarsku. V úterý zástupci Českého svazu ledního hokeje potvrdili tři pozitivní testy na covid-19 u trojice hráčů reprezentace do 20 let, jež odehrála v Brně tři přípravná utkání se Slovenskem.