Červenka, (ne)známý lídr. Po čtyřech letech je zpět v nároďáku

Pouze Jaromír Jágr si v reprezentační historii připsal víc olympijských účastí. „Je to něco, o čem jsem jako malý nepřemýšlel a nejspíš to docením až později,“ přemítá Roman Červenka. „Spíš se ale soustředím na výkon na olympiádě než na to, kolikátá je.“ Peking pro šestatřicetiletého hokejistu ze švýcarského Rapperswilu představuje čtvrté hry.