Stop neočkovaným, Červenka na Karjalu nejede. Kvůli Sputniku chybí i Šulák

Červenka přitom figuruje v okruhu hráčů připadajících v úvahu pro únorové olympijské hry v Pekingu.



„Má zájem se o nominaci porvat, ale bohužel není naočkovaný, a to je velký problém. To nejde dohromady. Pokud se z jeho strany situace nezmění, je nereálné, aby jel,“ řekl generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.



Není jasné, z jakého důvodu se Červenka nenaočkoval, roli můžou hrát zdravotní stav. V minulosti ho trápila plicní trombóza, lékaři mu ve Švýcarsku před třemi lety diagnostikovali bolestivý zánět na plicní stěně.

Taková nemoc může v krajních případech končit i smrtí.

Co se týče Libora Šuláka, hlavní kouč Filip Pešán vysokého obránce postrádá. „Určitě mi jeho jméno chybí. Bohužel nesplňuje mezinárodní covidové parametry. Měl jet,“ uvedl.

České reprezentaci dlouhodobě ubývají kvalitní obránci, v NHL pravidelně nastupuje jen pět mužů: Filip Hronek v Detroitu, Radko Gudas na Floridě, Jan Rutta a Andrej Šustr v Tampě a Radim Šimek v San Jose, jeden zápas má za sebou v Bostonu Jakub Zbořil.

Michal Kempný bojuje po zranění na farmě Washingtonu a vyhlíží výměnu, Libor Hájek je v New York Rangers zdravým náhradníkem.

„Kempný a Hájek mimo sestavu, to nás trápí. Ale je začátek sezony a doufejme, že se co nejdříve vrátí do sestavy,“ řekl Nedvěd.

Jiné hráče, kteří připadají v úvahu pro olympijské hry, podmínky s očkováním podle Nedvěda nelimitují.