Změna na hokejových dresech. Národní týmy budou hrát s nápisem Česko

Jako první vyjedou s nápisem Česko na led reprezentanti do sedmnácti let, které od úterý do čtvrtka čekají v Turnově tři utkání s Ruskem.

Všechny národní týmy budou v nových dresech nastupovat při světových šampionátech, dalších turnajích a přípravných zápasech.



Změna se naopak netýká olympijských her v Pekingu, kde se čeští hokejisté, parahokejisté, a v případě postupu z nadcházející kvalifikace i hokejistky, představí v dresech se státním znakem.



Dresy českého národního týmu pro turnaje Euro Hockey Tour.

Dalším důvodem rozhodnutí Českého hokeje bylo doporučení ze strany odborníků, podle nichž jde o oficiální, spisovný a názvotvorně správný název státu.



„Oba názvy jsou věcně správné a významově rovnoprávné, ale odborníci se vyslovují pro to, aby se víceslovný, politický název používal v diplomacii a právních dokumentech. Pro všechny ostatní příležitosti, včetně sportu, doporučují název jednoslovný,“ prohlásil Zikmund.



Česká republika se v tomto ohledu připojila k osmdesáti členským zemím IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje). Víceslovný název zůstává pouze na dresech KLDR a Spojených arabských emirátů.



Podle Zikmunda se jednalo také o jazyce, ve kterém bude název na dresu uveden. Volba nakonec padla na mateřskou češtinu. Stejnou cestou se již v minulosti vydali třeba Finové (Suomi), Švýcaři (Suisse) nebo Lotyši (Latvija).