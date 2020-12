ONLINE: Česko - Švédsko 0:0. Junioři vstupují do MS proti favoritům turnaje

Sledujeme online 19:50 , aktualizováno 20:04

Český národní tým do dvaceti let vstupuje úvodním kláním proti Švédsku do hokejového mistrovství světa juniorů v Kanadě. V Edmontonu bojuje s jedním z kandidátů na zlaté medaile. Zápas začíná od 20 hodin.