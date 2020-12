Udělali jsme zbytečné fauly, zlobil se Myšák po tragickém vstupu do MS

Vždyť po první třetině by si na sedmigólový výprask jen těžko někdo vsadil. Jenže disciplína podobně jako na loňském domácím šampionátu vzala mladým Čechům naděje na dobrý výsledek.



Švédové od druhé třetiny začali dominovat, předvádět své dovednosti i skvělé bruslení. Právě kvalitní hra donutila jejich české soupeře k zákrokům za hranou pravidel, jež je srazily.



Váš úvodní zápas na turnaji rozhodly přesilovky a oslabení. Švédové jich ze šesti využili rovnou polovinu.

Bylo tam od nás hodně zbytečných faulů. Měli dobře nacvičené přesilovky a využili je.

První třetina byla poměrně vyrovnaná, napadali jste rozehrávku a oni dělali chyby. Co se stalo ve druhé třetině?

Přestali jsme trochu hrát a začali dělat víc chyb. Hledal bych v tom ponaučení do dalších zápasů, hlavně do toho dalšího proti Rusům.



Co proběhlo za stavu 1:4 po druhé třetině?

Nerad bych ventiloval to, co se dělo v kabině, ale každopádně jsme chtěli změnit obraz hry a jít se pokusit ještě něco se zápasem udělat.

Pauza před utkáním s Ruskem je krátká. Jaké to je jít po těžké porážce do zápasu proti dalšímu silnému soupeři?

Tak to je, zápasy jdou rychle za sebou. Oni měli dneska volno a budou víc čerství. Dáme do toho každopádně sto procent a budeme bojovat.

Co čekáte od Rusů a jak se díváte na jejich výkon proti favorizovaným Američanům, které ve svém prvním zápase ve skupině porazili?

Samozřejmě jsme je proti Americe viděli a víme, jakým stylem hráli. Ještě si na to každopádně sedneme, budeme snažit se na ně připravit a hrát lépe než proti Švédsku.