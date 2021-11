Olympiáda je jediný důvod, vysvětlil Gulaš návrat do reprezentace

Potěšila vás nominace, nebo spíš překvapila?

Asi oboje. Jsem rád, že jsem v širším hledáčku trenérů národního mužstva. Mluvil jsem s Petrem Nedvědem (generálním manažerem reprezentace, pozn.), který mi řekl, že mám určitou šanci na olympiádu. Nic mi nesliboval, ale ptal se, jestli mám chuť se o to porvat. Já chuť mám a reprezentovat svoji vlast je povinnost každého sportovce. I když už mám nějaký věk, tak je to pro mě velká motivace a moc se těším. Do srazu ještě zbývají dva zápasy a skoro týden, tak zůstávám opatrný. Snad se nic nestane.

Kdyby sezona nebyla olympijská, tak byste na pozvánku také kývl?

Olympiáda je tím jediným důvodem. Už jsem měl sám reprezentaci uzavřou, ale olympiáda je něco jedinečného. Když se vám lidé z nároďáku ozvou, nastíní vám vizi, tak se o to porvu a uvidíme. Olympiáda je za nějaké tři měsíce, to není tak dlouhá doba.

O místo v týmu pro poslední olympijském hry jste přišel kvůli zranění. O to větší máte teď motivaci?

Určitě, pořád mě to mrzí. Je to taková moje černá kaňka v kariéře. Už tam jste, nasáváte atmosféru a energii her a pak o to kvůli zranění přijdete. Kdyby to teď vyšlo, byla by to fantazie. Ale zůstávám realista, šanci mám minimální. Ale existuje a nevzdávám se ji.

Byl by pro vás start na olympiádě životním úspěchem?

O tom je zbytečné se bavit. Pro každého sportovce by olympiáda měla být úplně nejvíc. Ještě když se hokejový turnaj bude hrát s hvězdami NHL, tak by to mělo být. Měl jsem před čtyřmi lety možnost být v olympijské vesnici, potkat nejlepší světové sportovce. Je to něco jiného než mistrovství světa. A zase mě to tam táhne.

Máte i dost sil, když si místo volna dopřejete turnaj Euro Hockey Tour?

Je to náročné. (směje se) Po těžkém programu bych uvítal tři dny volna, užít si čas s dětmi. Ale řekl jsem, že do toho jdu. Vnitřně jsem rád, že si mě trenéři stále všímají i v tomto věku.

I v národním týmu budete, stejně jako v Budějovicích, jeden z nejzkušenějších. Přijímáte i roli takového mentora pro mladší?

Jo, jasně. Sám si pamatuji, že když jsem začínal v nároďáku, tak tam byla řada starších kluků, kteří se k nám chovali skvěle. Rád bych to dělal stejně tak. Ale je to výběr předních českých hokejistů, tam už často není třeba nic moc radit. Ale každý má u mě dveře otevřené, kdyby potřeboval.

Hráči Českých Budějovic se radují z gólu. Zleva Ondřej Slováček, Milan Gulaš a Lukáš Pech.

Nominace je odměnou za osobní i týmové výkony. Jste s nimi spokojený?

Pořád je na čem pracovat. Teď se nám podařilo dvakrát vyhrát venku v Olomouci a v Plzni, čímž jsme odčinili horší výkon doma proti Zlínu. Nyní nás čekají Pardubice a musíme hrát zase koncentrovaně celých 60 minut. Vycházet z pozorné obrany, aby Dominik Hrachovina zachytal a drželi jsme se našeho systému hry. Věřím, že by pro fanoušky mohl být zápas s Pardubicemi skvělý, ideálně se šťastným koncem pro nás.

Budějovice vs. Pardubice Online reportáž v pátek od 17:30

Východočechům máte co vracet. V prvním čtvrtině jste tam ztratili dobře rozehraný zápas až v samotném závěru a prohráli 2:3.

Odehráli jsme tam super zápas, ale přišli jsme o body až ve třetí třetině. Snad se to obrátí a teď vyhrajeme my.

Pak vás do přestávky čeká ještě Mladá Boleslav, tedy další celek z popředí tabulky. Proti nim se vám však v poslední době hraje lépe, ne?

Je to tak. Paradoxně hrajeme pohlednější a účinnější hokej s těmi lepšími týmy. Je to pro nás ale i dobrá zkušenost, že se učíme hrát proti soupeřům, kteří přijedou bránit a vyhazovat puky. Sezona je dlouhá, zvykáme si na různé styly soupeřů a pořád budujeme náš hokej. Pardubice v pátek určitě nepřijedou bránit, bude to hokejové utkání a já se na něj moc těším. Chceme si vytvořit co nejlepší pozici po reprezentační pauze.

Při zranění Jiřího Ondráčka s vámi v útoku nastupuje Miroslav Holec. Je to pro vás s Lukášem Pechem velká změna?

Ani ne, oba jsou to zkušení hráči. Oba ví, jakou práci si od nich s Pecháčkem představujeme. Stejně tak pokyny od trenéra výborně plní. Míra s námi hrál poslední dva zápasy a oba jsme vyhráli. Je to pro nás dobrá alternativa, ale musí fungovat všechny čtyři lajny, aby to klapalo. Není to jenom o nás. A to zatím klape.

Od trenérů dostává vaše lajna hodně času, stále máte průměr přes 21 minut na utkání. Máte to tak, že čím víc, tím líp?

Jasně, každý chce hrát. Od toho dřete celé léto, abyste pak mohli hrát co nejvíc. Já bych mohl nastupovat klidně ob střídání a tělo se naopak dostane pořádně do tempa. Pamatuji si sezony, kdy jsem hrál ještě víc minut každý zápas a nedělalo mi to problém. Od toho jsme profesionálové.