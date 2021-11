Nedvěd: Gulaš se porve o olympiádu, od Jaškina jsme v NHL čekali lepší start

Novináři výjimečně kvůli epidemické situaci pokládali všechny otázky od stolu, Nedvědovi s Pešánem zároveň. Na většinu dotazů odpovídal muž formálně zodpovědný za nominaci, Pešán jej párkrát doplnil.

„Měli bychom mít dobrý pohyb, bereme hráče z finské ligy doplněné o mladé ročníky 96, 97, 98 a bruslivé hráče z extraligy. Všichni podávají dlouhodobě velmi dobré výkony,“ začal Pešán.



Pane Nedvěde, jak mezi vámi probíhala komunikace, když jste nově za nominaci zodpovědný vy?

V žádném mužstvu neexistuje slovo „já“. Na tvorbě jsme se podíleli všichni, na tom se nic nemění. Rozhodně to nefunguje tak, že bych trenérům přinesl list 25 hráčů, zavřeli bychom dveře od letadla a letěli na olympiádu. Ani si to neumím představit. Vazba mezi námi je extrémně důležitá.

Máte jasno, kdy poletíte do zámoří za hráči z NHL?

Zatím s nimi moc nekomunikujeme. Ne že bychom neměli zájem, ale sezona teprve začala, čas přijde. O všem debatujeme.

Nominovali jste tři útočníky ze Sparty. Řepíka, Kašeho a Chlapíka. Vzhledem k jejímu náročnému programu v klubu, budete ty hráče nějak šetřit?

V žádném případě, repre je priorita a žádné úlevy mít nebudou.

Naopak z mistrovského Třince jste nevzali nikoho. Vždyť vede ligu, tak proč?

Prostě jsme se takhle rozhodli. Nekoukáme na to, jestli je někdo první, nebo poslední. Nominace taky není nafukovací.

Ke konkrétním jménům, nominovali jste Milana Gulaše, má tedy šanci na olympiádu?

Není sám, kdo o ni bude bojovat. Měli jsme s ním hovor, jestli má zájem se o ni porvat, a tak patří do širší nominace.

Po otázce na Roberta Říčku z Pardubic, který vede tabulku extraligových střelců s 15 góly, nicméně v nominaci na Karjalu chybí, do odpovědi vstupuje Pešán. „Pozvali jsme hráče, kteří mají reálnou šanci na olympiádu. Chceme spíše bruslivější hráče,“ řekl.



K nominaci Michaela Špačka, který letošní mistrovství světa opouštěl rozmrzelý, protože postupně ztrácel důvěru trenérů, až ze sestavy vypadl, Pešán dodal: „O nominaci jsme s ním nehovořili. Svým věkem patří k těm, kteří by měli mít automaticky chuť reprezentovat. Michal předvádí ve Finsku vynikající výkony. Rozhodně by měl v budoucnu patřit k základním kamenům národního týmu.“

Máte nějakou domluvu s Davidem Krejčím?

Odehraje jeden zápas v Česku v rámci Channel One Cupu. Davida nepotřebujeme nikde vláčet, má vynikající sezonu. Nepotřebujeme ho vidět tolikrát.

V olympijských sezonách bývá obvyklé, že hráči z NHL nemají takový zájem o účast na mistrovství světa. Počítáte s tím?

Pak se přesně uvidí, jestli jsem muž na správném místě. (smích)

V NHL toho kvůli zdravotním problémům zatím moc neodehráli Mrázek, Rittich ani Francouz. Naopak se daří Vaněčkovi s Vejmelkou. Co to pro vás znamená?

Bereme mladé velice pozitivně, jsme za ně rádi. Ohledně Vejmelky bych lhal, kdybych řekl, že mě to nepřekvapuje. Víme, že je vynikající, ale že šanci v NHL čapne takovým způsobem, to je příjemné zjištění.

Co naopak říkáte na Dmitrije Jaškina? Po excelentních sezonách v Rusku se mu v Arizoně zatím nedaří.

Svítí u něho dvě vajíčka, nula + nula. Pro nás to je bohužel velké překvapení, protože v Rusku absolutně dominoval. Očekávali jsme daleko lepší start. Je to názorná ukázka, jak smrtonosná past zeje mezi Evropou a NHL. Zámořská liga taky možná není pro každého... Šanci dostává, i jeho smlouva za tři miliony dolarů mu zaručuje velký prostor na ledě. Nechci říct, že cítím zklamání, je začátek sezony, dejme mu šanci, aby se rozkoukal.