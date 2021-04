Národní tým je čest. Když dostanu šanci, ukážu se, vyhlíží Flek zápasy

„Moc jsem si užil tu část sezony, kdy u nás hráli,“ říká Flek o první polovině sezony, kde se od svých spoluhráčů z Bostonu a Philadelphie mnohé přiučil a pomohl Karlovým Varům vystoupat tabulkou.



Jak vůbec hodnotíte letošní sezonu, kdy jste s klubem začali výborně, atakovali jste první čtyřku, ale nakonec jste spadli do předkola a tam byli vyřazení?

Měli jsme to hodně na houpačce. Začátek sezony byl famózní, vyhráli jsme asi jedenáct zápasů v řadě, ale potom přišel zase útlum, z patnácti utkání jsme vyhráli jen jedno. Před sezonou jsme měli cíl dostat se právě do předkola a potom by se vidělo. Vyhráli jsme v něm jen jednou a byl konec sezony. Nějak to dopadlo, není dobré se v tom nějak utápět. Pro mě je čest, že teď můžu být s národním týmem.



Jakub Flek slaví gól v utkání proti Rusku na Švédských hokejových hrách.

Vloni jste vytvořili úderný útok s Dávidem Grígerem a Tomášem Rachůnkem, letos jste si zvykal na zámořské posily Davida Kašeho a Jakuba Lauka. Jak jste si vyhověli?

S Davidem jsem si to hrozně užil. Chvíli jsme si na sebe zvykali, ale to tak bývá. Málokdy si s někým sednete od prvního tréninku nebo i prvního střídání v zápase. Během sezony jsme se dobře naladili a hrálo se mi s ním výborně. David je šikovný, kreativní hráč. Byť nebyl kovaný centr, měl ohromný přehled ve hře, byl silný na puku, uměl dobře zpomalit hru a včas rozdat přihrávky.



A jak jste se vůbec cítil vy?

Moc dobře, letos se mi vyhýbala větší zranění. V play off jsem se cítil plný síly, měl jsem obrovskou chuť do hokeje, i když se celou sezonu hrálo bez diváků a bylo to divné.



Bylo to hodně zvláštní, že?

Člověk se nedostával do zápasu hlavou, neměl ani tu husí kůži, když na vás v Brně řve osm tisíc lidí. Nebo když vás ženou na domácím stadionu vlastní fanoušci. To tam chybělo.

Máte v hlavě mistrovství světa?

Určitě ne, musím jít krůček po krůčku. Přijedou ještě kluci ze zámoří, někdo z Ruska. Půjdu trénink po tréninku. Když dostanu šanci v zápasech, budu se chtít ukázat v maximálně dobrém světle a třeba trenéry přesvědčím tak, že pojedu do Lotyšska.

Přítelkyně vám hodně fandí. Co říkala na vaši nominaci na kemp národního týmu?

Hodně mě podporuje a já jsem za to hrozně rád, je to společně s rodinou moje největší fanynka. Nechala si udělat i vlastní dres.

A pořídila si i váš reprezentační dres?

Věnoval jsem jí svůj první reprezentační dres z loňské Euro Hockey Tour ve Švédsku.

Na čem vůbec s národním týmem aktuálně pracujete v tréninku?

Přípravu ještě neladíme do herní taktiky, ale každý den má jiný specifický trénink. Pracovali jsme na rovnovážných situacích, další den pojedeme přečíslení tři na dva, dva na jednoho. Odpoledne už je založené na hře, kde po nás trenér Pešán chce, abychom plnili systémové věci, ale ještě na to neklade důraz. Když vidí chybu, zavolá si hráče a poopraví ho.

Takže už jedete na plné obrátky?

Jasně, jezdit se musí. Každý se chce ukázat v trénincích, které mají velkou kvalitu i tempo.