Nedvěd: Vránovo vyřazení jsem bral jako pohlavek. Na MS ho vidí se Zadinou

Nedvěd zprvu vůbec nepočítal s variantou, že by se Vrána letos stěhoval do jiného klubu v rámci NHL a byl volný pro mistrovství světa. Předpokládal, že usazení vítěze Stanley Cupu z roku 2018 mezi zdravé náhradníky Washingtonu bude jen krátkodobou záležitostí, než dostane další šanci ukázat kouči Peteru Lavioletteovi, že může být lepší.



„Nevidíme do toho, co ve Washingtonu probíhalo, jestli měl nějaké problémy s trenérem, nebo jestli nehrál podle jejich představ. Ale byl jsem přesvědčený, že jeho vyřazení ze sestavy mělo být jen výchovným pohlavkem,“ líčí Petr Nedvěd.



Vránův trejd Nedvěda hodně zaskočil i příjemně překvapil. Očekává, že Detroit zkusí českou spolupráci se Zadinou, což by se hodilo před mistrovstvím světa i reprezentaci. Byli by z klubu sehraní, mohli by spolu utvořit úderný a produktivní útok.

„Washington byl pro Jakuba výborné mužstvo, ale mezi tolika vynikajícími hráči nedostával tolik prostoru, jako bude mít v Red Wings. Jsou v módu přestavby, to může být pozitivní impuls, protože může být součástí něčeho nového. Myslím, že toho využije a posune se jako hokejista dál,“ soudí Nedvěd.



S pětadvacetiletým útočníkem ještě nemluvil. Telefonát do zámoří plánuje v řádu hodin a bude sondovat, v jakém aktuálním rozpoložení útok je, a zda má zájem o start na světovém šampionátu.



„Byli bychom hrozně rádi, kdyby jel. Pro národní tým by to teď byla velká posila. Jeho pozici by si museli určit trenéři, ale Kubu vidím jako hráče do top šestky útočníků,“ říká Nedvěd.



Naopak s přestupem brankáře Davida Ritticha z Calgary do Toronta národní tým velmi pravděpodobně přišel o možnost mít prvního gólmana ze zámoří. Nedvěd ještě bude čekat, jak to dopadne s postupem Bostonu do play off, odkud by mohl mužstvo posílit Daniel Vladař. K dispozici by poté byli evropští brankáři Will, Hrubec a Bartošák, kteří letos objížděli Euro Hockey Tour.

Manažer národního mužstva už před uzávěrkou přestupů v NHL tušil, že o Ritticha přijde. V Calgary byl poslední dobou nevyužívaný, přednost dostával Švéd Jacob Markström, který v klubu před sezonou uzavřel lukrativní smlouvu. Přitom jihlavský odchovanec splňoval potenciál na prvního brankáře, který by se mohl hodit jinému mužstvu. A tak to také dopadlo.



„Byl jsem si zcela jistý, že ho vymění. Nedávalo smysl, aby v Calgary vysedával. Šel do vynikajícího mužstva, hrozně mu to přeju. Pro něj osobně je to velmi pozitivní,“ míní.



Kromě Vrány vyhlíží i další potenciální posily z nejlepší ligy světa. Ve hře je zhruba dvacítka hráčů, kteří připadají v úvahu. Nedvěd s nimi vede intenzivní rozhovory a čeká, jak se vyvine situace kolem postupů i jejich zdraví.



„Bavíme se dál, většina kluků má zatím zájem jet. Nikdo neřekl kategorické ne, ale musíme si počkat. V následujících čtrnácti dnech je v NHL velký sled zápasů, potom budeme chytřejší,“ zdůraznil.