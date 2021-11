Pešán + Nedvěd poprvé nominovali v odlišných rolích. Změnilo se ale něco?

Jenže ve středu stačilo oznámení jmen na blížící se turnaj Karjala, první otázka novinářů a následná odpověď prozradila, že se nic tak zásadního na tvorbě reprezentačního mančaftu, jak to ještě v červnu vypadalo, nezměnilo.

„V žádném mužstvu neexistuje pouhé já, ale jsme tým. A na tom se nic měnit nebude. Za finální nominaci jsem stoprocentně zodpovědný já, ale podíleli se na ni všichni z realizačního týmu,“ oznámil generální manažer Petr Nedvěd.

A kouč Filip Pešán jen suše dodal: „Ano.“

Ono Nedvědovo slůvko „zodpovědný“ je vlastně podstatou celé proměny, kterou vedení národního týmu prošlo, či alespoň mělo projít. Nedvěd se postavil do čela šiku a on má být případně tepán, pokud by mužstvo na vrcholných akcích neuspělo. Však už v červnu tvrdil: „Sejmu z Filipa Pešána stres, který na něm visel, ale i tlak spojený s výsledky na velkých akcích z šéfa hokeje Tomáše Krále.“

Zvláštní symbióza

Je ale otázkou, zda příznivci a hokejový národ budou v případě trapného představení skutečně vinit Nedvěda a šetřit od kritiky Pešána. Onen kanadsko-americký způsob nominace je zároveň v českých podmínkách i poněkud zvláštní – v zámoří jsou obvykle trenéři jmenováni pro konkrétní turnaj, častokrát last minute podle toho, který z klubů se nedostane do Stanley Cupu.

I proto je práce v podobě oslovování a výběru hráčů na manažerovi. V Česku je ale Pešán koučem reprezentace po celou sezonu.

„Nic se na výběru měnit nebude, ani si to nedokážu představit. Neexistuje, že přinesu 25 hráčů na papíru, zavřeme dveře a letíme na olympiádu. Zpětná vazba od trenérů je pro mě extrémně důležitá. Informace se přelévají z jedné strany na druhou,“ uvedl Nedvěd a oznámil, že on i Pešán se před únorovými hrami v Pekingu chystají na inspekční cestu do NHL.

Je logické, že oba vystupují v symbióze. Nedvěd se ale do čela postavil i vzhledem ke své hráčské minulosti, protože tak může být pro borce z NHL relevantnějším partnerem než Pešán, zvlášť když to na šampionátu v Rize mezi ním a některými hráči poněkud skřípalo.

Není ale pochyb, že tato sezona se dvěma vrcholy je pro dvojici Nedvěd–Pešán extrémně důležitá, vlastně kruciální. Pešánovi končí dvouletá smlouva, k tomu v létě opustí funkci šéfa tuzemského hokeje také Tomáš Král, který si oba muže k reprezentaci prosadil a dal jim široké pravomoci. A je proto zcela logické si pokládat otázku, zda by si duo v případě výsledkově i herně neúspěšných turnajů pozici uhájilo i bez svého ochránce.

Ve středu ale zároveň zveřejnili svou představu, jak chtějí s ohledem na olympiádu a květnové mistrovství světa postupovat s nominací na jednotlivé turnaje Euro Hockey Tour. Na listopadovou Karjalu i prosincový Channel One Cup bude tým tvořen hráči, kteří bojují o Peking a mladými borci s potenciálem. Takže třeba do Finska poletí i Milan Gulaš, Michal Řepík či Jakub Jeřábek, v prosinci si jeden zápas střihne David Krejčí (ten má Peking téměř jistý) a počítá se také s Janem Kovářem.

Naopak se olympiáda zřejmě nebude týkat Romana Červenky, ač o to stojí, protože není naočkovaný proti covidu a bez vakcinace by musel v Číně do třítýdenní karantény.

Na turnaji v Česku, který se pořádá na přelomu dubna a května, se zase představí výběr mladých a o týden později ve Švédsku už tým, který má mít jasný základ reprezentace pro světový šampionát.

Muž na svém místě

Ten v olympijském roce (mohou-li se účastnit her) bývá tradičně ochuzen o hráče z NHL, a tak se nabízí, zda si už teď Pešán nerozšiřuje portfolio ligových a evropských plejerů.

Že by ale měl být zájem z Ameriky o turnaj ve Finsku nižší, manažer Nedvěd odmítá a reaguje: „Pak se ukáže, jestli jsem mužem na správném místě.“

Tedy jestli je dokáže i po náročné sezoně přesvědčit, aby si ji ještě prodloužili.

Jde-li o samotnou olympiádu, pak je jasné, že většinu týmu budou tvořit hráči z NHL (pokud liga jejich účast nestopne kvůli pandemii, na což má do 10. ledna 2022 právo). Nominace bude zveřejněna mezi 10. a 14. lednem. 6. února pak do Pekingu dorazí borci z Ameriky a o tři dny později je čeká úvodní duel proti Dánsku.