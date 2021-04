Divný rok i zranění. Reprezentace je jako náplast, říká Dufek

Čtyřiadvacetiletá opora Zlína ji vnímá jako nečekané zpestření, které si chce užít co možná nejdéle.



Dufek, jemuž povedené výkony v předchozím ročníku pomohly k prvním dvěma startům v dresu reprezentačního A-týmu, odehrál od začátku extraligy v polovině září do konce loňského roku pouhých šest zápasů. Poté co sezonu přerušily přetrvávající problémy s pandemií koronaviru, si zranil ruku.

Jan Dufek Česko reprezentoval v mládežnických kategoriích od šestnácti let. V sezoně 2014/15 s osmnáctkou vybojoval stříbrné medaile na tehdejším Hlinkově memoriálu, na mistrovství světa této kategorie v témže roce si v pěti zápasech připsal jeden bod. Do dospělé reprezentace nakoukl poprvé vloni na turnajích Euro Hockey Tour. Kouč Miloš Říha dal zlínskému útočníkovi příležitost ve dvou utkáních Beijer Hockey Games.



S Berany si také moc radosti neužil - Zlín po zisku pouhých 43 bodů z 52 utkání skončil předposlední a nebylo mu tedy nic platné ani pro tuto sezonu rozšířené předkolo play off, které hrál ještě i dvanáctý tým tabulky.

„Reprezentaci lze brát jako určitou náplast. Vážím si toho a je to pro mě super. Velké zpestření té docela divoké a nepovedené sezony. Hrozně si to užívám a jsem rád, že tady mohu být,“ řekl brněnský rodák Dufek.

Připustil, že pozvánka ho překvapila. „Rozhodně nemohu říct, že bych s tím počítal po takové sezoně, která nebyla optimální individuálně i týmově. Bylo to pro mě opravdu moc příjemné překvapení,“ přitakal Dufek.

Vše ještě umocňuje fakt, že v Praze se s reprezentací připravuje i jeho klubový spoluhráč ze zlínské obrany Daniel Gazda, který letos také nakoukl do seniorské reprezentace během akcí Euro Hockey Tour a potěšil svými výkony trenéry.

„Je to určitě ještě o to příjemnější mít tu parťáka z klubu, ale znám tu prakticky všechny kluky, takže i tak je tady skvělá parta a ani bez Dana by to nebyl takový problém,“ ujistil Dufek.

Útočník valašského klubu přišel o značnou část sezony vinou zranění, které utrpěl před polovinou listopadu v duelu proti Spartě.



„V jednom souboji jsem tam nešťastně dopadl zápěstím na led a následující den už jsem s tím nemohl vůbec hýbat. Mohl za to ten pád na led,“ líčil Dufek.



Pocity měl potom všelijaké. „Bylo to hodně nešťastné po všech stránkách. Byla tam ta asi měsíční pauza s covidem, kdy se nemohlo ani trénovat, potom jsem nastoupil do jednoho zápasu a byl jsem zase na dva měsíce mimo. Nebylo to jednoduché. Ale bohužel se stalo. I to k hokeji patří. Snažil jsem se zůstat v klidu a soustředit se na zbytek sezony,“ řekl Dufek.

Podobně jako řada dalších hráčů v současném kádru národního mužstva se chce také on přibližovat vrcholu sezony v podobě mistrovství světa v Lotyšsku krůček po krůčku.



„Já se soustředím čistě na ten jeden trénink, co mě čeká. Nekoukám se vůbec dopředu nebo dozadu, snažím se jen ukázat, co ve mně je. Chci si to užít a být tady pokud možno co nejdéle,“ prohlásil Dufek.